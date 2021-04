Les enfants migrants qui affluent vers les États-Unis reçoivent apparemment des exemplaires d’un livre écrit par le vice-président Kamala Harris, le «tsar de la frontière» qui a été étrangement absent en première ligne de la crise de l’immigration dans le pays.

Une photo d’actualité de Reuters prise cette semaine dans un nouveau refuge pour enfants migrants non accompagnés à Long Beach, en Californie, montre une copie de «Les super-héros sont partout», un livre pour enfants écrit par Harris et publié en 2019, avec des articles de toilette, un sac à dos et d’autres fournitures posés sur un lit bébé. L’image a suscité une autre série de critiques samedi sur le rôle déroutant du vice-président dans la résolution de la crise frontalière.





Les utilisateurs de médias sociaux ont spéculé sur le fait que l’administration Biden enrichir Harris en achetant des exemplaires de son livre – c’est actuellement le vendeur n ° 1 d’Amazon dans les biographies politiques pour enfants – et a suggéré que les démocrates l’utilisent pour endoctriner enfants immigrés à leur arrivée. D’autres se sont moqués de l’idée de mettre le livre dans des kits de bienvenue, affirmant que c’était une manière cruelle d’inciter les migrants à rentrer chez eux.

«Ils torturent les enfants» a déclaré Dan Gainor, vice-président des affaires et de la culture du conservateur Media Research Center.

Ils torturent les enfants! – Dan Gainor (@dangainor) 24 avril 2021

Le numéro du livre est apparu au moment même où Harris faisait face à de nouvelles critiques pour ne pas avoir joué un rôle actif dans la résolution de la crise frontalière. En fait, elle n’a même pas visité la frontière ni tenu de conférence de presse sur la question depuis qu’elle a été nommée « Tsar des frontières » il y a un mois. L’administration a du mal à faire face à un afflux record de mineurs non accompagnés – provoqué par la politique de Biden de laisser tous les enfants migrants rester dans le pays.

Quand Harris est arrivée vendredi dans le New Hampshire pour promouvoir le plan d’infrastructure de 2 billions de dollars de Biden, elle a été accueillie par des manifestants agitant des pancartes disant: «Mexique – 2 254 miles» et «Arrêtez l’invasion illégale.» Le parti républicain du New Hampshire a tweeté que «Notre pays serait mieux servi avec une visite officielle à notre frontière sud, pas un voyage de campagne.»

Le gouverneur du Texas a invité Harris à visiter la frontière de son État avec le Mexique peu de temps après que Biden l’ait nommée pour aider à diriger la réponse de l’administration à la crise fin mars. «Compte tenu de votre nouveau rôle en tant que tsar des frontières de l’administration, je vous exhorte à visiter la frontière pour voir la crise par vous-même, et j’implore l’administration Biden de prendre des mesures rapides pour sécuriser la frontière, réprimer la traite des êtres humains et empêcher davantage d’enfants. d’être victime de traite et d’abus, « Abbott a déclaré dans une lettre au vice-président.

Harris a été choisie pour le rôle deux jours seulement après avoir été critiquée pour sa réponse à un journaliste qui lui a demandé si elle se rendrait à la frontière. « Euh, pas aujourd’hui, » dit-elle, puis gloussa en hochant la tête. « Mais je l’ai déjà fait, et je suis sûr que je le ferai encore. » La scène est survenue à un moment où les organes de presse diffusaient des photos divulguées montrant des enfants coincés dans un abri dans des conditions que Abbott a appelées. «Inacceptable et inhumain.»

Une mauvaise communication peut être au moins en partie responsable de la confusion et de la controverse sur le rôle du vice-président à la frontière. Alors que l’annonce originale de Biden suggérait que Harris superviserait la réponse globale de l’administration à la frontière, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré plus tard que le vice-président dirigeait les efforts pour y remédier. « causes profondes » de la poussée migratoire dans les pays que les immigrés fuyaient.

