Kamala Harris fustigé pour n’avoir accepté de visiter la frontière «hors de contrôle» après que Trump a annoncé son voyage

KAMALA Harris a été critiquée pour sa décision tardive de se rendre à la frontière américano-mexicaine immédiatement après que Donald Trump a annoncé son intention d’y aller.

Le vice-président, qui a été chargé par le président Joe Biden de s’occuper de la crise frontalière plus tôt cette année et n’a pas encore visité, a finalement décidé de se rendre à El Paso vendredi, a-t-on appris mercredi.

Harris a été fustigée pour ses plans retardés pour visiter la frontière américano-mexicaine immédiatement après Donald Trump Crédit : EPA

Trump a annoncé qu’il se dirigerait vers la frontière avec le gouverneur du Texas Abbott Crédit : AP

Un certain nombre de républicains ont fustigé la réponse tardive de Harris Crédit : AFP

Un certain nombre de républicains ont également pesé sur le voyage vanté de Harris et Trump a également trollé sa décision de onzième heure.

Suite à la nouvelle, Trump a critiqué le vice-président dans un communiqué, affirmant qu’elle « ignorait » la crise pendant des mois et a déclaré qu’il espérait qu’elle voyait « l’énorme destruction et la mort qu’ils ont créées ».

La semaine dernière, Trump a déclaré qu’il avait accepté une invitation du gouverneur du Texas, Greg Abbott, à visiter la frontière sud «décimée» du pays à la fin du mois – et aujourd’hui, Politico a annoncé que Harris emboîterait le pas.

Abbott a également pesé sur la nouvelle de l’arrivée de Harris, en tweetant : « Après 91 jours en tant que tsar des frontières, le vice-président Harris ne va même pas là où la crise a lieu ! Un timing intéressant… »

La sénatrice Lindsey Graham a écrit : « Il ne fait aucun doute dans mon esprit que la visite tant attendue du vice-président Harris à la frontière américano-mexicaine a été motivée par la décision du président Trump de se rendre à la frontière la semaine prochaine.

« L’équipe Biden/Harris ne pouvait pas se permettre d’autoriser Trump à visiter la frontière en premier. Excellent travail, président Trump. »

Le représentant Jim Jordan a écrit: « Merci au président Trump d’avoir finalement amené le vice-président Harris à se rendre à la frontière sud. Elle n’irait jamais sans que vous ayez d’abord annoncé votre voyage. »

Un père migrant non identifié et son fils, originaires du Honduras, attendent d’être traités après avoir traversé une brèche dans le mur frontalier à Yuma, en Arizona, le mercredi 9 juin 2021 Crédit : AP : Presse associée

L’attaché de presse de Joe Biden a également reconnu que Harris se rendrait à la frontière car la situation n’était pas « sous contrôle », a déclaré aux journalistes

Plus tôt, Trump a affirmé que c’était « un résultat direct de la fin de Biden à mes politiques frontalières très dures mais justes », a-t-il déclaré. « Harris et Biden ont reçu la frontière la plus forte de l’histoire américaine.

« Et maintenant, c’est de loin le pire de l’histoire américaine. Si le gouverneur Abbott et moi n’y allions pas la semaine prochaine, elle n’y serait jamais allée! »

« El Paso est une ville charmante. Bel endroit au Texas. Ce n’est pas non plus – il se trouve que ce n’est pas le lieu de la crise … Donc, elle va là où le problème n’est pas le plus haut », a déclaré Sen Ted Cruz à Fox News.

« J’ai accepté l’invitation du gouverneur du Texas Greg Abbott à se joindre à lui pour une visite officielle à la frontière sud décimée de notre nation le mercredi 30 juin 2021 », indique un communiqué annonçant son voyage.

« Erreur totale : Kamala Harris trouvera un moyen d’aggraver la crise », il a écrit.

L’ancien président a déclaré que les États-Unis étaient passés d’une « sécurité des frontières qui faisait l’envie du monde » à une « frontière sans loi » qui fait pitié dans le monde entier.

Il a ensuite critiqué Biden et Kamala Harris pour ne pas avoir visité la frontière sud ou les « héros de l’ICE risquant leur vie pour défendre notre nation à un moment où la Maison Blanche fait tout son possible pour rendre leur travail totalement impossible ».

L’administration Biden a été largement critiquée pour l’afflux de migrants tentant de traverser la frontière américaine ces derniers mois.

Plus tôt ce mois-ci, Harris a ri lors d’une interview avec NBC News quelques heures avant sa rencontre avec le président mexicain Andrés Manuel López Obrador.

Harris a ri en discutant de la frontière Crédit : NBC News

Elle a dit ‘Je ne suis pas allée en Europe’ Crédit : NBC News

L’ancre Lester Holt a demandé à Harris si elle prévoyait ou non de visiter la frontière américano-mexicaine.

« Je – à un moment donné – vous savez – nous allons à la frontière. Nous sommes allés à la frontière », a répondu Harris.

« Donc, tout ce – tout ce – tout ce truc à propos de la frontière. Nous sommes allés à la frontière. Nous sommes allés à la frontière. »

Lorsque le journaliste lui a rappelé qu’elle n’avait pas personnellement visité la frontière, Harris a ri et a déclaré « Je ne suis pas allé en Europe ».

« Et je veux dire, je ne – je ne comprends pas le point que vous voulez dire », a-t-elle dit, avant d’insister. « Je ne sous-estime pas l’importance de la frontière. »

Elle a également déclaré à Holt qu' »il n’y aurait pas de solution miracle » aux problèmes à la frontière, ajoutant que « nous n’allons pas voir un retour immédiat ».

Des migrants demandeurs d’asile d’Amérique centrale traversent le Rio Grande depuis le Mexique Crédit : SWNS

La crise frontalière est devenue un enjeu majeur Crédit : SWNS

Harris a visité le Mexique plus tôt ce mois-ci Crédit : Reuters

« Le vrai travail va mettre du temps à se manifester. Cela en vaudra-t-il la peine ? Oui. Cela prendra-t-il du temps ? Oui », a-t-elle déclaré.

Cela survient seulement deux mois après que Harris a ri lorsqu’on lui a demandé si elle prévoyait de se rendre à la frontière.

« Pas aujourd’hui », a répondu Harris à la question avant d’éclater de rire devant Air Force One. « Mais j’en ai avant, et je suis sûr que je le ferai à nouveau. »

L’ancien sénateur californien a offert la réponse lors d’une visite à Jacksonville, en Floride, pour promouvoir le passage du programme de secours contre les coronavirus de 1,9 billion de dollars, connu sous le nom d’America Rescue Plan.

La vidéo de l’échange s’est rapidement propagée aux médias sociaux, suscitant la colère des républicains qui ont fustigé Harris pour ne pas avoir traité la situation frontalière avec le sérieux qu’elle mérite.

« Alors que le vice-président Harris se moque d’une crise humanitaire aux proportions épiques, les républicains se concentrent sur la sécurisation de la frontière et la réponse aux besoins de nos agents de la patrouille frontalière en première ligne », a écrit le chef de la minorité parlementaire, le représentant Kevin McCarthy sur Twitter.

De même, la représentante républicaine Debbie Lesko a ajouté: « Tout d’abord, l’administration Biden a refusé d’admettre que la situation à la frontière est une crise, MAINTENANT Kamala Harris pense que c’est une question de rire.

« Ce n’est pas une question de rire pour les communautés frontalières inondées d’immigrants illégaux. »