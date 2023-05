Kamala Harris dirigera le groupe de travail sur l’IA — RT World News

Le vice-président américain demandera aux responsables de l’IA d’évaluer la sécurité et l’équité de leurs modèles

La vice-présidente américaine Kamala Harris a été nommée à la tête d’une nouvelle initiative d’intelligence artificielle en partenariat avec des entreprises leaders dans le domaine, a annoncé jeudi la Maison Blanche dans un communiqué.

Harris et d’autres hauts responsables de l’administration du président Joe Biden rencontreront les PDG d’Alphabet, Anthropic, Microsoft et OpenAI pour leur rappeler leur « la responsabilité de s’assurer que leurs produits sont sûrs avant qu’ils ne soient déployés ou rendus publics. »

La réunion a pour but de maintenir les entreprises sur la bonne voie vers « favoriser une innovation responsable, digne de confiance et éthique avec des garanties qui atténuent les risques et les dommages potentiels pour les individus et notre société », selon la Maison Blanche, qui a fait référence aux récents décrets exécutifs et déclarations officielles rappelant aux entreprises technologiques que leurs produits étaient soumis à la loi sur les droits civils et à d’autres protections contre la discrimination illégale.















Les quatre sociétés, ainsi que Hugging Face, NVIDIA et Stability AI, se soumettront également à une évaluation publique de leurs capacités par des milliers d’experts de l’industrie et d’autres membres curieux du public lors de DEFCON 31, la convention de piratage de Las Vegas qui a mis à plusieurs reprises l’insécurité des machines à voter américaines exposées en donnant aux enfants une chance de les pirater.

La Maison Blanche a également annoncé la création de sept nouveaux instituts nationaux de recherche sur l’IA axés sur le climat, l’agriculture, l’énergie, la santé publique, l’éducation et la cybersécurité, expliquant que les nouveaux instituts seraient « Soutenir le développement d’une main-d’œuvre diversifiée en IA » avec un financement de 140 millions de dollars de la National Science Foundation.

L’administration donne également au public la possibilité de se prononcer sur la politique gouvernementale en matière d’IA à partir de cet été, selon le communiqué de presse.

Chargée d’endiguer le flux de migrants à la frontière sud des États-Unis lors de son entrée en fonction en 2021, Harris a plutôt présidé à un nombre record d’immigration illégale, ce qui lui a valu la cote d’approbation la plus basse de tous les vice-présidents américains modernes. L’année dernière, elle a été chargée de développer un plan pour combattre « désinformation, » harcèlement et abus en ligne malgré l’absence d’expérience dans le secteur de la technologie.

Alors que des centaines d’experts dans le domaine de l’IA ont appelé à un moratoire, ou au moins à un ralentissement spectaculaire du développement de l’IA jusqu’à ce que des mesures de sécurité convenues au niveau international puissent être mises en place, les États-Unis ont jusqu’à présent hésité à publier des déclarations fortes. sur la technologie. Le mois dernier, Biden a rencontré son conseil consultatif sur la science et la technologie pour discuter de la « Risques et opportunités » sur le terrain mais a refusé de répondre aux avertissements des experts tout en admettant l’IA « pourrait être » dangereux.