Kamala Harris est passée sur Fox News. Ça s’est passé comme on pouvait s’y attendre

Kamala Harris est venue pêcher les votes républicains dans des eaux agitées – les ondes de Fox News. Fox News, quant à elle, cherchait à couler son bateau.

Cette rencontre inhabituelle témoigne du calcul électoral rudimentaire de cette campagne américaine : Harris doit ajouter certains de ces téléspectateurs pour compenser les pertes potentielles de d’autres électeurs .

Son message à électeurs normalement de droite c’est qu’elle est une valeur sûre qui protégera la démocratie américaine, que de nombreux républicains la soutiennent, qu’elle est plus stable que Trump et qu’elle se concentre sur des questions modérées et essentielles.

En d’autres termes, elle espérait pénétrer dans le brouillard de Fox News avec les mêmes messages de son été discours du congrès et un autre événement qu’elle a organisé Mercredi avec les Républicains .

REGARDER | Kamala Harris s’est entretenue avec Fox News. Voici comment ça s’est passé : Harris courtise les électeurs républicains dans une interview passionnée avec Fox News | Canada ce soir La vice-présidente américaine et candidate démocrate à la présidence, Kamala Harris, s’est livrée mercredi dans une première interview combative avec Fox News, s’affrontant sur la politique d’immigration et changeant de position politique tout en affirmant que si elle était élue, elle ne représenterait pas une continuation de la présidence de Joe Biden.

Il s’agissait d’un choix de programmation extraordinaire, compte tenu de la rareté des interviews de Harris au début de sa campagne, sans parler de la proverbiale fosse aux lions ; Trump lui-même a réalisé des entretiens beaucoup plus contradictoires, même si pas tellement ces derniers temps .

Son intervieweur était Bret Baier, un présentateur de nouvelles qui a joué au golf de temps en temps avec Donald Trump . Mercredi, le copain de golf de Trump a affronté Harris.

L’intervieweur l’a pressée comme elle n’a jamais été pressée auparavant en tant que candidate à la présidentielle : sans relâche, sur des sujets apparemment conçus sur mesure pour rappeler aux téléspectateurs de Fox News pourquoi ils ne devraient pas l’aimer.

Migration illégale ; des changements de sexe financés par l’État pour les prisonniers ; ses promesses passées de gauche ; Le déclin mental du président Joe Biden. L’animatrice de Fox l’a insistée sur ces sujets – et, contrairement à un récent Intervieweur de CNN il a continué à suivre.

Tout a commencé lorsque Baier a demandé combien de frontaliers illégaux avaient été libérés, en attendant leur demande d’asile ; quand Harris a commencé à donner sa réponse habituelle, Trump saboté un projet de loi sur l’immigration, il a repoussé, citant des dizaines d’actions l’administration actuelle elle-même a pris très tôt l’initiative d’assouplir la frontière.

« Puis-je finir de répondre s’il vous plaît ? Vous devez me laisser finir », a répondu Harris, lorsque Baier l’a interrompue, pour l’interrompre en accusant Trump.

Cela a essentiellement défini le modèle pour les 25 minutes suivantes.

Mercredi, l’intervieweur de Harris, Bret Baier, au centre, interviewe le président de l’époque, Donald Trump, au Lincoln Memorial à Washington, lors d’une assemblée publique le 3 mai 2020. (Josué Roberts/Reuters)

Des échanges glacials

Baier a ensuite diffusé une vidéo d’une mère en deuil dont la fille a été tuée par un migrant sans papiers et lui a demandé si elle voulait s’excuser. Harris a dit qu’elle était désolée pour la perte ; Baier a de nouveau insisté pour obtenir des excuses ; Harris a répété qu’elle se sentait très mal.

Au sujet du moment où Harris a réalisé que Biden avait perdu un pas, sur le plan cognitif, Baier a demandé : « Vous n’aviez aucune inquiétude ? Harris a défendu son patron et a tourné le sujet vers Trump.

Harris a essayé de faire référence à l’inaptitude de Trump au pouvoir et a fait référence aux nombreux républicains, y compris des militaires et des membres de l’équipe de Trump, qui l’ont soutenue, ou qui font même référence à Trump. en tant que fasciste .

« Il est inapte à servir, il est instable, il est dangereux », a déclaré Harris.

Baier a qualifié cela d’insulte à la moitié du pays : « Sont-ils malavisés, les 50 pour cent ? Sont-ils stupides ? » » Baier a déclaré, faisant référence aux partisans de Trump.

Harris s’est défendue : « Oh, mon Dieu, je ne dirais jamais ça. »

REGARDER | Trump maintient ses menaces militaires et qualifie ses opposants politiques d' »ennemis intérieurs » : Trump maintient ses menaces militaires, qualifiant ses opposants politiques d’« ennemi intérieur » Le candidat républicain à la présidentielle, Donald Trump, redouble d’efforts dans ses récents commentaires controversés, suggérant notamment qu’il utiliserait la force militaire contre des opposants politiques qu’il a qualifiés d’« ennemi intérieur ».

En fait, dit-elle, Trump est celui qui rabaisse et rabaisse les gens. Trump est celui qui qualifie ses opposants de ennemi intérieur dit-elle. C’est lui qui a parlé , depuis des années à propos de tourner le L’armée américaine contre les Américains .

Baier repoussé en jouant un autre clip vidéo — celui-ci était de Trump et lui était flatteur ; il a supprimé un extrait sonore dans lequel Trump utilise un langage incendiaire à l’égard de ses adversaires, comme Harris l’en accusait.

Un porte-parole de Harris a ensuite publié les deux versions différentes du clip sur la plateforme de médias sociaux X, montrant ce que Fox avait coupé.

(L) Ce que Trump a réellement dit sur Fox à propos de ses commentaires sur « l’ennemi intérieur »

(R) Ce que Fox a essayé de prétendre, il l’a dit, mais le vice-président Harris n’a pas laissé passer

Fox a omis les 60 premières secondes de la réponse de Trump, où il a de nouveau qualifié les démocrates d’« ennemi de l’intérieur » et de « mal ». pic.twitter.com/IjGCZRN0rG —@IanSams

Les sondages penchent en faveur de Trump

Pour revenir au point précédent de l’intervieweur, Trump bénéficie effectivement d’un soutien solide. En fait, les sondages ont tressailli très légèrement ces derniers temps en faveur de Trump, dans la marge d’erreur.

Harris est toujours en tête du vote populaire dans la plupart des sondages nationaux, mais pas dans tous : mercredi, Harris était cinq d’avance dans un sondage réalisé par un sondeur réputé, Mariste, et deux derrière dans un sondage réalisé par l’équipe de sondage bipartite réputée de Fox News.

Ce dimanche, Cross Country Checkup demande : Quel est l’enjeu pour vous des élections américaines ? Remplir ce formulaire et vous pourriez apparaître dans l’émission ou faire lire votre commentaire à l’antenne.

L’état swing enquêtes sont moins favorable à Harris .

Qu’elle gagne ou non pourrait se résumer à une question mathématique de base, à savoir si suffisamment de républicains modérés ayant fait des études universitaires, en particulier des femmes, changer de direction pour compenser le perte potentielle d’électeurs de couleur sans diplôme universitaire.

Les républicains inscrivent les électeurs à Allentown, en Pennsylvanie, mercredi, parmi lesquels Angel Vargas Caballero, qui dit soutenir Trump depuis longtemps et fait semblant de le crier dans un porte-voix. Le calcul de Harris pour continuer sur Fox News : elle espère qu’un nombre suffisant d’électeurs républicains formés à l’université se tourneront vers elle pour compenser les pertes potentielles d’électeurs de couleur non diplômés. (Alex Panetta/CBC)

Le même jour, dans l’État même où Harris a réalisé cette interview, les Républicains se trouvaient dans un quartier voisin. Ville à majorité latino inscrivant de nouveaux électeurs dans une rue animée.

De nombreux automobilistes ont klaxonné en signe de soutien ou ont levé le pouce en passant devant un stand d’enregistrement pro-Trump sur la 7e rue à Allentown.

Dans un autre comté voisin, également avec une population hispanique croissante, le président républicain local a insisté sur le fait qu’il constatait un mouvement similaire dans sa région.

Pete Begley a décrit certains nouveaux numéros d’enregistrement comme une preuve que son parti est désormais le favori des élections. Il a ensuite cité le nouveau calendrier médiatique de Harris.

« Kamala Harris donne actuellement des interviews à Fox News. C’est du désespoir », a déclaré Begley, président du parti dans le comté de Monroe, en Pennsylvanie, près de Philadelphie.

« C’est une femme qui est restée, quoi, 60 jours sans conférence de presse ? Alors ils paniquent et ils paniquent pour une raison : Trump est en pleine ascension. »

Le musicien de jazz Pete Begley, président du Parti républicain dans le comté de Monroe, en Pennsylvanie, a qualifié l’apparition de Harris sur Fox News de geste désespéré. Invoquant les récents chiffres d’inscription des électeurs, il insiste sur le fait que Trump est désormais en avance. (Alex Panetta/CBC)

La preuve en est moins claire. Ce qui est clair, c’est que Harris voulait que certains anciens électeurs de Trump l’écoutent.

Alors que l’interview de mercredi se terminait, alors que Baier lui coupait la parole, Harris a rapidement invité les téléspectateurs à se rendre sur kamalaharris.com et à consulter 80 pages de ses politiques sur le logement abordable, les petites entreprises et l’armée.

« C’est pourquoi nous vous avons invité ici », a déclaré Baier après une interview qui n’abordait rien de tout cela.

Par la suite, un panel de Fox News a qualifié Harris d’évasif. Pour être honnête, elle a évité le fond de certaines des questions de Baier, à commencer par cet échange frontalier.

Mais le démocrate résident du panel, Harold Ford Jr., a insisté sur le fait qu’elle était probablement sortie gagnante rien qu’en se présentant. Il a déclaré que des échanges comme celui-ci profitent au pays, car les gens veulent savoir comment elle a abandonné certaines de ses politiques de campagne de 2020.

« Venir sur Fox, devant notre public, est la bonne chose à faire », a déclaré Ford.