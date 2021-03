Plus de 15000 enfants mineurs non accompagnés sont actuellement détenus aux États-Unis à la frontière, dont plus de 5000 dans des installations temporaires des douanes et de la protection des frontières (CBP) appelées par le gouverneur du Texas, Greg Abbott. «Inacceptable et inhumain.»

La réponse est devenue sourde à un moment où la frontière est confrontée à un afflux rapide d’immigration illégale et à la détérioration des conditions dans les centres de détention pour migrants, ne faisant qu’empirer depuis que le président Joe Biden a pris ses fonctions en janvier et a promulgué des politiques incitant les migrants à faire le voyage vers le nord. Le commentaire de Harris est également arrivé le jour même où Axios et Project Veritas ont publié des photos montrant les conditions sordides dans les centres de rétention pour enfants migrants non accompagnés détenus à la frontière.

