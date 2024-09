Kamala Harris donne aux défenseurs du droit à l’avortement la réponse qu’ils attendaient lors du débat à Philadelphie

WASHINGTON — Lorsque le président Joe Biden a donné remarques maladroites sur l’avortement Lors du débat de cet été, ce projet a été largement perçu comme une occasion manquée – un échec même – sur une question puissante et motivante pour les démocrates aux urnes.

La différence était alors flagrante, mardi soir, lorsque la vice-présidente Kamala Harris a défendu avec force le droit à l’avortement. lors de son débat présidentiel avec le républicain Donald Trump.

Harris a évoqué les situations médicales désastreuses dans lesquelles se trouvent les femmes depuis que la Cour suprême des États-Unis a annulé le droit national à l’avortement en 2022. Harris a rapidement imputé directement la responsabilité à Trump, qui a réajusté la Cour suprême à la majorité conservatrice qui a rendu cette décision historique pendant son mandat.

Les femmes, a déclaré Harris à l’audience nationale, ont été soins refusés par conséquent.

« C’est de cela que les gens veulent parler ? Des femmes enceintes qui veulent mener leur grossesse à terme, qui font une fausse couche, qui se voient refuser des soins aux urgences parce que les prestataires de soins ont peur d’aller en prison et qui perdent leur sang dans une voiture sur le parking ? », a déclaré Harris.

Ce moment a rappelé que Harris est particulièrement bien placée pour parler de ce sujet national brûlant d’une manière que Biden, un catholique de 81 ans qui s’est longtemps opposé à l’avortement, n’a jamais fait. feutre confortable à faire.

Malgré la décision de la Cour suprême, Harris a été le visage public de la Maison Blanche pour les efforts visant à améliorer la santé maternelle et à garantir un certain accès à l’avortement. Plus tôt cette année, elle est devenue le plus haut responsable américain à effectuer une visite publique dans un centre d’avortement. clinique.

Le Dr Daniel Grossman, gynécologue-obstétricien à l’Université de Californie à San Francisco, s’est dit heureux de voir Harris mettre en lumière les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes dans les États où l’avortement est interdit. « Les personnes qui n’ont pas pu se faire avorter là où elles vivent, qui doivent voyager, qui ont souffert de complications obstétricales et qui ne peuvent pas obtenir les soins dont elles ont besoin en raison de l’interdiction de l’avortement », a déclaré M. Grossman.

Harris a toutefois hésité à fournir des détails sur le type de restrictions – le cas échéant – qu’elle soutient en matière d’avortement. Au lieu de cela, elle a changé d’avis : elle a déclaré qu’elle voulait « rétablir les protections de Roe », qui interdisait aux États d’interdire les avortements avant la viabilité fœtale, généralement considérée autour de 20 semaines.

De son côté, Donald Trump a éludé les questions concernant ses intentions de restreindre encore davantage l’avortement. Il n’a pas voulu dire s’il signerait une loi interdisant l’avortement à l’échelle nationale une fois président.

Les défenseurs de l’avortement affirment qu’ils ne croient pas que Trump signerait une interdiction si elle atterrissait sur son bureau.

Carol Tobias, présidente du Comité national pour le droit à la vie, a déclaré que son groupe ne s’était pas concentré sur une interdiction nationale « parce que cela n’arrivera pas. Les votes ne sont pas là au Congrès. Vous savez, le président Trump a dit qu’il ne signerait pas cette interdiction. Nous savons que Kamala Harris ne le fera pas. »

Trump a également affirmé à tort que certains démocrates voulaient « exécuter le bébé » après sa naissance au neuvième mois de grossesse.

Ungar a fait son reportage depuis Louisville, dans le Kentucky.