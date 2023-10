Kamala Harris prêtera serment à Laphonza Butler en tant que prochain sénateur américain de Californie

La vice-présidente Kamala Harris devrait prêter serment à Laphonza Butler en tant que prochain sénateur de Californie mardi à midi, heure du Pacifique, au Capitole des États-Unis.

Le gouverneur Gavin Newsom a fait appel à Butler dimanche pour remplacer feu la sénatrice Dianne Feinstein, respectant ainsi sa promesse de nommer une femme noire au Sénat. Cette nomination garantira que les démocrates conserveront leur majorité d’un siège à la chambre haute.

Butler n’a jamais été fonctionnaire, mais a travaillé dans les coulisses pour les démocrates et leurs causes pendant des décennies. Elle a travaillé pour la section locale 2015 du Syndicat international des employés de service pendant plus d’une décennie et a été nommée en 2018 par le gouverneur de l’époque. Jerry Brown en tant que régent de l’UC pour un mandat de 12 ans. Elle a quitté ce poste en 2021, la même année où elle est devenue présidente d’Emily’s List, un comité d’action politique qui aide à élire des femmes démocrates qui soutiennent le droit à l’avortement.

Butler a également été conseiller lors de la candidature de Harris à la présidentielle de 2020 et de la candidature de l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton à la Maison Blanche en 2016. Elle a également récemment occupé le poste de directrice des politiques publiques et des campagnes d’Airbnb.

Aucune femme noire n’a siégé à la Chambre depuis le départ de Harris pour devenir vice-président. Newsom a nommé Alex Padilla, alors secrétaire d’État californien, pour occuper le siège de Harris et a promis que sa prochaine nomination au Sénat serait une femme noire.

Butler sera le champion de la nation 12ème Sénatrice noire et troisième sénatrice noire. Elle est également la première personne homosexuelle de couleur à siéger au Sénat et la première personne LGBTQ+ à représenter la Californie à la chambre.

Certains Californiens voulaient que Newsom choisisse une autre femme noire pour le rôle.

Après la mort de Feinstein, les défenseurs et les législateurs ont pressé Newsom de nommer la représentante Barbara Lee comme prochain sénateur de l’État.

La représentante d’Oakland est la seule femme noire éminente à se présenter pour remplacer Feinstein. Les sondages de septembre indiquent qu’elle est à la traîne de deux collègues démocrates blancs qui se disputent également le siège : les représentants Adam B. Schiff de Burbank et Katie Porter d’Irvine.

Newsom a évité le mois dernier la pression pour nommer Lee, affirmant que le rôle serait temporaire. « Ce serait complètement injuste pour les démocrates qui ont travaillé d’arrache-pied », a déclaré Newsom en septembre. « Cette primaire n’est plus qu’une question de mois. Je ne veux pas faire pencher la balance. »

Cependant, peu avant l’annonce de dimanche, Newsom a clarifié sa stipulation, affirmant que le nouveau sénateur pourrait être candidat, alimentant les spéculations selon lesquelles Butler pourrait se lancer dans le ring.

Butler a déclaré lundi au Times qu’elle était indécise quant à sa participation à la course très disputée au Sénat.

« Je n’ai aucune idée. Je ne sais vraiment pas », a déclaré Butler lors de sa première interview depuis sa nomination. «Je veux me concentrer sur l’honneur de l’héritage du sénateur Feinstein. Je veux consacrer mon temps et mon énergie au service du peuple californien. Et je veux porter son bâton avec l’honneur qu’il mérite et donc je n’en ai vraiment aucune idée.

Dans un tweeterLee a déclaré qu’elle souhaitait bonne chance à Butler et qu’elle avait hâte de travailler en étroite collaboration avec elle pour apporter des résultats pour le Golden State.

«Je suis particulièrement concentrée sur la victoire de ma campagne pour le Sénat», a-t-elle écrit. « CA mérite un sénateur expérimenté qui répondra aux priorités progressistes. C’est exactement ce pour quoi je cours.

Les rédactrices du Times, Taryn Luna et Hannah Wiley, y ont contribué. rapport.