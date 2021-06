Kamala Harris lors de la marche LGBTQ+ à Washington DC

Célébrant le Mois de la fierté, la vice-présidente américaine Kamala Harris a participé samedi à une marche organisée par la communauté LBGTQ+, scandant « bonne fierté » tout en enfilant un blazer rose et un t-shirt blanc qui disait « l’amour est un amour ». Harris a parcouru la Capital Pride Walk and Rally pendant environ un pâté de maisons à Washington DC.

Harris avait surpris les manifestants, qui se dirigeaient vers la Freedom Plaza, et a salué la foule. Au cours de sa marche, elle a appelé à l’adoption de la loi sur l’égalité et a déclaré que l’administration Biden comprenait l’importance de faire progresser les droits des LGBTQ +.

S’adressant aux journalistes, elle a déclaré: «Nous devons nous assurer que notre communauté transgenre et nos jeunes sont tous protégés. Nous avons encore besoin de protections autour de l’emploi et du logement. Il y a encore beaucoup de travail à faire, et je sais que nous sommes déterminés. »

La vidéo de Harris marchant le long des défenseurs de la communauté queer est maintenant devenue virale, recueillant beaucoup d’éloges et d’amour en ligne.

La semaine dernière, Harris s’est rendu sur Instagram pour partager un message pour la communauté LGBTQIA à l’occasion du mois de la fierté, qui a commencé le 1er juin et durera jusqu’à la fin. Partageant une photo d’elle vêtue d’une veste arc-en-ciel scintillante éblouissante lors d’une marche des fiertés, Harris a partagé un message de solidarité avec la population LGBTQIA aux États-Unis et a déclaré que le gouvernement américain ferait « tout » en son pouvoir pour donner « plein et égal droits » aux membres de la communauté.

« Chaque juin, nous célébrons les contributions de la communauté LGBTQ+ au passé, au présent et à l’avenir de notre pays, mais nous devons nous réengager à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger la communauté contre la discrimination et les préjudices et offrir des droits complets et égaux aux LGBTQ+. Les Américains ».

La photo partagée par Harris provient du défilé de la fierté 2019 à San Francisco, où la sénatrice américaine puis candidate à la vice-présidence Harris a dansé aux côtés de son mari Dough Emhoff pour célébrer la communauté LGBTQ lors du défilé de la fierté de San Francisco. Sans

