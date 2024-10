Kamala Harris devrait-elle embrasser Lina Khan ? Les démocrates sont divisés – et certains craignent que cela lui coûte cher

Qu’il s’agisse d’une course serrée au Sénat en Arizona ou d’élections au Congrès au Texas et dans l’Illinois, les candidats démocrates entourent la présidente de la Commission fédérale du commerce, Lina Khan.

Mais un candidat tient Khan à distance. La vice-présidente Kamala Harris a refusé de comparaître avec Khan ou de faire campagne sur son programme antitrust énergique – et encore moins de défendre la présidence de la FTC contre un chœur de donateurs de la Silicon Valley réclamant sa tête, ou contre les critiques du GOP de Khan à Capitol Hill.

Les efforts agressifs de Khan pour démanteler les monopoles et briser la concentration du marché, en particulier dans le secteur technologiquel’a propulsée à une importance rarement appréciée par un président de la FTC ou d’autres chefs d’agence. Mais cela divise également le parti démocrate sur le fond et sur la tactique dans les derniers jours de la campagne présidentielle.

Les riches partisans de Harris, dont l’investisseur milliardaire en technologie Mark Cuban et le co-fondateur de LinkedIn Reid Hoffman, ont mené une campagne à grand volume contre Khan aux États-Unis. j’espère que Harris la licenciera – et ce faisant, signale que son administration adoptera une orientation plus favorable aux entreprises que celle du président Joe Biden.

Dans le même temps, un groupe croissant de progressistes considère la lutte de Khan contre le pouvoir des entreprises comme une question clairement gagnante dans une période populiste. Et ils préviennent que l’incapacité de Harris à adopter Khan – et par extension, le programme dont elle est devenue la figure de proue – pourrait lui coûter des votes cruciaux.

« Quand elle ne défend pas le bilan de Biden en matière antitrust, ou ne défend pas Khan contre les attaques des donateurs milliardaires – des gars comme Reid Hoffman, qui ont essentiellement réclamé la tête de Khan – cela zappe en quelque sorte la vie de la base progressiste, » a déclaré Hal Singer, économiste à l’Université de l’Utah et directeur du Utah Project, un institut axé sur l’antitrust et la protection des consommateurs.

« Elle commet essentiellement une faute professionnelle », a prévenu Singer.

Les législateurs républicains ont également éclairé avec enthousiasme Khan, cette semaine documents exigeants pour voir si elle a violé les normes éthiques lors de plusieurs apparitions avec des démocrates en campagne.

Même si les attaques du Parti républicain sont familières, l’offensive des donateurs démocrates a suscité une inquiétude significative parmi les progressistes qui ont aidé à l’ascension de Khan et qui la considèrent comme un élément essentiel du processus politique. les combats en cours menés par Les responsables de l’application des lois antitrust de Biden. représentant Alexandrie Ocasio-Cortez (DN.Y.) récemment menacé une « bagarre totale » si Harris essayait de forcer Khan à partir après les élections – et les progressistes craignent maintenant que le refus du vice-président de renforcer Khan puisse la garder complètement hors de la Maison Blanche.

« C’est évidemment une occasion manquée de faire du bruit de manière populiste au milieu d’un moment populiste », a déclaré Jeff Hauser, directeur exécutif du Revolving Door Project, un organisme de surveillance progressiste. « Je pense qu’elle cède cette énergie populiste à [Donald] Trump, et c’est une énorme erreur de calcul.»

La campagne Harris a refusé de commenter Khan ou son avenir, conformément à une politique générale interdisant de discuter du personnel dans une éventuelle administration Harris. Mais un responsable de la campagne a contesté les suggestions selon lesquelles le programme de Harris n’était pas suffisamment agressif à l’égard de la politique des entreprises, soulignant son soutien à des politiques qui augmenteraient les impôts des milliardaires, réprimeraient les prix abusifs et augmenteraient l’accessibilité au logement.

D’autres démocrates, dont certains sont engagés dans des élections difficiles, n’hésitent pas à se présenter aux côtés de Khan. Candidat au Sénat de l’Arizona Rubén Gallegole sénateur. Bernie Sanders (I-Vt.) et les représentants. Greg Casar (D-Texas), Marc Pocan (Démocrate du Wisconsin) et Raja Krishnamoorthi (D-Ill.) ont tous organisé des événements avec le président de la FTC ces dernières semaines.

La série d’apparitions de Khan auprès des démocrates en campagne a incité le représentant. Jim Jordan (R-Ohio) et le sénateur. Mike Lee (R-Utah) pour suggérer cette semaine que le président de la FTC viole les règles fédérales qui empêchent les responsables de s’engager dans la politique partisane. (Hauser a appelé la lettre du GOP un « aveu des Républicains que rencontrer Khan serait une bonne politique. »)

Le porte-parole de la FTC, Douglas Farrar, a déclaré à POLITICO que Khan « n’assiste aux événements officiels qu’à la demande des membres du Congrès, en respectant toutes les règles régissant son rôle de présidente ». Il a déclaré que Khan « ne se concentre pas sur les élections, mais sur son travail visant à faire appliquer les lois qui protègent les consommateurs et une concurrence loyale ».

Même si l’application des lois antitrust ne figure pas souvent sur les listes de priorités des électeurs, certains signes montrent que la lutte de Khan contre les Big Tech et d’autres grandes entreprises est populaire. Un sondage sorti cette semaine Selon l’institut d’enquête démocrate Lake Research Partners, plus de 65 % des électeurs des États clés ont soutenu des poursuites judiciaires qui briseraient les monopoles.

Dan Geldon, ancien chef de cabinet du sénateur. Elizabeth Warren (D-Mass.), posté sur X que le sondage était « un autre point de données indiquant que les grands donateurs qui ont envahi l’opération Harris pour mettre fin à l’application des lois antitrust ont rendu un très mauvais service au parti à un moment critique de sa lutte contre Trump ».

Dans une interview avec POLITICO, Geldon a noté que Hoffman et le président de l’IAC, Barry Diller – un autre donateur de Harris et critique fervent de Khan – ont des intérêts commerciaux. potentiellement menacé par des enquêtes poursuivi sous Khan.

Singer a déclaré que le nouveau sondage montrait clairement qu’il n’y avait « aucun gonflement populaire pour défendre la technologie ». Et comme d’autres progressistes, il s’inquiète du fait que Harris « s’est entourée du mauvais personnel » et qu’elle reçoit de mauvais conseils sur la façon d’aborder le bilan de Khan.

La vice-présidente a fait ses débuts à San Francisco et est resté serré avec le secteur technologique — Karen Dunn, l’avocate représentant Google dans sa lutte antitrust avec le ministère de la Justice, a aidé Harris à préparer le débat présidentiel de septembre. Le beau-frère de Harris est Tony West, un des meilleurs avocats d’Uber. Et Lartease Tiffith, ancien avocat principal de Harris lorsqu’elle était au Sénat, est maintenant l’un des principaux lobbyistes de l’Interactive Advertising Bureau, un groupe industriel qui a annoncé cette semaine a poursuivi la FTC de Khan pour sa nouvelle règle « cliquez pour annuler ».

Adam Kovacevich, ancien cadre de Google et chef du groupe de lobbying technologique Chamber of Progress, a contesté l’idée selon laquelle les électeurs réclament à grands cris l’attaque acharnée de Khan contre la domination du marché des grandes technologies.

« La gauche anti-corporate surestime l’ampleur de son soutien électoral », a déclaré Kovacevich. Il a déclaré à POLITICO que l’administration Biden « s’est écartée de l’électeur médian sur l’économie » et que Harris cherche à attirer des modérés repoussés par Trump mais préoccupés par le fait qu’elle est une radicale économique.

« Je crois qu’elle dit et fait ces choses – en parlant des affaires d’une manière différente – parce que c’est ce que les électeurs swing veulent entendre », a déclaré Kovacevich.

Les critiques progressistes de Harris s’accordent largement sur le fait que le refus de la vice-présidente d’accepter Khan est lié à son projet très médiatisé visant à courtiser les « républicains modérés ». Mais ils craignent que sa campagne n’interprète mal le moment présent.

« Je ne pense pas que votre électeur républicain modéré classique soit favorable au monopole », a déclaré Hauser. « Je ne sais pas s’il existe un large public en faveur du monopole, en dehors de la classe des donateurs. »

Même s’ils lui reprochent d’avoir refusé de soutenir Khan pendant la campagne électorale, les progressistes s’attendre à ce que Harris conserve la présidence de la FTC à son poste si elle gagne le mois prochain. Singer a noté qu’une grande partie du programme anti-entreprises de l’administration Biden « se trouve dans le programme écrit de Kamala », même si elle n’est « pas disposée à en parler sur la piste ». Et Geldon a déclaré à POLITICO que « le bidenomics a été extrêmement réussi » et qu’il « semble peu probable qu’une nouvelle administration démocrate veuille défaire cet héritage ».

Mais en ne parvenant pas à se lier au champion anti-corporate de l’administration Biden, ils craignent que Harris ne laisse Trump revendiquer le rôle populiste – une décision qui pourrait lui coûter la Maison Blanche et faire expulser Khan de la FTC.

« Nommez les méchants et expliquez que votre adversaire ne les poursuivra pas parce qu’il est dans la poche des puissants », a déclaré Singer. « [Harris] je ne peux pas dire ça. C’est l’occasion manquée qui me contrarie.