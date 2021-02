Kamala Harris, et non Joe Biden, fait certains des derniers appels aux dirigeants mondiaux, révèlent les lectures de la Maison Blanche

Alors que le président américain Joe Biden faisait une pause à Camp David pour jouer à des jeux vidéo avec ses petits-enfants, sa vice-présidente Kamala Harris a téléphoné au président français pour discuter des relations bilatérales, dans une tournure quelque peu inhabituelle.

Selon la lecture de la Maison Blanche de l’appel de lundi, Harris et le président français Emmanuel Macron « A convenu de la nécessité d’une coopération bilatérale et multilatérale étroite pour lutter contre le COVID-19, le changement climatique et soutenir la démocratie au pays et dans le monde » ainsi que les défis régionaux comme au Moyen-Orient et en Afrique «Et la nécessité de les affronter ensemble.»

Harris a également remercié Macron «Pour son leadership sur la question de l’égalité des sexes.»

S’il est assez normal que les vice-présidents participent aux appels que les présidents américains lancent à d’autres dirigeants mondiaux, leur faire faire les appels seuls est inhabituel. C’est au moins la deuxième fois que Harris le fait jusqu’à présent. Le 1er février, elle a téléphoné au Premier ministre canadien Justin Trudeau pour se remémorer ses années de lycée à Montréal, mais aussi discuter « la diversité, [Covid-19], le changement climatique et d’autres problèmes. »

Techniquement, Harris n’a donné suite qu’aux appels de Biden – l’un de ses premiers appels après l’inauguration était à Trudeau, et il a appelé Macron le 24 janvier – mais la pratique inhabituelle associée aux préoccupations existantes concernant l’âge avancé de Biden a soulevé quelques sourcils parmi les critiques. de l’actuelle administration démocrate.

«Ses séances de tutrice avec le secrétaire d’État doivent être rapides», a tweeté Richard Grenell, ancien directeur par intérim du renseignement national et envoyé de Trump en Allemagne et dans les Balkans.

Ses séances de tutrice avec le secrétaire d’État doivent être rapides … https://t.co/dj8aPu4Wx3 – Richard Grenell (@RichardGrenell) 16 février 2021

Si Pence avait téléphoné à la place de Trump, tous les médias auraient vu des médecins le diagnostiquer comme étant mentalement ou physiquement inapte, a souligné l’expert de Twitter Kambree Koa, rappelant la frénésie de la façon dont Trump a descendu une rampe raide à West Point.

Pourquoi Kamala Harris prend-elle des appels avec des dirigeants étrangers au nom de Joe Biden. Si Trump faisait cela, tous les réseaux auraient des médecins déclarant qu’il est mentalement inapte. Heck, Trump a descendu lentement une rampe escarpée et les médias piratés avaient des documents diagnostiquant une marche. Ce qui se passe. – Kambree (@KamVTV) 16 février 2021

Au lieu de cela, les principaux médias américains diffusaient des histoires sur la façon dont Biden se reposait à la retraite présidentielle de Camp David pendant le long week-end de la journée des présidents, battant sa petite-fille au jeu de course Mario Kart – ou des profils sur la façon exacte dont il aime la cheminée du bureau ovale, avec les préoccupations liées au changement climatique soudainement hors de propos.

Le président Biden a exprimé sa préférence pour un feu construit dans la cheminée du bureau ovale et ajoute parfois lui-même une bûche pour le faire fonctionner. Contrairement à ses prédécesseurs récents, il est plutôt du genre au coucher tôt. Voici comment Biden s’installe dans son nouveau travail. https://t.co/FdCGtxPXkM – CNN (@CNN) 15 février 2021

Biden, 78 ans, est la personne la plus âgée à avoir prêté serment en tant que président américain. On suppose généralement que Harris, 56 ans, attend dans les coulisses pour le poste le plus élevé. Le président lui-même a dit qu’il était un «Candidat à la transition»,désigne la présidence comme le « Administration Biden-Harris »et mêmeplaisanté – peut-être – que s’il était jamais fondamentalement en désaccord avec elle sur un principe moral, il «Développer une maladie et dire que je dois démissionner.»

Harris était le favori des médias aux primaires démocrates en 2019, mais s’est écrasé et brûlé après les premiers débats, abandonnant avant la tenue des primaires. Biden était également à la traîne lors des premières primaires, jusqu’à ce que sa victoire en Caroline du Sud en février ait vu la plupart des autres candidats tomber rapidement dans la file. Harris a été annoncé comme son colistier en août, et les démocrates l’ont présentée comme étant la première femme et « Personne de couleur » (elle est d’ascendance indienne et afro-caribéenne) pour être à un rythme cardiaque de la présidence américaine.

