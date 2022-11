Kamala Harris est vraiment «excitée» par les diagrammes de Venn et elle reçoit le traitement Meme

La vice-présidente américaine Kamala Harris est une passionnée du diagramme de Venn (par-dessus tout) et Twitter a unanimement décrété qu’il méritait le même traitement. “J’adore les diagrammes de Venn”, déclare joyeusement Harris dans une vidéo virale. “C’est juste quelque chose à propos de ces trois cercles, l’analyse de l’endroit où se trouve l’intersection, n’est-ce pas ?” Apparemment, elle en parle beaucoup aussi. Les utilisateurs de Twitter, en fait, ont fait tout un Kamala Harris parler de compilation de diagrammes de Venn.

C’est rafraîchissant de voir un politicien être si heureux, et de quelque chose d’aussi banal que les diagrammes de Venn, pour couronner le tout. Auriez-vous su que les diagrammes de Venn pouvaient apporter un tel plaisir ?

la vidéo du diagramme de venn de kamala harris a fondamentalement modifié le cours de ma vie – zach (@zach_bocanegra) 10 novembre 2022

kamala harris affichera un diagramme de venn dans n’importe quelle conversation et c’est hilarant pour moi – fah (@ fahlala4) 9 novembre 2022

Parmi les autres choses étranges aimées par Harris, il y a les autobus scolaires jaunes. « Qui n’aime pas un autobus scolaire jaune, n’est-ce pas ? Pouvez-vous lever la main si vous aimez un autobus scolaire jaune ? Beaucoup d’entre nous sont allés à l’école dans le bus scolaire jaune, n’est-ce pas ? … L’excitation et la joie d’aller à l’école… le bus scolaire nous y emmène.”

Harris : “Qui n’aime pas un autobus scolaire jaune, n’est-ce pas ? Pouvez-vous lever la main si vous aimez un autobus scolaire jaune ? Beaucoup d’entre nous sont allés à l’école dans l’autobus scolaire jaune, n’est-ce pas ? … L’excitation et la joie d’aller à l’école… le bus scolaire nous y emmène.” pic.twitter.com/Ksdvy8J8z5– Balise gratuite de Washington (@FreeBeacon) 26 octobre 2022

Récemment, Harris est devenu viral pour une “salade de mots”. Elle a laissé Twitter confus après avoir répété la phrase “nous allons travailler ensemble” plusieurs fois en l’espace d’une phrase et d’environ 30 secondes. Harris parlait au sommet de l’ASEAN.

« Notre monde est plus interconnecté et interdépendant. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne la crise climatique, c’est pourquoi nous travaillerons ensemble et continuerons à travailler ensemble pour résoudre ces problèmes, relever ces défis et travailler ensemble alors que nous continuons à travailler à partir des nouvelles normes , des règles et des accords, que nous convoquerons pour travailler ensemble afin de galvaniser l’action mondiale. Sur ce, je vous remercie tous. C’est une question de priorité urgente pour nous tous et je sais que nous y travaillerons ensemble”, pouvait-on entendre Harris dire dans la vidéo.

