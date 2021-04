KAMALA Harris a admis qu’elle n’avait pas visité la frontière sud en sa qualité de « tsar » de la frontière – et elle a déclaré que les progrès ne se feraient pas du jour au lendemain.

La vice-présidente répondait pour la première fois aux questions sur la crise 31 jours depuis que Biden l’avait mise en charge du problème.

Kamala Harris n’a pas encore visité les installations frontalières ni tenu de conférence de presse significative sur la question Crédit: CNN

De jeunes mineurs se trouvent à l’intérieur d’une capsule au centre de détention du département de la sécurité intérieure de Donna, le principal centre de détention pour enfants non accompagnés à Donna, Texas Crédit: AP

Harris a été critiquée pour avoir refusé de se rendre à la frontière malgré que la Maison Blanche l’ait mise en charge de l’un des plus grands obstacles de l’administration.

Au cours des 32 jours qui se sont écoulés depuis que Joe Biden lui a confié le nouveau rôle, elle n’a pas visité la frontière sud ni tenu de conférence de presse liée à la crise.

Mais elle a maintenant rompu son silence dans une interview avec Dana Bash de CNN.

Harris a admis qu’elle n’avait pas visité la frontière car le nombre de personnes essayant d’entrer illégalement dans le pays continuait de grimper.

Elle a dit que c’était parce que le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, était chargé de résoudre la crise là-bas.

« Nous faisons des progrès, mais cela ne se manifestera pas du jour au lendemain », a-t-elle déclaré.

Au lieu de visiter les centres de détention débordants, elle a déclaré qu’elle pensait que les migrants d’Amérique centrale ne voulaient pas quitter leur pays d’origine.

Elle a dit: «La plupart des gens ne veulent pas quitter la maison, ils ne veulent pas quitter leurs grands-parents.

« Ils ne veulent pas quitter l’endroit où ils ont grandi. »

Nous progressons mais cela ne se manifestera pas du jour au lendemain Kamala Harris, vice-président

Ses commentaires sont venus comme un rapport choquant de l’Unicef ​​a révélé une forte augmentation du nombre d’enfants migrants au Mexique.

Les enfants représentent au moins 30% des migrants dans les refuges mexicains, qui viennent du Honduras, du Guatemala, d’El Salvador et du pays lui-même.

La moitié ont voyagé sans leurs parents, ce qui est parmi les proportions les plus élevées jamais enregistrées au Mexique.

L’agence estime qu’en moyenne 275 enfants migrants supplémentaires se retrouvent chaque jour au Mexique après avoir été détectés par les autorités, attendant d’entrer aux États-Unis ou d’être renvoyés.

Mais alors qu’elle ne prévoyait pas de voyage à la frontière, elle a déclaré qu’elle prévoyait de rendre visite aux dirigeants des pays du Triangle du Nord.

Elle a dit: « Oui, nous travaillons sur un plan pour y arriver, nous travaillons sur les problèmes de COVID. »

Les migrants continuent de franchir la frontière américano-mexicaine

L’ancien président a déclaré que la crise pourrait « détruire notre pays » Crédit: US Border Patrol

La flambée record de migrants s’est intensifiée Crédits: Rex

Harris tiendra une réunion virtuelle avec le président mexicain Andrés Manuel López Obrador le 7 mai pour discuter de la migration dans un contexte d’augmentation des migrants mineurs à la frontière sud des États-Unis.

Le haut diplomate mexicain a révélé la nouvelle et a déclaré que la réunion vidéo se concentrera sur le programme de plantation d’arbres du Mexique.

En mars, les services des douanes et de la protection des frontières des États-Unis ont publié des données montrant qu’ils avaient rencontré le plus grand nombre d’enfants non accompagnés de l’histoire franchissant la frontière sud.

Le Texas, l’Arizona et le Missouri poursuivent l’administration Biden pour avoir permis à de présumés « criminels et trafiquants d’êtres humains » d’entrer aux États-Unis alors que la crise des migrants à la frontière se poursuit, selon les rapports.

Le Sun Online a rapporté début avril comment Biden avait défendu l’inaction de Harris pendant la crise frontalière, la félicitant de «n’avoir jamais manqué de dire la vérité».