Les politiciens ne détiennent pas seulement un immense pouvoir d’administration, mais leur comportement public peut également en faire des modèles. Leur comportement peut encourager les citoyens à agir de manière plus responsable, à vivre une vie meilleure ou à imiter de la même manière une attitude négative comme on le voit à l’époque actuelle (certaines suggestions de Trump et toute la négativité qui a suivi).

Mais les Américains ont maintenant un politicien qui est non seulement une source d’inspiration pour les ambitions de carrière, mais qui mène également une vie plus saine et plus saine. La vice-présidente Kamala Harris, connue pour avoir une affinité pour le fitness, vous inspirera à prendre vos chaussures de jogging et à courir avec cette vidéo.

Une personne qui est allée faire un jogging décontracté de 5 miles autour du Lincoln Memorial a eu la surprise de sa vie lorsqu’elle est tombée sur la VP Harris qui montait et descendait les escaliers du mémorial dans sa tenue de jogging. Le second gentleman, son mari Doug Emhoff, se serait tenu en haut des escaliers tout au long de sa course. Emhoff a été très vocal dans son soutien et son admiration pour sa femme et s’appelle fièrement lui-même «Second gentleman» car les épouses des vice-présidents sont appelées «secondes dames» depuis des siècles.

Alors que nous sommes habitués à voir des présidents, des ministres et d’autres fonctionnaires toujours dans des voitures noires avec une tonne de sécurité, le clip montrant Harris s’exerçant parmi des gens ordinaires, sans aucun problème, est une vue assez rafraîchissante. Elle est tout simplement perdue dans son propre monde, courant avec dévouement dans les escaliers, gardant son corps et son esprit en bonne santé pour mieux servir son pays.

Le groupe enthousiaste a partagé son expérience sur Instagram.

Le Lincoln Memorial a actuellement un écran en verre brisé pour la première vice-présidente américaine. Il met en valeur son visage.

La métaphore du plafond de verre est utilisée pour décrire l’obstacle invisible mais très réel pour les femmes et les autres minorités de réussir dans la vie, en particulier en politique ou en entreprise. Harris a brisé plusieurs plafonds de verre car elle est la première femme noire, première sud-asiatique, à devenir vice-présidente de l’un des pays les plus forts du monde.