Kamala Harris n’a actuellement pas l’intention de faire campagne avec Biden avant le jour du scrutin

WASHINGTON – À seulement deux semaines de la campagne 2024, il n’est actuellement pas prévu que la vice-présidente Kamala Harris se présente sur la piste avec le président Joe Biden avant le jour du scrutin, selon trois responsables de campagne de Harris et trois responsables de la Maison Blanche.

Au lieu de cela, Biden prévoit d’essayer d’aider Harris cette semaine en tirant parti en privé de certaines de ses relations politiques de longue date, en particulier avec les dirigeants syndicaux, et en organisant des événements officiels à la Maison Blanche qui mettent en valeur le bilan de son administration, ont déclaré des responsables. Son programme pour la dernière semaine avant les élections n’a pas encore été déterminé, ont-ils indiqué.

La stratégie a été élaborée en coordination entre les collaborateurs de Harris et de Biden, qui estiment à l’heure actuelle que « le rôle le plus important qu’il puisse jouer est de faire son travail de président », a déclaré l’un des responsables de la Maison Blanche qui, comme d’autres dans cet article, était a obtenu l’anonymat pour parler franchement.

« Il fait son travail en tant que président, et elle fait campagne », a déclaré le responsable, ajoutant : « Il est clair que les électeurs veulent quelque chose de nouveau. »

Un responsable de la campagne Harris a qualifié le rôle de Biden pour le reste de la campagne de « sur mesure ».

Il s’agit d’une position remarquablement diminuée dans la campagne de 2024 pour un président qui, jusqu’à il y a quelques mois, était en tête de la liste démocrate. Cela survient alors que Harris tente de convaincre les électeurs dans les derniers jours avant les élections qu’elle ne représente pas un deuxième mandat de Biden et qu’elle est plutôt une candidate du changement. Les collaborateurs de Harris pensent que ce message pourrait être miné par des images d’elle en campagne électorale avec le président.

« Harris doit s’imposer comme un agent de changement, et il est difficile de le faire avec un président en exercice à ses côtés », a déclaré un stratège démocrate de longue date.

Harris a parfois eu du mal à expliquer en quoi elle serait différente de Biden et a essayé ces derniers jours d’être plus définitive.

« Laissez-moi être très clair : ma présidence ne sera pas la continuation de la présidence de Joe Biden », a déclaré Harris mercredi dans une interview à Fox News.

Harris a promis « une nouvelle génération de réflexion », déclarant vendredi à NBC News dans une interview qu' »il ne fait aucun doute que j’apporte mes propres expériences et mes propres expériences de vie ».

Pourtant, la campagne Trump a cherché à le présenter comme le candidat du changement en liant Harris à Biden et aux difficultés du mandat, en particulier lorsqu’il s’agit de deux questions majeures pour les électeurs : l’économie et l’immigration.

« Ils n’ont aucune idée de ce qu’est une bonne économie », a déclaré Trump lors du débat de septembre, liant Harris au bilan de Biden. « Et rappelez-vous ceci : elle est Biden. »

L’impopularité de Biden l’a également tenu à l’écart de la campagne électorale, ont déclaré des responsables. Dans un nouveau sondage NBC News, seulement 25 % des électeurs ont déclaré que la présidence de Biden les avait aidés, eux et leurs familles, et 45 % affirmant que son mandat les avait blessés. En ce qui concerne le mandat de Trump, en revanche, 43 % des électeurs ont déclaré que cela les avait aidés, eux et leurs familles, contre 31 % qui ont déclaré que sa présidence les avait blessés.

Les collaborateurs de Biden ont exprimé leurs inquiétudes à l’égard de la campagne Harris, car elle ne met pas davantage en valeur les réalisations du président, selon un deuxième responsable de campagne et un deuxième responsable de la Maison Blanche, notamment une inflation plus faible, des passages frontaliers et un marché boursier élevé. Les collaborateurs du président ont fait valoir que cela aiderait Harris, ont déclaré les responsables.

Mais l’équipe Harris a décidé de mener une campagne tournée vers l’avenir, ce qui nécessite une certaine distance par rapport à Biden – y compris physiquement sur la piste.

Un responsable de la campagne Harris a déclaré que les données internes de la campagne indiquaient que les messages adressés aux électeurs sur les politiques du mandat de Biden, comme le faisait le président avant de se retirer de la course en juillet, n’avaient pas de résonance. Le responsable a déclaré qu’il y avait peu de désir au sein de la campagne de voir le vice-président apparaître avec Biden lors d’événements ou de rassemblements.

Ainsi, alors que Harris devrait faire campagne cette semaine avec l’ancien président Barack Obama en Géorgie jeudi et l’ancienne première dame Michelle Obama dans le Michigan samedi, Biden devrait organiser en solo des événements officiels à la Maison Blanche axés sur des questions politiques spécifiques que son administration a cherché à résoudre. , comme le coût des médicaments sur ordonnance lors d’un voyage dans le New Hampshire.

Le président prévoit également de contacter en coulisse cette semaine les dirigeants syndicaux des États en conflit pour s’assurer qu’ils déploient de solides efforts pour faire sortir le vote, selon un responsable de la Maison Blanche.

Biden pourrait également apparaître au cours des deux prochaines semaines lors d’événements politiques comme celui qu’il a titré mardi dernier avec les démocrates de Philadelphie dans une salle des travailleurs de la tôlerie, peut-être axés sur les personnes âgées, ont indiqué des responsables. Il devrait continuer à souligner que Harris ne sera pas une extension de sa présidence, en se servant de lui-même comme exemple de la façon dont cette séparation est possible. Lors de l’événement de Philadelphie, Biden a déclaré publiquement qu’il s’attend à ce que Harris « trace sa propre voie ».

Le président peut également être un atout pour Harris, ont déclaré les responsables de la campagne, en assurant le bon fonctionnement du gouvernement – ​​citant les récents ouragans en Floride et en Caroline du Nord – en résolvant une grève des dockers potentiellement dévastatrice sur le plan économique et en faisant des efforts diplomatiques pour maintenir la guerre entre Israël et Israël. Le Hamas de se propager à travers le Moyen-Orient.

« La Maison Blanche est intelligente en lui permettant de faire son travail », a déclaré le stratège démocrate.

Biden est apparu pour la dernière fois avec Harris lors d’un événement de campagne il y a près de sept semaines, le jour de la fête du Travail début septembre. Cela contraste avec Barack Obama, qui a été la tête d’affiche d’une série d’événements de campagne de Harris, et avec l’ancien président Bill Clinton, qui a également été sur la piste du vice-président. La Première dame Jill Biden a également été la tête d’affiche de plusieurs événements pour la campagne Harris et devrait reprendre la piste pour elle mercredi au Nevada.

La Maison Blanche et les responsables de la campagne affirment que le président comprend la stratégie qui sous-tend sa réduction du rôle dans la campagne, même si parfois cela ne lui plaît pas.

Pour Biden, qui après un bref voyage à l’étranger la semaine dernière envisage de rester aux États-Unis jusqu’à l’élection, son rôle dans la campagne de 2024 s’est avéré incarner l’un de ses adages politiques de longue date : « Je ferai campagne pour vous ou contre vous, tout ce qui peut l’aider. la plupart. »