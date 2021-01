Kamala Harris prend la parole à Wilmington, dans le Delaware, le 7 novembre 2020, après l’annonce de sa victoire avec Joe Biden. | Tasos Katopodis / Getty Images

Harris deviendra la première femme et la première Américaine noire et sud-asiatique à occuper le poste de vice-président américain.

C’est la première fois qu’une nouvelle administration américaine prête serment pendant une pandémie. Le cortège d’une semaine de bals, de dîners, de concerts et de pure jubilation a été annulé sous la menace du virus. Seulement 2 000 personnes seront présentes pour l’inauguration, loin des 1,8 million qui ont assisté à la première inauguration d’Obama en 2009 et même du 1 million qui ont assisté à sa deuxième en 2013. Les dirigeants du Congrès, les familles Biden et Harris, et d’autres dignitaires seront présents, mais ils seront socialement distancés sur les élévateurs – et les masques seront une caractéristique nécessaire.

Ajoutez ensuite à ces précautions celles prises depuis qu’une foule a envahi le Capitole américain le 6 janvier: un ordre urgent de «rester à la maison» du maire de DC, Muriel Bowser; environ 25 000 membres de la Garde nationale sur place, dépassant de loin le nombre des participants à l’inauguration; le National Mall reste fermé jusqu’au 21 janvier; Airbnb annule toutes les réservations dans le District; hôtels locaux abritant des militaires en service actif. L’inauguration ne ressemblera à aucune autre dans l’histoire.

Mais ne vous y trompez pas: la signification du moment ne peut être effacée. Harris est la première femme vice-présidente des États-Unis. Le premier vice-président d’origine jamaïcaine. Le premier vice-président d’origine indienne. Harris apportera ses expériences en tant que femme noire et sud-asiatique américaine à la vice-présidence. Elle amène l’Université Howard et les Alpha Kappa Alphas avec elle; elle amène sa grande famille recomposée, ainsi que la sagesse qui lui a été transmise par sa défunte mère immigrante, Shyamala Gopalan, et feu grand-père PV Gopalan. À l’intérieur du bureau du vice-président se trouvera Orange Hill, Jamaïque; Chennai, Inde; et Berkeley, Californie. L’Amérique aura son premier second gentleman: Doug Emhoff, le fils de deux parents juifs de Brooklyn.

C’est un moment majeur pour l’Amérique, l’occasion de confirmer enfin que les femmes, en particulier les femmes de couleur, ont contribué à cultiver la meilleure version de l’Amérique. C’est l’occasion pour l’Amérique d’honorer et de récompenser leur image, leur travail sans relâche pour l’opportunité. C’est le moment pour l’Amérique d’écrire un chapitre qui célèbre la diversité qui la rend forte.

L’assermentation de Kamala Harris ne peut pas être éclipsée par la haine

Harris a une grande opportunité d’aider l’Amérique à affronter certains de ses plus grands maux. Espérons que son identité multiraciale obligera l’Amérique à, sinon à affronter le racisme qui est à la base de sa division, au moins à étirer la compréhension du public de la race. Son identité de femme ouvrira des possibilités pour d’autres femmes à travers le pays et aidera les jeunes esprits à imaginer de nouveaux rêves.

La prestation de serment de Harris redéfinira le pouvoir de représentation, un pouvoir qu’elle a reconnu l’été dernier. Lors de la Black Girls Lead Conference en août, elle a déclaré aux participants: «Il y aura une résistance à votre ambition. Il y aura des gens qui vous diront: «Vous êtes hors de votre voie», parce qu’ils sont accablés de n’avoir que la capacité de voir ce qui a toujours été au lieu de ce qui peut être. Mais ne laissez pas cela vous charger.

La prestation de serment de Harris rend la représentation dans le deuxième plus haut bureau d’Amérique visible, tangible et tellement plus réelle.

«Nous n’avons jamais eu de vice-président qui n’était pas un homme blanc. Par sa présence même, Harris changera le paradigme », Kimberly Peeler-Allen, cofondatrice de Higher Heights, une organisation vouée à accroître le pouvoir politique des femmes noires, et praticienne en visite au Center for American Women and Politics à Rutgers Université, a déclaré à Vox. «Biden a déclaré qu’il recherchait un véritable partenaire pour gouverner. En tant que partenaire dirigeant, Harris s’appuiera sur toute sa vie de femme noire en Amérique et d’agent des forces de l’ordre, de procureur, de diplomate, de législateur, pour éclairer le processus décisionnel de l’administration. Il s’agit d’une occasion unique de mettre en valeur et d’attirer l’attention sur les secteurs sous-représentés, sous-financés et marginalisés de notre société afin de créer un changement systémique.

Professeur de sciences politiques à l’Université Howard Niambi Carter convient que Harris sera probablement «plus tourné vers le public» que les anciens vice-présidents, puisque la pandémie et les appels à la justice raciale ont créé un nouveau sentiment d’urgence. Harris a «une réelle opportunité non seulement de jeter les bases d’une politique audacieuse dans cette administration, mais peut-être aussi dans sa propre administration si elle choisit de se présenter. C’est un moment où un leadership audacieux sera nécessaire », a déclaré Carter à Vox.

L’Amérique n’a eu que quelques exemples de femmes noires occupant des postes aussi élevés – il n’y a jamais eu de gouvernante noire et seules deux femmes noires ont occupé des postes au Sénat américain, Carol Moseley Braun de l’Illinois et Harris. Harris s’est engagée à améliorer les communautés de couleurs claires lors de sa candidature à la nomination présidentielle démocrate en 2019. Elle a avancé un plan Medicare-for-all et prévoit d’aider les mères noires, les RÊVES et les Noirs retenus par l’écart de propriété. Mais à une époque où les militants réclament l’abolition des prisons et la suppression de la police, de nombreux progressistes estiment également qu’en raison de ses antécédents en tant que procureur, elle a un long chemin à parcourir pour réformer la justice pénale. Ce sera à elle de relever ce défi.

Harris prend également ses fonctions deux semaines après les insurgés a violemment escaladé l’échafaudage du Capitole mis en place pour l’inauguration, remplacé avec désinvolture les drapeaux américains par des drapeaux confédérés et nié avec force le résultat de l’élection présidentielle. La suprématie blanche ne disparaîtra probablement jamais, mais sa présence est un marqueur de défi, un signe qu’il y a toujours eu une résistance constante. Le nouveau vice-président peut diriger l’effort pour adopter des politiques antiracistes qui peuvent aider à inverser les inégalités en Amérique.

Une inauguration dépeuplée, entourée d’un camp armé, peut être un début inquiétant pour la vice-présidence de Harris. Les mères qui prévoyaient d’accompagner leurs filles à l’assermentation historique devront rester à la maison. Le National Mall, généralement le site de visages souriants en prévision du défilé inaugural, est plutôt décoré de drapeaux qui représentent les millions de personnes qui seront absentes. Le côté ouest du Capitole, qui a été le lieu de l’assermentation pendant 40 ans, est l’une des rares constantes cette année.

La pandémie a appris à l’Amérique qu’elle peut toujours rester connectée – virtuellement. Dans des années, nous nous souviendrons avoir regardé de loin le célèbre vice-président Harris de la fanfare Showtime de l’Université Howard lors du défilé inaugural. Nous nous souviendrons avoir vu, à travers nos écrans, la première juge de la Cour suprême Latinx, Sonia Sotomayor, jurer le premier vice-président noir et sud-asiatique américain avec une Bible ayant appartenu à Thurgood Marshall, le premier juge de la Cour suprême noire.

Harris est consciente que toute joie suscitée par la nouvelle administration est accompagnée d’anxiété avant l’investiture – et elle ne veut pas que cela ruine le moment.

Elle s’est adressée au pays dans un déclaration vidéo lundi, en disant: «Je sais que cette journée d’inauguration peut sembler un peu différente des années passées – très différente. Prenons un moment pour célébrer, puis mettons-nous au travail pour construire l’Amérique que nous savons possible. »

# Inauguration2021 mercredi peut sembler un peu différent des années passées, mais il est important que nous prenions tous un moment pour célébrer ce moment historique. pic.twitter.com/WZGnkadiwo – Kamala Harris (@KamalaHarris) 19 janvier 2021

Elle a également souligné le travail acharné qui attend la nation. «Notre pays est sur la voie de la guérison et de la reconstruction. Bien sûr, cela ne veut pas dire que la route à suivre sera facile. Notre nation continue de faire face à des défis allant de la pandémie de coronavirus à cette récession économique, de notre crise climatique à un compte de l’injustice raciale depuis longtemps en retard, à la guérison et au renforcement de la démocratie que nous chérissons tous.

La pandémie, l’émeute du Capitole et la justice raciale sont des problèmes auxquels elle n’est pas loin de fuir. Elle ne peut pas non plus fuir les communautés de Géorgie, de Pennsylvanie, du Michigan, du Nevada, du Wisconsin et de l’Arizona qui ont marqué le début d’une victoire de Biden-Harris. La prestation de serment de Kamala Harris reste historique, malgré la fumée de la suprématie blanche qui souhaite brouiller la victoire révolutionnaire du pays.