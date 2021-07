KAMALA Harris est « f ** king up » et ne devrait pas se présenter à la présidence, a déclaré un assistant démocrate.

L’évaluation sévère de la performance de la vice-présidente intervient alors que plusieurs responsables de l’administration ont décrit son bureau comme un « merde » truffé de dissidence et de coups de poignard dans le dos.

Le bureau de Harris a été décrit comme un « s** tshow » par de nombreuses sources Crédit : Reuters

Il y aurait également des tensions entre l’équipe de Biden et le personnel de Harris Crédit : AP

Le chaos apparent dans les rangs de Harris a été détaillé pour la première fois dans un rapport de Politico, qui a également mis au jour des tensions qui couvent depuis longtemps entre le personnel du vice-président et celui du président Biden.

Une douzaine d’anciens et d’actuels membres du personnel ont décrit l’environnement dans le bureau de Harris comme « toxique » et disent qu’ils souffrent d’un moral bas, d’un manque de confiance et de fréquentes pannes de communication.

« Les gens sont jetés sous le bus par le haut, il y a des fusibles courts et c’est un environnement abusif », a déclaré une source.

« Ce n’est pas un environnement sain et les gens se sentent souvent maltraités. Ce n’est pas un endroit où les gens se sentent soutenus, mais un endroit où les gens se sentent traités comme de la merde. »

Les rapports de dysfonctionnement auraient amené certains démocrates à se demander si Harris pourrait mener une campagne présidentielle réussie en 2024 si Biden, qui aura 81 ans, décide de prendre sa retraite.

Une source a déclaré à Axios que la plupart des démocrates ne disent pas : « ‘Oh, non, notre héritier présomptif est en train de foutre le bordel, qu’est-ce qu’on va faire ?' »

« ‘C’est plus que les gens pensent, ‘Oh, elle fout le bordel, peut-être qu’elle ne devrait pas être l’héritière apparente' », a déclaré la source.

Les rapports de dysfonctionnement auraient amené certains démocrates à se demander si Harris pourrait mener une campagne présidentielle réussie en 2024 Crédit : AP

Le voyage soudain de Harris à la frontière américaine aurait aveuglé une partie de son équipe Crédit : La Méga Agence

Tina Flournoy, chef de cabinet de Harris, a été largement critiquée par les sources Crédit : AP

Une grande partie de la frustration interne est dirigée contre Tina Flournoy, chef de cabinet de Harris, qui travaillait auparavant sous Bill Clinton.

Harris est également responsable du fonctionnement du bureau, selon plusieurs sources.

Certains collaborateurs clés et membres du personnel disent qu’ils ont été laissés dans l’ignorance lorsqu’il s’est agi de planifier le voyage soudain de Harris à la frontière américano-mexicaine à El Paso, au Texas, la semaine dernière.

En effet, deux membres du personnel chargés de la planification de l’emploi du temps de Harris ont annoncé qu’ils démissionneraient de leurs postes peu de temps après son arrivée dans le Lone Star State.

Des sources ont déclaré à Axios vendredi que certains responsables du camp de Biden considéraient le bureau de Harris comme mal géré et doté de personnes qui n’avaient pas de relations à long terme avec elle.

Ils affirment qu’elle a reçu de mauvais conseils de la part de ses équipes de presse et de communication, et disent qu’elle a déjà perdu deux assistants avancés et un directeur numérique.

Harris est également responsable du fonctionnement du bureau, selon plusieurs sources Crédit : Splash

Citant un exemple pour mieux caractériser le chaos apparent, des sources ont parlé au média d’un incident il y a quelques mois lorsque Forbes voulait présenter le vice-président sur la couverture de son numéro « 50 Over 50 ».

Le long métrage devait – et a finalement fait – saluer sa réussite en étant la « première femme, la première personne noire et la première Américaine d’origine sud-asiatique à devenir vice-président des États-Unis ».

Les membres de l’équipe de Biden auraient estimé que Flournoy bloquait la demande de Forbes et seraient intervenus pour obtenir une réponse pour le point de vente.

Harris a fini par participer – recevant des critiques élogieuses au cours du processus – bien que le bureau de Biden ait été perplexe quant à la raison pour laquelle l’épreuve avait été rendue si difficile.

Ron Klain, le chef de cabinet de la Maison Blanche, et Cedric Richmond, un conseiller principal, ont défendu Harris et le fonctionnement de son bureau auprès d’Axios.

Richmond a accusé Harris d’avoir été victime d' »une campagne de chuchotements conçue pour la saboter ».

« La confiance du président en elle est évidente lorsque vous les voyez ensemble dans le bureau ovale », a ajouté Klain.

Certains assistants et membres du personnel clés disent qu’ils ont été laissés dans l’ignorance lorsqu’il s’agissait de planifier le voyage soudain de Harris à la frontière américano-mexicaine Crédit : La Méga Agence

Le conseiller principal de Harris, Symone Sanders, et le chef de cabinet adjoint Michael Fuchs ont également défendu Harris et Flournoy.

« Les gens ne se battent pas tous les jours », a déclaré Sanders. « Il n’y a pas de consternation parmi les assistants. Ce n’est pas vrai. … J’entends qu’il y a des critiques. Ceux qui parlent souvent ne savent pas et ceux qui savent ne sont généralement pas ceux qui parlent. »

Fuchs a rejeté les critiques de Flournoy et Harris comme des « rumeurs » et « pas vraies ».

Il a souligné le vaste portefeuille que Biden a confié à Harris, y compris la crise migratoire, les droits de vote, l’espace et les femmes sur le marché du travail.

Klain a déclaré que Harris et son équipe sont « sur le point de prendre le départ le plus rapide et le plus solide de tous les vice-présidents que j’ai vus ».

Il a ajouté que « ses talents et sa détermination ont déjà fait une énorme différence ».

« Elle est au service du peuple américain sur l’immigration, les petites entreprises, les droits de vote et la croissance économique », a ajouté Klain à Axios.

« Les résultats parlent d’eux-mêmes : une baisse des arrivées frontalières en provenance du Triangle du Nord, une amélioration de l’équité en matière de vaccins et des opportunités économiques accrues pour les femmes. »