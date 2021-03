La vice-présidente Kamala Harris a honoré les jeunes pour avoir fait leur part pour aider les autres au milieu de la pandémie de coronavirus tout en acceptant un prix aux Kids ‘Choice Awards 2021.

« Merci aux jeunes leaders d’être si incroyables et pour tout ce que vous faites et ferez », a déclaré Harris lors d’une apparition vidéo lors de la cérémonie de remise des prix de samedi.

«De la distanciation sociale à l’apprentissage à distance, vous avez vécu beaucoup de choses cette année. Mais à travers tout cela, vous, les jeunes leaders, avez vraiment intensifié vos efforts. Vous avez porté vos masques, vous avez aidé vos voisins, vous avez été modèles de rôle dans votre communauté. «

Harris se souvient que sa mère lui avait dit lorsqu’elle était enfant qu’elle ne devrait pas simplement «s’asseoir et se plaindre de choses»: «faire quelque chose», disait sa mère.

« Eh bien, vous faites quelque chose », a déclaré Harris au jeune public. «Vous créez un avenir meilleur et vous m’inspirez, moi et le président (Joe) Biden chaque jour. Nous vous sommes très reconnaissants et nous voulons que vous sachiez que nous faisons tout ce que nous pouvons pour nous assurer que tous nos étudiants et jeunes Les dirigeants peuvent retourner à l’école et revenir avec vos amis, être en sécurité et prospérer. Merci d’avoir intensifié vos efforts. Vous nous rendez, ainsi que votre pays, si fiers. »

Présenté par Jennifer Garner, Harris a accepté le prix 2021 Generation Change Award, une initiative de la société mère de Nickelodeon, ViacomCBS, qui vise à connecter les dirigeants aux jeunes pour inspirer un changement positif. Les anciens lauréats du changement de génération ont inclus LeBron James et Megan Rapinoe.

«La vice-présidente Kamala Harris est une pionnière et un modèle pour nous tous, mais surtout pour les enfants d’aujourd’hui, qui peuvent trouver l’inspiration dans l’histoire de son chemin et des barrières qu’elle a brisées depuis l’enfance jusqu’à aujourd’hui», a déclaré Marva Smalls , ViacomCBS Global Head of Inclusion and Executive Vice President, Public Affairs, Kids & Family Entertainment.

«Nickelodeon est fier de décerner le prix du changement de génération de cette année aux enfants du monde entier, et nous sommes honorés de voir le vice-président clamer encore plus le courage et la vitalité qu’ils ont à la suite de tant de défis.»

Animés par le comédien « Saturday Night Live » Kenan Thompson, les Kids ‘Choice Awards 2021 ont présenté des performances de Justin Bieber et Quavo et ont vu plusieurs victoires pour BTS et Millie Bobby Brown.

