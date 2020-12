La vice-présidente élue Kamala Harris a déclaré qu’elle voulait que les républicains qui sont sceptiques à propos du COVID-19 se font vacciner afin de sauver des vies.

«Je veux que tout le monde le comprenne», a déclaré Harris à MSNBC lundi soir.

Elle a déclaré que cela inclut les républicains, même ceux qui ne suivent pas les protocoles COVID ou qui ont été accusés de sauter la ligne devant les travailleurs de première ligne et les membres des groupes à haut risque.

« Nous pourrions parler de leur position sur la question, mais j’espère et je crois que quiconque occupe actuellement une position de leadership devrait exhorter tous les Américains, encore une fois, quelle que soit leur appartenance à un parti, les encourager à ce que, quand c’est leur temps, qu’ils reçoivent ce vaccin et qu’ils se font vacciner », a-t-elle déclaré.

«Et la réalité est qu’il s’agit littéralement de sauver des vies. Il s’agit littéralement de sauver des vies », a-t-elle ajouté.

Harris a dit qu’elle prendrait elle-même le vaccin. Le président élu Joe Biden a reçu publiquement lundi sa première injection du vaccin Pfizer.

Harris a reconnu que la communauté noire avait des raisons de douter des médecins étant donné les expériences médicales menées dans le passé, mais elle a exhorté tout le monde à se faire vacciner contre le COVID.

«Le fait est que l’Amérique a une histoire sur cette question – c’est une histoire dans laquelle les Noirs sont très mal traités. Et nous devons nous souvenir de cette histoire. Nous devons écouter les gens quand ils se souviennent de cette histoire. Et nous devons y remédier et le faire de manière honnête », a-t-elle déclaré.

«Ce vaccin, ces vaccins, le Pfizer, le Moderna, les deux qui sont actuellement disponibles, sauveront des vies. Ils sauveront des vies. Et j’exhorte tout le monde – quand nous regardons – en particulier, lorsque nous parlons de la démographie raciale, en termes d’impact, les Noirs, les Latinos, nos frères et sœurs autochtones sont tellement plus susceptibles de contracter le COVID. et en mourir », a-t-elle ajouté.

Elle a dit qu’elle et son mari Doug Emhoff recevraient le vaccin la semaine prochaine.

«Ce vaccin, encore une fois, leur sauvera la vie. Et je vais donc faire tout ce que je peux pour aider les gens à faire confiance à ce que les experts en santé publique nous disent. C’est pourquoi je le prends. Je vais le prendre la semaine prochaine, mon mari va le prendre, car je fais confiance aux experts en santé publique à ce sujet. Et j’exhorte tout le monde à faire de même », a déclaré Harris.

Certains législateurs républicains, qui ont repris les propos du président Donald Trump sur le coronavirus, ont été critiqués pour avoir reçu le vaccin avant les personnes âgées et les travailleurs de première ligne.

Iowa Sen Joni Ernst, qui a déjà suggéré que les médecins simulaient le coronavirus pour gagner de l’argent, a été critiqué pour avoir « sauté » devant des personnes vulnérables afin de se faire vacciner contre le COVID-19.

La sénatrice républicaine a partagé dimanche une image qui la montrait portant un masque alors qu’un médecin lui injectait sa première dose du vaccin COVID-19.

Dans la légende, elle a écrit: « Aujourd’hui, sur la recommandation du Bureau du médecin traitant, j’ai reçu la première dose du vaccin # COVID19. »

Elle a ensuite déclaré que les résidents de l’Iowa devraient suivre son exemple et se faire vacciner également.

«J’encourage tous les Iowans et les Américains à faire de même le moment venu. Grâce à #OperationWarpSpeed ​​et au travail inlassable des Américains à travers le pays, nous sommes sur le point de vaincre ce virus », a écrit Ernst.

«Il est également important que nous continuions à porter un masque, que nous prenions une distance sociale et que nous suivions les directives des CDC pour protéger nos familles, nos amis et nos voisins», a-t-elle ajouté.

Peu de temps après, les utilisateurs de Twitter ont déterré ses récents commentaires sur le virus et l’ont critiquée pour avoir été vaccinée alors que les personnes vulnérables sont obligées d’attendre.

Une personne a partagé une capture d’écran d’un article avec le titre, «Joni Ernst suggère que les médecins simulent COIVD-19 pour gagner de l’argent.

Le même utilisateur a écrit dans la légende de cette image: « Il est honteux que vous ayez sauté la ligne devant des destinataires vulnérables après avoir sciemment et délibérément aggravé la pandémie. »

« Cela semble juste pour ma mère de 87 ans, enfermée dans sa maison depuis mars », a déclaré une autre personne.

« Si elle avait couru dans l’État sans masque et se moquait de son opposant politique pour sa mise en quarantaine après une exposition, peut-être qu’elle aurait pu l’avoir aussi. Les chefs militaires mettent toujours les troupes en premier, pas vous-même », a ajouté la personne.

Un troisième individu a partagé: « Vous avez dit que les médecins gagnaient de l’argent avec ce virus. Les gens ont arrêté de venir voir leurs médecins à cause de ce que vous avez dit. Les gens ont menacé les travailleurs de la santé à cause de ce que vous avez dit. Des gens sont morts à cause de ce que vous avez dit.

«Honte à vous, sénateur. S’il vous plaît, demandez-vous si vous pensez vraiment qu’il est bénéfique pour notre société que même si vous vous moquez de la pandémie et dénigrez les fournisseurs de soins de santé de première ligne, vous avez déplacé un travailleur de la santé qui a vraiment besoin de ce vaccin? un autre a écrit.

Ces réponses découlaient des commentaires d’Ernst en septembre lors d’un arrêt de campagne à Waterloo.

Ernst a répondu à un électeur qui a déclaré qu’il ne croyait pas aux chiffres officiels du COVID en disant qu’elle était « si sceptique » à leur égard.

«Ces prestataires de soins de santé et d’autres sont remboursés à un taux plus élevé si le COVID y est lié, alors que pensez-vous qu’ils font? Ernst a fait remarquer, selon le Waterloo-Cedar Falls Courier.

Lorsqu’on lui a demandé de clarifier ses propos, Ernst a répondu que c’était «ce que j’avais entendu» des prestataires de soins de santé.

« Ils sont remboursés des montants plus élevés s’il s’agit d’une maladie ou d’un décès lié au COVID », a-t-elle déclaré.

«J’ai entendu la même chose aux informations. … Ils pensent qu’il pourrait y avoir 10000 décès ou moins qui étaient en fait singulièrement COVID-19. … Je suis vraiment curieux. Ce serait intéressant de le savoir.

Pendant ce temps, la star de Queer Eye Karamo Brown a critiqué les autres républicains qui avaient reçu le vaccin.

Des f * ckers républicains qui ont passé les 8 derniers mois à politiser le coronavirus, disant à leur électeur de ne pas porter de masque, que c’est un canular … obtenir le vaccin avant les travailleurs de première ligne, les prestataires de soins de santé, les enseignants, etc. de!’ Brown a tweeté dimanche en appelant le sénateur de Caroline du Sud Lindsey Graham et le sénateur de Floride Marco Rubio.

Brown a également partagé une image du vice-président Pence qui a été vacciné lors d’une apparition télévisée vendredi matin.

Rubio a tweeté à propos du vaccin samedi.

« Je sais que j’ai détourné le regard de l’aiguille Et oui, je sais que j’ai besoin d’un bronzage, mais je suis tellement convaincu que le vaccin # Covid19 est sûr et efficace que j’ai décidé de le prendre moi-même », a-t-il écrit dans la légende d’une image qui lui a montré qu’il recevait sa première dose de vaccin.

Graham a également reçu sa première dose de vaccin samedi.

«Merci à Dieu pour les infirmières qui aident les personnes dans le besoin et savent comment utiliser une aiguille», a-t-il tweeté.

«Remerciez Dieu pour ceux qui ont produit ces vaccins. Si nous sommes suffisamment nombreux à le prendre, nous retrouverons une vie normale. L’aide est en route », a-t-il ajouté.

Tous les membres du Congrès sont éligibles pour recevoir le vaccin, mais certains législateurs, pour la plupart des républicains, sont appelés à se faire vacciner devant de nombreux agents de santé de première ligne.

La réponse découle également de la façon dont de nombreux républicains ont géré la pandémie dans leurs États respectifs.

Les membres du gouvernement américain ont commencé à recevoir le Pfizer vendredi, le vice-président Mike Pence ayant reçu la première injection aux côtés de sa femme Karen et du chirurgien général Jerome Adams.

Plus tard dans la journée, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, et le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, ont reçu le vaccin.

Lundi, le président élu Joe Biden a reçu sa première dose de vaccin dans le Delaware, peu de temps après sa femme et bientôt la première dame Jill Biden.

Donald Trump n’a pas pris le vaccin. Le président a été hospitalisé pour COVID-19 en octobre et, à sa libération, a affirmé qu’il était « immunisé » contre le virus.

Cependant, il n’a pas déclaré publiquement pourquoi il n’avait pas été vacciné.