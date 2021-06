Kamala Harris ou Joe Biden devraient-ils visiter la frontière américano-mexicaine ?

La vice-présidente Kamala Harris sera loin au sud de la frontière des États-Unis cette semaine lorsqu’elle se rendra au Guatemala et au Mexique pour discuter des efforts visant à s’attaquer aux causes profondes des migrants d’Amérique centrale arrivant à la frontière américano-mexicaine.

Mais depuis des mois, la présence de Harris est demandée ailleurs : la frontière sud des États-Unis. La plupart des législateurs républicains de Capitol Hill ont appelé Harris et le président Joe Biden à visiter les zones le long de la frontière américano-mexicaine, où, selon eux, une augmentation spectaculaire du nombre de migrants s’est transformée en crise. Des membres de la Chambre et du Sénat se sont rendus dans des villes frontalières, ont visité des installations d’admission et ont fait des promenades en bateau sur le fleuve Rio Grande. Et leur message à Harris et Biden a été : Venez le voir par vous-même.

Mais dans la vallée du Rio Grande, la pointe sud du Texas où viennent de nombreux migrants, la question est de savoir si une visite de Harris ou de Biden est nécessaire. Au lieu de cela, les responsables locaux ont déclaré qu’ils souhaitaient voir l’administration Biden faire en sorte que les villes frontalières et les responsables locaux participent davantage aux discussions sur la recherche de solutions à la frontière, et appellent le Congrès à adopter une législation sur l’immigration.

« Je ne sais pas si cela fait une différence », a déclaré le représentant Vicente Gonzalez, D-Texas, à USA TODAY lorsqu’il a été interrogé sur la visite du président ou du vice-président dans la région. « Je pense certainement qu’ils doivent avoir un cercle plus large à la table de la conversation sur ce qui se passe. »

La vallée du Rio Grande, qui comprend un certain nombre de postes frontaliers très fréquentés, a été pendant des décennies la toile de fond du débat sur l’immigration à Washington. Les législateurs, et même certains médias, ont été parachutés lors des pics d’immigration à la frontière sud. Certains présidents ont visité la région, tandis que d’autres ont évité de s’arrêter à la pointe sud du Texas.

Au milieu d’une forte augmentation des migrants, principalement en provenance d’Amérique centrale, l’ancien président Barack Obama s’est rendu au Texas en 2014 pour remédier à la situation à la frontière. Cependant, il a prononcé un discours sur le sujet dans le nord à Dallas.

L’ancien président Donald Trump a fait de l’immigration et de la construction d’un mur frontalier une initiative clé au cours de son administration. Il a visité la vallée du Rio Grande à deux reprises, une fois en 2019 et une autre fois en janvier 2021, quelques jours avant la fin de son mandat.

L’ancien président George W. Bush s’est rendu à Mission, au Texas, en août 2006 pour s’entretenir avec des membres de la Garde nationale de l’armée qui aidaient la patrouille frontalière à la frontière américano-mexicaine.

Biden a initialement déclaré en mars qu’il se rendrait à la frontière « à un moment donné », mais a depuis déclaré qu’il ne s’était pas rendu à la frontière parce qu’il ne « voulait pas devenir le problème ».

« Je ne veux pas devenir le problème », a-t-il déclaré lors de sa première conférence de presse en mars. « Je ne veux pas être, vous savez, amener tous les services secrets et tout le monde avec moi pour me gêner. »

Quant à Harris, elle a noté qu’elle se concentre sur les causes profondes de la migration en se concentrant sur les problèmes auxquels sont confrontés les pays du Triangle du Nord du Guatemala, d’El Salvador et du Honduras, ainsi que du Mexique.

« Le président a demandé au secrétaire Mayorkas de parler de ce qui se passe à la frontière », a déclaré Harris aux journalistes en avril. «Et il a travaillé très dur pour cela, et cela montre des progrès grâce à son travail acharné. On m’a demandé de diriger la question du traitement des causes profondes dans le Triangle du Nord, à l’instar de ce que le vice-président de l’époque, Biden, a fait il y a de nombreuses années.

Harris rencontre lundi des responsables guatémaltèques et des dirigeants d’organisations à but non lucratif. Mardi, elle se rend à Mexico pour rencontrer des responsables mexicains.

William Antholis, directeur et PDG du Miller Center de l’Université de Virginie, a déclaré que se rendre dans des zones d’urgence, telles que des zones touchées par des tirs ou des ouragans, fait « partie du travail et c’est une façon de montrer que vous vous souciez de vous ».

Mais en ce qui concerne les situations liées à la migration, Antholis a déclaré que c’était plus compliqué parce que les responsables ne s’occupent pas seulement de ce qui se passe sur le terrain à la frontière américano-mexicaine, mais aussi du point de départ.

En envoyant Harris au Guatemala et au Mexique, l’administration Biden « choisit de souligner les causes politiques profondes de cette migration », a-t-il déclaré.

« Si vous voulez vous concentrer sur la crise à la frontière, vous devez alors vous attaquer à la crise. Maintenant, ils choisissent maintenant de s’attaquer aux causes de la crise », a déclaré Antholis.

Malgré le rôle de Harris dans la concentration sur les causes profondes en Amérique centrale, de nombreux législateurs républicains ont critiqué le vice-président pour ne pas avoir visité la frontière au milieu du nombre croissant de migrants arrivant à la frontière américano-mexicaine.

En avril, les législateurs républicains de la Chambre ont mis la photo de Harris sur un carton de lait, qui disait « Disparu à la frontière : le vice-président Kamala Harris. »

« Si elle est la vice-présidente des États-Unis et que le président la charge de cela, le vice-président Harris doit se rendre à la frontière et voir cela par elle-même », a déclaré le représentant Steve Scalise, R-La., lors d’un conférence de presse en avril.

Le représentant John Katko, RN.Y., prend la parole lors d'une conférence de presse lors d'une visite d'une délégation frontalière du Congrès à El Paso, Texas, le 15 mars 2021.

L’augmentation du nombre d’enfants, de familles et d’adultes migrants arrivant à la frontière américaine s’est produite sous plusieurs administrations, démocrate et républicaine. En 2014, sous l’administration Obama, 570 698 migrants ont été rencontrés par les agents des patrouilles frontalières. Des tendances similaires se sont poursuivies en 2016. Sous Trump en 2019, il y a également eu des augmentations. Près d’un million de personnes ont été appréhendées par une patrouille frontalière à la frontière américano-mexicaine cette année-là.

Un nombre record de migrants a été appréhendé à la frontière américano-mexicaine cette année, attirant à nouveau l’attention sur le flux de migrants et les communautés frontalières. Rien qu’en avril, 178 622 personnes ont été appréhendées à la frontière sud.

Malgré les appels de certains législateurs, les législateurs et les responsables locaux ont déclaré qu’ils souhaitaient étendre la communication avec l’administration Biden, mais cela ne signifie pas nécessairement que le président et le vice-président doivent se rendre dans la région.

Gonzalez, un démocrate qui représente des parties de la vallée du Rio Grande, a salué les récents voyages du secrétaire à la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas dans la région. Mayorkas a fait un voyage au début du mois pour visiter une installation de patrouille frontalière à Donna, au Texas, où les journalistes ont été autorisés à accéder à l’installation avec le secrétaire et plusieurs législateurs.

« Je pense qu’il a fait un assez bon travail pour voir ce qui se passe sur le terrain et faire rapport, et mettre en œuvre leurs plans pour gérer la situation », a déclaré Gonzalez.

Le maire sortant de McAllen, Jim Darling, dont le mandat se termine en juin, a déclaré qu’il aimerait voir Biden ou Harris visiter la région pour faire des communautés frontalières une plus grande partie de la discussion sur la gestion de la situation migratoire à la frontière. Darling a brièvement rencontré Trump lors d’une de ses visites dans la vallée du Rio Grande.

« Parlez à la population locale », a-t-il déclaré.

Le maire de Brownsville, Troy Mendez, ne considère pas négativement une visite potentielle de Biden ou Harris.

« Je ne vois pas cela comme une mauvaise chose pour le vice-président Harris ou le président Biden qui veulent descendre », a déclaré Mendez. « Nous serions certainement ravis de leur faire visiter les lieux, de leur montrer ce qui se passe ici à la frontière et de leur raconter notre histoire. Je pense que c’est toujours bien pour quelqu’un de le voir par lui-même.

