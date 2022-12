Kamala Harris prête serment à Karen Bass en tant que maire de Los Angeles

Mme Davenport a déclaré qu’elle n’assistait généralement pas aux événements politiques, mais a fait une exception cette fois.

“Je voulais aider à célébrer et à commémorer cette occasion capitale”, a déclaré Mme Davenport. “J’ai vraiment l’impression qu’elle a signalé qu’elle est prête à s’attaquer aux problèmes vraiment difficiles, pas seulement à les gérer.”

Bien que les électeurs aient déclaré être frustrés et cyniques quant à la possibilité d’une correction de trajectoire, des milliers de personnes se sont rassemblées dimanche au Microsoft Theatre pour célébrer l’élection de la première femme à la tête de la ville et du deuxième maire noir après Tom Bradley, qui a pris sa retraite en 1993. en tant que dirigeant le plus ancien de l’histoire de Los Angeles. Mme Bass est la dernière d’un nombre croissant de femmes à avoir été élues à des postes de direction locaux.

La cérémonie mettait en vedette des musiciens dont Stevie Wonder – dont la performance de «Living for the City» a amené la nouvelle maire à ses pieds – Chloe Bailey et le duo Mary Mary. L’événement comprenait également une lecture de la poétesse Amanda Gorman, qui s’est terminée par une phrase qui a attiré une ovation debout : « Là où il y a une volonté, il y a des femmes, et là où il y a des femmes, il y a toujours un chemin.

Les participants portaient des imperméables et portaient des parapluies en attendant de passer la sécurité. Certains étaient parés de costumes, d’autres de sequins et de bonnets de Père Noël. Alors que les files d’attente traversaient le complexe LA Live, les invités ont tendu leur téléphone pour prendre des selfies devant le chapiteau du théâtre, montrant le visage souriant de Mme Bass et sa devise : « Un nouveau jour pour Los Angeles ».

Earle Charles, professeur à l’Université luthérienne de Californie à Thousand Oaks, en Californie, s’est approché du front pour sa première investiture à la mairie de Los Angeles, où il vit depuis près de quatre décennies. Il a dit qu’il était un partisan de longue date de Mme Bass et qu’il lui faisait confiance pour tenir ses promesses de campagne.

“L’une des premières choses, bien sûr, est de s’occuper de la situation des sans-abri”, a déclaré M. Charles, 69 ans, qui vit à Granada Hills dans la vallée de San Fernando. “Pour moi, c’est le problème principal.”

D’autres participants ont convenu que l’itinérance devrait figurer en tête de l’agenda du nouveau maire. Bertha Scott-Smith, 54 ans, a déclaré qu’elle avait l’impression que le prédécesseur de Mme Bass, Eric Garcetti, n’avait pas eu le temps le plus facile de faire de réels progrès sur la question.