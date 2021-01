La vice-présidente élue Kamala Harris et la nouvelle première dame Jill Biden font un pas élégant dans leurs nouveaux rôles le jour de l’inauguration.

Harris et Biden ont été vus mercredi portant des ensembles de designers émergents.

Harris, qui porte souvent sa signature Converse Chuck Taylors et ses perles, portait un ensemble violet de Christopher John Rogers et Sergio Hudson mercredi à Mmass avec les Bidens.

Harris, qui entre dans l’histoire mercredi en tant que première femme et femme de couleur à devenir vice-présidente, a notamment choisi de porter des créateurs noirs de la relève pour l’occasion.

Rogers est un designer noir de Baton Rouge qui vit maintenant à New York, et Hudson est un designer noir de Caroline du Sud.

Biden portait une robe et un pardessus en tweed de laine bleu océan, avec un masque en soie assorti et le tout de la marque new-yorkaise Markarian de la jeune créatrice Alexandra O’Neill.

Cet ensemble Biden pourrait finir par être donné à la célèbre First Ladies Collection du Smithsonian, car il n’y aura pas de bal inaugural pour l’inauguration de Biden et donc pas de robes inaugurales.

Le manteau était garni d’un col et de poignets en velours bleu foncé et porté sur une robe fuselée avec un corsage en mousseline de soie et une jupe festonnée. Le décolleté de la robe était orné à la main de perles Swarovski et de cristaux dans un motif floral. Des cristaux Swarovski ornaient également le manteau et la robe pour refléter la lumière.

La couleur bleue a été choisie pour signifier la confiance, la confiance et la stabilité, selon un communiqué de Markarian, selon lequel la tenue a été confectionnée par une petite équipe du quartier des vêtements de New York et finie à la main par O’Neill dans son studio de West Village.

Markarian, nommé d’après un groupe de galaxies particulièrement rayonnant, combine le mélange d’O’Neill de ce qu’elle appelle le romantisme céleste avec un design intemporel et une grâce moderne.

Les maris des femmes portaient le créateur américain Ralph Lauren.

Le président élu Joe Biden portait un costume bleu marine et un pardessus bleu marine.

Doug Emhoff, le deuxième monsieur, portait un costume Ralph Lauren.

Mardi soir, Harris a soutenu un autre créateur noir émergent, portant un manteau beige de Pyer Moss du designer Kerby Jean-Raymond.

La couleur pourpre a également été portée par Jill Biden mardi soir, ce qui agit peut-être comme un symbole d’unité car la couleur est une combinaison de bleu et de rouge.

