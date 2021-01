La vice-présidente élue Kamala Harris a appelé le président Donald Trump lors d’un rassemblement électoral dimanche pour avoir fait pression sur le secrétaire d’État géorgien pour qu’il modifie les résultats des élections de 2020.

« Avez-vous tous entendu parler de cette conversation enregistrée? Eh bien, c’était certainement la voix du désespoir, très certainement cela », a déclaré Harris aux spectateurs lors d’un rassemblement au volant à Savannah, en Géorgie. « Et c’était un abus de pouvoir audacieux et audacieux de la part du président des États-Unis. »

Au cours d’une conversation d’une heure samedi avec le secrétaire d’État Brad Raffensperger, un républicain, le président a demandé à plusieurs reprises au responsable des élections de l’État de « trouver » suffisamment de voix pour annuler sa défaite face au président élu Joe Biden en Géorgie, selon un enregistrement duappel téléphonique obtenu par le Washington Post.

Harris, un sénateur démocrate de Californie, est retourné dans l’État de Peach pour un deuxième événement en autant de mois pour charger les électeurs au nom des challengers Jon Ossoff et Raphael Warnock, qui cherchent à vaincre les titulaires républicains David Perdue et Kelley Loeffler, respectivement.

Cette apparition fait partie d’un effort de dernière minute visant à augmenter les chances des démocrates lors du second tour des élections de mardi, ce qui déterminera le contrôle du Sénat. La visite de Harris intervient un jour avant que le président élu Joe Biden ne comparaisse à Atlanta pour convaincre les deux candidats démocrates.

L’arrêt de Biden et Harris en Géorgie souligne à quel point l’État est important pour les démocrates dans l’établissement de la table politique en 2021.

Le 117e Congrès a vu 50 républicains assermentés au Sénat cette semaine, ainsi que 48 membres qui feront un caucus avec les démocrates.

Si Ossoff et Warnock gagnent, Harris serait le vote décisif en tant que vice-président et donnerait un avantage aux priorités de l’administration entrante. Si l’un des concurrents perd, cependant, la majorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., Conservera le contrôle.

Harris a lié le résultat des courses au second tour à la clôture de 2020, qui a été définie par la pandémie de coronavirus infectant des millions d’Américains, tuant plus de 350000 et déstabilisant l’économie.

« Ce n’est pas fini tant que nous n’en aurons pas fini avec la fin de mardi, alors nous pourrons vraiment célébrer la nouvelle année », a-t-elle déclaré.

Au cours du rassemblement, la nouvelle vice-présidente, qui sera la première femme et femme de couleur à occuper le poste, a récité certaines des priorités de Biden, telles que la protection de la loi sur les soins abordables et la fourniture aux gens d’un chèque de secours COVID-19 plus élevé de 2000 $ .

Harris a toutefois passé une grande partie de son discours à parler des efforts visant à supprimer le vote lors des précédentes élections en Géorgie et des poursuites judiciaires ultérieures contestant les résultats des élections de 2020.

« Pourquoi des personnes aussi puissantes essaient-elles de nous empêcher de voter », a-t-elle déclaré. « Parce qu’ils connaissent notre pouvoir, ils savent que lorsque nous votons, les choses changent et ils savent que lorsque nous votons, nous gagnons. »

La Géorgie est un bastion fiable du GOP depuis des décennies, mais elle a surpris les observateurs politiques quand elle a opté pour un démocrate pour la première fois depuis 1992. Beaucoup soulignent une augmentation de l’inscription des électeurs, en plus d’une participation plus élevée dans les centres urbains et les banlieues en plein essor, a conduit par les organisateurs de base comme source de la victoire de Biden.

Par conséquentde la perte inattendue du président dans l’État, Trump a eu des échanges intenses avec les hauts responsables de l’État républicain de Géorgie, y compris le gouverneur Brian Kemp.

Lorsque le président a traversé l’État au début de décembre, il a promis de revenir pour un « grand rassemblement » la veille des élections, mais a également pris un coup de fouet aux responsables de l’État du GOP en disant comment il avait été « mal » traité par le gouverneur et Raffensperger.

Mais Trump a réitéré qu’il devait y avoir une « victoire massive » pour Perdue et Loeffler, qui ont fait écho aux affirmations infondées du président sur une fraude électorale de masse lors des élections.

Dimanche, le président a continué à marteler Raffensperger, en disant que le secrétaire d’État du GOP était «réticent ou incapable» de répondre aux questions sur diverses allégations non fondées de fraude électorale généralisée.

« Il n’a aucune idée! » Trump a tweeté.

« Respectueusement, président Trump: ce que vous dites n’est pas vrai », a répondu Raffensperger. « La vérité sortira, »

Les démocrates considèrent les luttes intestines du GOP comme un bon signe, couplé à un taux de participation moyen plus élevé jusqu’à présent dans des régions telles que les comtés de Fulton, DeKalb et Cobb, qui étaient des bastions d’électeurs noirs qui ont aidé à gagner l’État pour Biden.

Plus de 2,5 millions de personnes ont déjà voté lors du second tour, soit en personne ou par courrier, selon le bureau du secrétaire d’État de Géorgie.

C’est moins que les quelque 3,2 millions d’électeurs géorgiens qui avaient voté tôt à ce stade avant les élections de novembre 2020, mais les démocrates sont optimistes compte tenu du taux de participation précoce élevé dans leurs circonscriptions au Congrès par rapport aux régions républicaines.

Au cours de son discours, Harris a déclaréLa Géorgie est au centre non seulement de qui contrôlera le Sénat en 2021, mais fait également partie d’un combat national sur la légitimité des élections américaines.

« Vous déciderez qui occupera ces postes les plus puissants qui traceront le chemin pour les familles géorgiennes et celles de tout le pays », a-t-elle déclaré. « Je suis donc ici pour vous remercier au nom de Joe et moi-même pour ce que vous avez fait en novembre, et je suis ici pour vous demander de le refaire. »