Kamala Harris ne participera pas au dîner avec Al Smith, un événement traditionnel pour les principaux candidats à la présidentielle

PHÉNIX — vice-président Kamala Harris manquera le dîner de charité Al Smith de cette année à New York, rompre avec la tradition présidentielle afin qu’elle puisse faire campagne dans un État clé, moins de trois semaines avant le jour du scrutin.

Le dîner au profit de Catholic Charities a traditionnellement été utilisé pour promouvoir la collégialité et la bonne humeur, les candidats présidentiels des deux partis apparaissant le même soir et échangeant des piques.

L’équipe de Harris souhaite qu’elle passe le plus de temps possible dans le États clés C’est elle qui décidera de l’issue de l’élection, plutôt que de l’élection présidentielle de New York, qui est très démocrate, a déclaré samedi un responsable de la campagne, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter des plans de campagne et confirmer une décision rapportée en premier lieu par CNN. Son équipe a dit aux organisateurs qu’elle serait prête à participer en tant que présidente si elle était élue, a déclaré le responsable.

L’équipe de campagne de Donald Trump n’a pas immédiatement répondu à la question de savoir s’il assisterait ou non au dîner. Son apparition en 2016 au dîner avait suscité des huées, de nombreux membres du public estimant qu’il avait dépassé les bornes en qualifiant la démocrate Hillary Clinton de corrompue et en affirmant qu’elle détestait les catholiques.

Le gala en cravate blanche de cette année est prévu pour le 17 octobre.

Le cardinal Timothy Dolan, qui joue un rôle important lors du dîner, s’est montré très critique à l’égard des démocrates, écrivant en 2018 un éditorial dans le Wall Street Journal intitulé « Les démocrates abandonnent les catholiques ».

Le dîner de la Fondation Alfred E. Smith Memorial porte le nom de l’ancien gouverneur de New York, démocrate et premier catholique romain à avoir été nommé président par un grand parti en 1928. Il a été facilement battu par Herbert Hoover. Il permet de lever des millions de dollars pour des œuvres caritatives catholiques et a traditionnellement montré que ceux qui se battent pour diriger la nation peuvent s’entendre, ou faire semblant, pour une nuit.

Cet événement est devenu une tradition pour les candidats à la présidence depuis que Richard Nixon et John F. Kennedy y sont apparus ensemble en 1960. En 1996, l’archidiocèse de New York a décidé de ne pas inviter le président de l’époque, Bill Clinton, et son adversaire républicain, Bob Dole, apparemment parce que Clinton a opposé son veto à une interdiction de l’avortement tardif.

Atout et Joe Bidenqui est catholique, ont tous deux pris la parole lors de la collecte de fonds en 2020, lorsque celle-ci a été déplacée en ligne en raison des inquiétudes concernant les grands rassemblements qui propageaient la COVID-19. Au milieu de la pandémie et des difficultés économiques, il n’y avait pas de plaisanterie et les deux candidats ont plutôt utilisé leurs discours pour faire appel aux électeurs catholiques.

En 2016, Trump a commencé de manière assez innocente. Il a plaisanté en disant que le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., aimait Trump quand il était démocrate. Il s’est moqué du plagiat impliquant Clinton. Mais les remarques de Trump ont rapidement dégénéré en amertume et en insultes.