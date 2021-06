LA PETITE-FILLE de la légendaire chanteuse de jazz Nina Simone accuse la vice-présidente Kamala Harris d’avoir pris la succession de sa famille alors qu’elle était procureur général de Californie.

RéAnna Simone Kelly s’est retrouvée à affronter le vice-président après avoir publiquement soutenu la performance de Chloe Bailey de « Feeling Good » de la chanteuse décédée vendredi.

La petite-fille de l’emblématique chanteuse de jazz Nina Simone a accusé la vice-présidente Kamala Harris de lui avoir retiré sa succession et ses redevances alors qu’elle était procureur général de Californie Crédit : Getty – Contributeur

Un règlement a été conclu en 2016, où Harris a supervisé la destitution de la fille de Simone en tant qu’administrateur après qu’elle ait été accusée d’avoir mal géré des fonds. Crédit : AFP

Il y avait eu des critiques selon lesquelles son interprétation était trop sexualisée.

Mais RéAnna a fait l’éloge de Bailey.

«Grand-mère était elle-même sans s’excuser. C’était une femme badass muhhhf**kin qui faisait ce qu’elle voulait quand elle voulait. C’était une femme sexuelle et elle l’a exprimé », RéAnna a tweeté.

Une série de tweets a suivi où RéAnna a directement pointé du doigt le vice-président pour avoir fait une injustice à sa famille.

Dans l’une, elle écrit : « La petite-fille de Nina ici.

RéAnna Simone Kelly a publié une série de tweets accusant le vice-président Harris de nuire à sa famille à la suite du règlement sur la succession de sa grand-mère Crédit : Twitter

Nina Simone est décédée en France en 2003 et a laissé sa fille Lisa Simone Kelly en charge de l’administratrice de sa succession. Crédit : AP : Presse associée

« Ma famille ne gère plus son domaine. Il nous a été enlevé et donné aux blancs. Notre nom de famille a été DRAGGED dans les médias. Nous ne recevons AUCUNE redevance, rien.

« Tu veux tenir quelqu’un pour responsable ? Demandez à Kamala Harris pourquoi elle est venue pour ma famille.

Le mécontentement du public à l’encontre de Harris remonte à 2013, alors qu’elle occupait le poste de procureur général de Californie.

Après le décès de Simone en France en 2003, sa fille (et la mère de RéAnna), Lisa Simone Kelly, avait été désignée comme administratrice de sa succession et de la fiducie caritative que Simone avait établie, rapportée pour la première fois par le Daily Beast.

Le domaine comprenait «un condominium à Los Angeles pour sa fille, Kelly; des fonds provenant de la vente d’une maison en France au frère de Nina Simone, deux petits cadeaux monétaires ; et tous les résidus doivent être conservés en fiducie et utilisés « pour l’éducation musicale des enfants noirs africains d’Afrique du Sud, de Libaia et du Ghana » », selon un accord de règlement de 2016.

Mais en 2013, la fille du chanteur avait été accusée d’avoir «violé son obligation fiduciaire envers la succession et la fiducie caritative» en puisant dans la succession pour des millions et en «détournant à tort les actifs de la succession», selon le règlement.

Kelly a nié les allégations.

Lorsqu’elle était AG Harris, elle a décidé que la fille de Simone, Lisa Simone Kelly, avait tort et l’a poussée à renoncer à son rôle de fiduciaire. Crédit : Reuters

En fait, le règlement se lit comme suit : Kelly affirme qu' »elle a exercé ses fonctions d’administrateur spécial et de fiduciaire de bonne foi et prétend qu’elle a considérablement augmenté la valeur de la succession ».

Kelly a été accusée d’avoir dépensé 2 millions de dollars d’argent de la succession, dont un dépôt de 1,5 million de dollars à son entreprise personnelle, selon le Daily Beast.

Lorsqu’elle était AG Harris, elle a décidé que Kelly avait tort et avait initialement cherché à percevoir une surtaxe de 5 937 749,42 $ plus plus de 2,5 millions de dollars d’intérêts, indique le règlement.

Mais après avoir conclu un accord, Kelly a été contrainte de renoncer à son rôle d’administrateur de la succession et a dû retirer toute réclamation concernant les redevances et la propriété intellectuelle de sa mère, selon le Daily Beast.

RéAnna Kelly a demandé à la vice-présidente Harris de répondre du tort causé à sa famille et a tweeté que la succession de la défunte chanteuse était en « pagaille » Crédit : Redferns

Le règlement détaille également comment Kelly a été « en permanence empêchée et enjointe » d' »exercer des droits concernant l’enregistrement ou le transfert de tout droit d’auteur relatif aux performances enregistrées ou aux compositions de Nina Simone composées par Nina Simone … »

Elle a également dû renoncer à dire ou à laisser entendre qu’elle avait une quelconque affiliation avec l’héritage et la succession de sa mère, a rapporté le Daily Beast.

Après la démission de Kelly en tant qu’administrateur de la succession, le tribunal a nommé San Pasqual Fiduciary Trust Company en tant qu’administrateur spécial de la succession et a également nommé le fiduciaire de la fiducie caritative de Simone.

Les effets résiduels des conditions du règlement semblent avoir touché la fille de Kelly, RéAnna, qui accuse publiquement Harris de nuire à sa famille.

La fille du chanteur s’est manifestée pour soutenir sa RéAnna, affirmant qu’elle « dit la vérité de notre famille » Crédit : Redferns

« …Demandez-lui pourquoi elle a séparé ma famille », a tweeté RéAnna.

« Demandez-lui pourquoi le domaine de ma grand-mère est en PANNE maintenant.

« Demandez-lui pourquoi, en tant que famille, nous ne possédons plus aucun droit sur quoi que ce soit. Demandez-lui pourquoi elle a intimidé ma mère au tribunal et ma mère s’est presque suicidée à cause de la dépression.

Le Sun a contacté la Maison Blanche pour commentaires, mais au moment d’écrire ces lignes, aucune réponse n’a été donnée.

RéAnna a continué d’accuser Harris d’avoir intimidé sa mère.

« Demandez-lui pourquoi elle a intimidé ma mère au tribunal et ma mère s’est presque suicidée à cause de la dépression », a-t-elle écrit dans un autre tweet.

« Demandez-lui pourquoi ma mère s’est fait imposer un bâillon et ne peut pas parler de ces choses. Demandez-lui pourquoi elle ne voulait même pas que ma mère puisse dire qu’elle était la fille de Nina Simone. Demandez-lui pourquoi elle voulait que nous repartions sans RIEN.

Depuis, sa mère s’est manifestée sur Instagram en disant que la tempête de tweets « flamboyante » de sa fille avait « déclenché un incendie ».

« Je la soutiens à 100 %. Je soutiens tout ce qu’elle dit », a déclaré Kelly dans la publication vidéo. « Elle dit sa vérité ; elle dit la vérité de notre famille.