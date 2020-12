Photographie: Jim Watson / AFP / Getty Images

Kamala Harris est devenue la troisième femme la plus puissante du monde en raison de son élection en tant que prochaine vice-présidente des États-Unis, selon le dernier classement d’une liste annuelle populaire du pouvoir.

La sénatrice démocrate de Californie a été catapultée à la troisième place pour ses débuts sur la liste des 100 femmes les plus puissantes du monde du magazine Forbes. Elle apparaît juste en dessous de Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, et de la chancelière allemande Angela Merkel, qui a fait la première place pour la 10e année consécutive, dans la liste 2020 publiée cette semaine.

Forbes a souligné la victoire de Harris en tant que colistière de Joe Biden lors de la victoire démocrate sur Donald Trump et son vice-président, Mike Pence, lors de la course de novembre à la Maison Blanche, notant qu’elle sera la première vice-présidente des États-Unis et la première personne de couleur. dans ce rôle.

Harris, qui était procureur général de Californie avant d’être élu au Sénat américain, sera le premier Noir américain et le premier Américain d’origine asiatique à être élu vice-président.

Elle a prononcé un discours après la victoire électorale dans lequel elle a noté qu’elle était peut-être la première mais qu’elle ne serait pas la dernière femme dans ce rôle, et Forbes a souligné le moment de rupture dans son débat contre Pence avant les élections quand elle a fait preuve de confiance. et bloqué calmement les interruptions répétées de Pence en déclarant: «Monsieur le Vice-président, je parle.»

Cette riposte « a lancé un millier de mèmes (et même une poignée de T-shirts), mais elle est également devenue un cri de ralliement pour les femmes à travers l’Amérique », a noté Forbes.

Au-delà du moment marquant pour Harris et la politique américaine, la liste 2020 mettait en évidence des femmes leaders qui ont gagné des éloges sur la scène mondiale pour leur gestion de la pandémie de coronavirus.

Des femmes, des premiers ministres aux dirigeants d’entreprise, ont gagné des places dans la liste pour leurs réalisations en aidant à atténuer et à contrôler le virus contagieux mortel, qui a infecté plus de 67 millions de personnes et causé 1,54 million de décès, a déclaré Forbes.

L’histoire continue

Le Premier ministre néo-zélandais, Jacinda Ardern, le président de Taiwan, Tsai Ing-wen, le Premier ministre finlandais, Sanna Marin, Lagarde, qui était auparavant à la tête du Fonds monétaire international, et le gouverneur de Tokyo Yuriko Koike ont été particulièrement efficaces, a-t-il déclaré.

«Lorsqu’ils diffèrent par leur âge, leur nationalité et leur description de poste, ils sont unis dans la manière dont ils utilisent leurs plates-formes pour relever les défis uniques de 2020», a déclaré Forbes sur son site Web.

Il a cité le Premier ministre norvégien, Erna Solberg, également sur la liste, qui a déclaré récemment que «les pays où les droits de l’homme sont respectés et où les femmes sont en mesure d’accéder à des postes de responsabilité dans la société sont également les pays les mieux équipés pour gérer les crises en Covid19″.

La Nouvelle-Zélande a éliminé les infections à coronavirus avec un verrouillage strict, signalant un peu plus de 2000 cas de virus et 25 décès.

Taiwan a maintenu la pandémie sous contrôle après avoir institué des restrictions strictes et fermé en grande partie ses frontières en janvier, bien avant les pays occidentaux, limitant les cas de virus à un peu plus de 700 et sept décès, a-t-il déclaré.

Parmi les 17 nouveaux venus sur la liste Forbes, Carol Tomé, directrice générale de United Parcel Service, où les volumes de livraison ont grimpé en flèche pendant les verrouillages, et Linda Rendle, directrice générale de Clorox, qui a stimulé la production de produits de nettoyage alors que la demande augmentait au milieu de la flambée du virus, étaient notés pour leur travail.

Chez CVS Health, également aux États-Unis, Karen Lynch, qui devient directrice générale en février, a repris la réponse Covid du géant de la pharmacie et son vaste réseau de sites de test. En 2021, elle sera chargée de superviser la distribution des vaccins dans près de 10000 pharmacies américaines de l’entreprise.

Stacey Cunningham, la première femme à diriger la Bourse de New York, a pris la décision «rapide» de fermer le commerce en personne alors que le virus se propageait en mars, a-t-il déclaré.

La reine Elizabeth de Grande-Bretagne n’était que 46e sur la liste.

Reuters a contribué au reporting.