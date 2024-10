Kamala Harris donne à « The View » les meilleures notes en trois ans et demi

Kamala Harris a amené les gens à « The View ». Le vice-président et candidat démocrate à la présidentielle est apparu sur l’émission de discussion le mardi 8 octobre dernier, devant une moyenne de 3,143 millions de téléspectateurs, ce qui a fait de « The View » son émission télévisée la plus regardée depuis le 15 février 2021.

Selon ces chiffres Nielsen (fournis par ABC News), cela a aidé « The View » à remporter la semaine du 7 octobre auprès du nombre total de téléspectateurs (2,597 millions), soit une hausse de 12 % par rapport aux 2,316 millions de l’année dernière au cours de la semaine similaire. C’est la cinquième semaine consécutive que « The View » est en hausse par rapport à 2023, et il s’agit de la semaine la plus regardée de l’émission depuis plus de deux ans et demi (depuis la semaine du 28 mars 2022).

Parmi ses émissions de discussion et d’information de jour rivales, « The View » a battu la troisième heure de « Today » de NBC (1,943 million de téléspectateurs), « Today with Hoda & Jenna » (1,265 million) et « NBC News Daily » (1,265 million). , ainsi que « The Talk » de CBS (1,184 million).

La semaine dernière également, « The View » a augmenté de semaine en semaine en nombre total de téléspectateurs (en hausse de 6 % à 2,597 millions contre 2,449 millions), en femmes de 25 à 54 ans (en hausse de 7 % à 192 000 contre 180 000) et en femmes de 18 à 49 ans. (en hausse de 9% à 138 000 contre 127 000).

L’arrêt « The View » faisait partie d’un blitz médiatique de Harris qui comprenait « 60 Minutes », « The Howard Stern Show », « The Late Show With Stephen Colbert » et le podcast « Call Her Daddy ».

L’apparition sur « The View » a repris la première interview en direct et la première apparition de Harris dans un talk-show depuis qu’il est devenu le candidat démocrate à la présidentielle. Elle a été interviewée par les animateurs de « View » Whoopi Goldberg, Joy Behar, Sara Haines, Sunny Hostin, Alyssa Farah Griffin et Ana Navarro.

Le spot invité a remplacé la huitième apparition du vice-président Harris dans « The View », après sa dernière apparition en janvier. Son apparition faisait suite à la visite « The View » du président Joe Biden le 25 septembre, qui était jusque-là l’émission télévisée la plus regardée de la saison.

Saison à ce jour, « The View » est en tête du nombre total de téléspectateurs (2,486 millions), affichant sa meilleure audience depuis la saison 2020-2021.