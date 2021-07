Kamala Harris fait l’éloge des représentants démocrates qui ont fui le Texas pour bloquer le projet de loi sur la sécurité des élections, les compare à des suffragettes et à des héros abolitionnistes – RT USA News

Le vice-président Kamala Harris a rencontré des législateurs fugitifs qui ont fui le Texas pour empêcher la majorité républicaine de l’État d’adopter une législation sur la sécurité des élections, les comparant aux suffragettes et autres anciens champions du droit de vote.

« Défendre le droit de vote du peuple américain est aussi américain qu’une tarte aux pommes », Harris a déclaré mardi aux législateurs démocrates, un jour après que 51 d’entre eux se sont rendus à Washington à bord de jets privés pour empêcher la Texas House d’avoir le quorum nécessaire pour voter sur des projets de loi.

Harris a félicité les politiciens pour leur « prise de position courageuse » et « patriotisme, » disant qu’ils ont fait de grands sacrifices pour protéger les droits de vote. Elle a dit qu’elle voulait replacer leurs efforts dans un contexte historique, notant des incidents historiques cruciaux qui ont contribué à faire avancer les droits de vote, y compris un appel de 1867 au Congrès par l’abolitionniste Frederick Douglass, arguant que les hommes noirs devraient être autorisés à voter, et la suffragette de 1913 défilant à Washington Avenue de Pennsylvanie.

« Et 2021, la législature du Texas est venue à Washington, DC », dit Harris. Lors d’un discours lundi lors d’un événement dans le Michigan, elle a déclaré que les Texans étaient « marchant sur le chemin que tant d’autres ont fait auparavant, lorsqu’ils se sont battus et que beaucoup sont morts pour notre droit de vote. »

Les derniers commentaires du vice-président sont intervenus quelques heures après que le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a promis d’arrêter les législateurs en fuite à leur retour dans l’État et que les républicains du Texas House ont voté en faveur de l’approbation de mandats pour rassembler leurs collègues démocrates par la force, si nécessaire.





Aussi sur rt.com

Texas House vote pour rassembler les démocrates qui ont fui à Washington pour bloquer le projet de loi de vote controversé, le gouverneur dit qu’il va les ARRÊTER







Le Texas est l’un des nombreux États contrôlés par les républicains dans lesquels les législateurs ont présenté ou adopté des projets de loi pour renforcer la sécurité électorale à la suite du vote de 2020, lorsque l’ancien président Donald Trump a allégué qu’il avait perdu à cause d’une fraude massive.

Le président Joe Biden et d’autres politiciens démocrates ont présenté les projets de loi de l’État comme une tentative d’empêcher les non-Blancs de voter. « Nous sommes confrontés au test le plus important de notre démocratie depuis la guerre civile », Biden a déclaré mardi. « Ce n’est pas une hyperbole – depuis la guerre de Sécession. » Il a appelé la législation de l’État « un assaut en cours » et « une tentative de supprimer et de subvertir le droit de vote. »

Il n’est pas tout à fait clair comment la législation du Texas empêcherait les Noirs ou toute autre personne de voter. Les principales dispositions du projet de loi de la Chambre comprennent des exigences d’identification pour le vote par correspondance, un accès accru pour les observateurs du scrutin pour observer le dépouillement des votes et l’interdiction des heures prolongées et du service au volant pour le vote anticipé. Il interdirait également l’envoi de demandes de vote par correspondance à des personnes qui ne les ont pas demandées.

Une version sénatoriale du projet de loi, qui contient en grande partie les mêmes dispositions, a été adoptée mardi lors d’un vote de ligne de parti. Mais ni ce projet de loi ni la version de la Chambre ne peuvent devenir loi si la Chambre ne parvient pas à réunir le quorum avant la fin d’une session législative spéciale le mois prochain. Abbott a déclaré qu’il convoquerait d’autres sessions extraordinaires jusqu’à la tenue des votes. Les deux tiers des 150 membres de la Chambre doivent être présents et les républicains détiennent une majorité de 83-67.





Aussi sur rt.com

« Sauvez notre démocratie » : les démocrates du Texas s’enfuient à Washington pour tenter de bloquer la réforme électorale de l’État







Les utilisateurs des médias sociaux ont souligné l’ironie de nombreux démocrates appelant à l’élimination de la règle d’obstruction du Sénat, qui permet au caucus républicain minoritaire de bloquer les projets de loi partisans, tout en félicitant les démocrates du Texas pour avoir empêché leur État de voter sur la législation.

« Voyons maintenant, les démocrates refusant un quorum au Texas pour empêcher une législation qu’ils ne peuvent pas vaincre, c’est bien », auteur Richard Paolinelli mentionné. « Le GOP nier le débat sur un projet de loi qu’ils ne peuvent pas vaincre en utilisant l’obstruction systématique est mauvais. Si vous êtes d’accord avec les deux déclarations ci-dessus, vous pourriez être un hypocrite. »

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !