KAMALA Harris est devenu le prochain vice-président des États-Unis, brisant une autre barrière raciale et de genre dans la politique américaine.

Harris, qui a été révélée comme le choix de Biden le 11 août, est la première femme noire à jouer le rôle.

Kamala Harris est-elle la première femme vice-présidente?

Oui, Kamala Harris est la première femme vice-présidente des États-Unis.

C’est la première fois dans l’histoire qu’une femme, et une femme de couleur, est élue à un tel poste à la Maison Blanche.

Joe Biden a remporté la présidence après avoir triomphé en Pennsylvanie et ses 20 votes électoraux le samedi 7 novembre, après des jours de dépouillement après un taux de participation record.

Peu de temps après la course, Kamala Harris a tweeté.

Elle a déclaré: «Cette élection est bien plus que @JoeBiden ou moi», a-t-elle déclaré. «Il s’agit de l’âme de l’Amérique et de notre volonté de lutter pour elle. Nous avons beaucoup de travail devant nous. Commençons. »

Qui est Kamala Harris et quel âge a-t-elle?

Kamala Harris est le vice-président.

Elle était une avocate et politicienne américaine qui était actuellement sénatrice américaine junior pour la Californie depuis 2017.

L’homme de 55 ans est né à Oakland, en Californie, et est membre du Parti démocrate.

Elle est mariée à Douglas Emhoff qui est également avocat.

Le couple se serait rencontré à un rendez-vous à l’aveugle après une mise en place par un ami proche de Harris.

Emhoff est actuellement un avocat californien chez Venable LLp.

Harris a été 32e procureur général de Californie de 2011 à 2017 et procureur de district de San Francisco de 2004 à 2010.

Elle est diplômée de l’Université Howard à Washington DC et a obtenu son diplôme en droit de l’Université de Californie, Hastings College of the Law.

Après avoir obtenu son diplôme, elle a travaillé au bureau du procureur du district de San Francisco et au bureau du procureur de la ville de San Francisco.

En 2004, elle a été élue procureur de district de San Francisco.

Quand a-t-elle été annoncée comme colistière de Joe Biden?

Harris a été révélé comme le choix du démocrate Biden pour la course présidentielle américaine de 2020 le 11 août 2020, marquant l’histoire en tant que première femme noire dans le rôle.

Le Californien avait auparavant l’intention de se présenter au POTUS, mais s’est retiré avant les primaires.

La sénatrice américaine a affronté son homologue Mike Pence lors d’un débat à la vice-présidence en vue des élections de novembre.

Et est devenue la première femme, la première afro-américaine et la première vice-présidente asiatique-américaine.

Quand a-t-elle lancé sa campagne présidentielle?

Le 21 janvier 2019, Harris a annoncé son intention de se présenter contre Trump aux élections de 2020 en promettant de « rassembler nos voix ».

Elle a fait son annonce tant attendue sur Good Morning America sur ABC, en disant: «Je me présente à la présidence des États-Unis et j’en suis très enthousiasmée.»

Elle s’est présentée comme une combattante pour la justice, la décence et l’égalité dans une vidéo diffusée par sa campagne alors qu’elle annonçait sa candidature.

«Ce sont les valeurs que nous chérissons en tant qu’Américains, et elles sont toutes en jeu maintenant. L’avenir de notre pays dépend de vous et de millions d’autres qui élèvent nos voix pour lutter pour nos valeurs américaines.

Harris a lancé sa campagne présidentielle alors que la nation observait ce qui aurait été le 90e anniversaire du leader des droits civiques assassiné Martin Luther King Jr.

Elle a abandonné la formalité de lancer un comité exploratoire, au lieu de se lancer dans une candidature présidentielle.

Elle a lancé une campagne officielle à Oakland le 27 janvier, basée à Baltimore, avec un deuxième bureau à Oakland.

Qu’a-t-elle dit à propos de sa candidature à la présidence en 2020?

Harris a agi en tant que sénateur depuis 2017 et a déclaré que les Américains étaient prêts à ce qu’une femme noire dirige lors d’une apparition sur ABC’s The View.

Elle a dit: «Je ne dis pas cela de moi, mais je dis cela de la capacité du public américain.

« Nous devons donner plus de crédit au public américain. »

Harris a déclaré à The View que lorsqu’il s’agissait de ce qui importait vraiment aux gens, la race et le sexe du chef importaient peu.

Elle a déclaré que lorsque les électeurs se sont réveillés au milieu de la nuit avec inquiétude, «ils ne se réveillent pas en pensant à cette pensée à travers l’objectif du parti auprès duquel ils sont inscrits pour voter».

Elle a poursuivi: «Quand ils se réveillent en pensant à cette pensée, cela a généralement à voir avec l’une des très rares choses.

« Cela a généralement à voir avec leur santé personnelle, celle de leurs enfants ou de leurs parents. »

Elle a poursuivi: «Puis-je trouver un emploi? Garder un emploi? Payer les factures d’ici la fin du mois? Prendre ma retraite dignement?

« La grande majorité d’entre nous avons tellement plus en commun que ce qui nous sépare. »

Qu’est-il arrivé à sa campagne?

Kamala Harris a battu des records en levant 1,2 million de livres sterling en seulement 24 heures après avoir annoncé sa course à la présidence de 2020.

Cependant, malgré un départ prometteur, elle a abandonné la course en décembre 2019, accusant un manque de fonds.

Harris a essayé de suivre une ligne pour faire appel aux deux ailes du parti, mais la diminution des performances dans les sondages a contribué à la suspension de sa campagne.

Nous payons vos histoires! Avez-vous une histoire pour l’équipe de presse de Sun Online? Écrivez-nous à tips@the-sun.co.uk ou appelez le 0207782 4368. Vous pouvez nous WhatsApp au 07810 791 502. Nous payons aussi pour les vidéos. Cliquez ici pour télécharger le vôtre.