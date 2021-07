Kamala Harris ne mettra pas en quarantaine après avoir été en contact avec deux démocrates du Texas positifs à Covid-19 – RT USA News

Bien qu’elle soit en contact sans masque avec deux démocrates de la Chambre du Texas qui ont été testés positifs pour Covid-19, la vice-présidente américaine Kamala Harris n’a pas l’intention de s’auto-isoler, a déclaré son assistante aux médias.

Le porte-parole de Harris, Symone Sanders, a confirmé dans un communiqué ce week-end que Harris avait rencontré des membres de la législature de l’État du Texas cette semaine après qu’ils se soient «enfuis» à Washington, DC pour éviter de voter sur un projet de loi sur l’intégrité des élections dans leur État d’origine. Trois ont depuis été testés positifs pour Covid-19 et devront être mis en quarantaine pendant 10 jours. Des images de Harris parlant avec les démocrates dans un cadre intérieur ont montré que personne ne semblait porter de masques.

Sanders a déclaré que le vice-président n’avait pas « contact étroit » avec les démocrates et n’a rencontré que deux des trois infectés.





« Sur la base de la chronologie de ces tests positifs, il a été déterminé que la vice-présidente et son personnel présents à la réunion ne risquaient pas d’être exposés car ils n’étaient pas en contact étroit avec ceux qui ont été testés positifs et n’ont donc pas besoin d’être testés ou mis en quarantaine. La vice-présidente et son personnel sont entièrement vaccinés », dit Sanders. Les trois démocrates qui ont été testés positifs pour Covid-19 étaient également précédemment vaccinés.

Les démocrates du Texas ont rencontré de nombreux autres politiciens à Washington, y compris le sénateur Chuck Schumer (D-New York), bien que le leader démocrate ait déclaré qu’il n’était en contact avec aucune personne infectée.

Harris a rencontré le groupe mardi. Le premier test positif est survenu vendredi soir et les deux suivants samedi. Les politiciens du Texas ont été fortement moqués sur les réseaux sociaux à la suite des tests positifs, alors que les critiques diffusaient des images des politiciens faisant leur voyage alors qu’aucun ne semblait se masquer.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) déclarent que les personnes vaccinées n’ont pas besoin de se mettre en quarantaine après avoir été en contact avec une personne positive à Covid, mais ils recommandent de surveiller les symptômes pendant deux semaines.

Harris a parcouru le pays pour promouvoir les vaccinations contre le Covid-19. L’une des villes qu’elle a récemment visitées, Las Vegas, a déjà recommencé à exiger des masques pour les personnes en intérieur, les responsables de la santé citant les récentes augmentations des cas comme raison. Les autorités sanitaires californiennes ont émis les mêmes directives à Los Angeles.





Il y a eu plusieurs cas très médiatisés de personnes vaccinées infectées par Covid-19. Un concert de Foo Fighters qui était prévu pour cette semaine exigeait que les participants soient vaccinés, mais il a finalement été annulé après qu’une personne au sein du « organisation » testé positif.

Semblable à la situation de Harris, le Premier ministre britannique Boris Johnson, ainsi que le chancelier de l’Échiquier Rishi Sunak, sont récemment entrés en contact avec le secrétaire à la Santé Sajid Javid, qui a été testé positif pour Covid-19. Ils ne prévoyaient pas initialement de s’auto-isoler car ils participaient à un «pilote de test de contact quotidien» qui leur permettrait de poursuivre les activités essentielles du gouvernement même après le contact à risque.

Cependant, à la suite d’un contrecoup, le Premier ministre et la chancelière ont décidé de s’isoler, Sunak admettant que « le sentiment que les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde est faux. »

