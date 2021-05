Kamala Harris dirige la sensibilisation des petites entreprises dans le cadre du plan de relance de la Maison Blanche

La vice-présidente Kamala Harris prend la parole lors d’une séance d’écoute sur Internet à large bande à la New Hampshire Electric Co-op à Plymouth, New Hampshire, le 23 avril 2021, alors qu’elle se rend dans l’État pour promouvoir les plans économiques de l’administration.

Dans les coulisses, Harris a poussé les plus grandes banques du pays à obtenir une aide fédérale aux plus petits joueurs. Harris a appelé le PDG de JP Morgan Chase Jamie Dimon et le PDG de Bank of America Brian Moynihan en février, les exhortant à intensifier les prêts du programme de protection des chèques de paie et à sensibiliser les communautés minoritaires et à faible revenu, selon un haut responsable de l’administration.

« Une partie importante de la solution pour déplacer cette aiguille allait être de travailler avec JPM et de travailler avec BofA pour s’assurer qu’ils recevaient le soutien dont ils avaient besoin pour conduire ces priorités », a déclaré le responsable à CNBC. « Ce ne sont que des acteurs énormes dans le PPP en termes de réalisation de ces objectifs précisément en raison de l’ampleur qu’ils apportent. »

Un porte-parole de la Bank of America a qualifié la conversation de «productive».

Un représentant de JP Morgan n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

Alors que JP Morgan a joué un rôle dans l’octroi de prêts garantis par le gouvernement aux petites entreprises pendant la pandémie, Dimon est sceptique quant à l’ampleur des propositions économiques de Biden.

Mardi, Dimon a mis en garde contre les dépenses fédérales excessives. S’exprimant au Conseil des PDG du WSJ, il a averti que l’administration ne réparera pas l’économie simplement en jetant de l’argent sur le problème et a accusé la réglementation gouvernementale d’entraver la croissance.

Et si une majorité de petites entreprises soutiennent le plan d’infrastructure de l’administration, selon le dernier sondage CNBC / SurveyMonkey, 59% ne croient pas que le taux d’imposition des sociétés devrait être augmenté pour le payer.

La tournée «Getting Back on Track» de la Maison Blanche cette semaine a pour but de dissiper ces inquiétudes. Harris utilise ses apparitions publiques cette semaine pour présenter les petites entreprises non seulement comme faisant partie du programme économique de l’administration, mais aussi pour réduire les inégalités raciales structurelles qui ont été mises à nu pendant la pandémie.

« Reconnaissant qu’atteindre les communautés à revenu faible et modéré, atteindre les propriétaires uniques, qui sont disproportionnellement dans les communautés de couleur – il s’agissait de la survie de beaucoup de ces entreprises », a déclaré Michael Pyle, conseiller économique en chef de Harris, à CNBC.

L’accent mis sur les petites entreprises par les secteurs public et privé fait partie de la tentative de Harris de définir son propre portefeuille alors que la Maison Blanche espère tirer parti du contrôle démocratique de Washington pour adopter un éventail vertigineux de réformes radicales: environ 4000 milliards de dollars de dépenses en infrastructures, en garderie et en éducation. ; la refonte du système d’immigration; droit de vote; et lutter contre les fautes policières.

Déjà, Biden a demandé à Harris de superviser la sensibilisation diplomatique autour de la flambée des passages frontaliers et de la quête du haut débit universel. Pyle a déclaré que l’accent mis par Harris sur les petites entreprises et les prêteurs remonte à avant même qu’elle ne prenne ses fonctions: elle a aidé à obtenir 12 milliards de dollars pour les institutions financières de développement communautaire dans le cadre du programme de secours de Covid lors des négociations avec les républicains en décembre.

« Une partie de ce à quoi les Américains aspirent est de tracer leur propre voie et de contrôler leur propre destin et la possibilité de créer de la richesse et du succès. Les petites entreprises sont au cœur de cette vision », a déclaré Pyle. « Trop souvent, le processus de démarrage d’une petite entreprise et d’obtention du capital pour démarrer une petite entreprise n’a pas été là pour de nombreuses communautés mal desservies dans ce pays. »

L’un des conseillers de longue date de Harris, Brian Brokaw, a déclaré que son intérêt pour la question remontait encore plus loin. Lors de ses premières élections en Californie, Harris effectuait des «promenades marchandes» dans les quartiers d’immigrants de San Francisco, s’arrêtant dans chaque magasin pour parler aux propriétaires. En tant que procureur de district, puis procureur général de l’État, Harris a lancé des programmes pour aider les délinquants à réintégrer le marché du travail.

«La meilleure façon de sortir d’un cycle de récidive pour bon nombre de ces délinquants de bas niveau était de leur donner une formation professionnelle et des compétences afin qu’ils puissent subvenir à leurs besoins», a déclaré Brokaw. « Elle a toujours reconnu le lien entre une réforme intelligente de la justice pénale et la politique économique. »