Kamala Harris dévoile des propositions pour les hommes noirs à l’approche du jour des élections

Kamala Harris a publié une série de propositions politiques axées sur Hommes noirs.

Le plan, que la campagne de Harris qualifie de « Programme d’opportunités pour les hommes noirs », intervient alors qu’elle cherche à renforcer le soutien des électeurs noirs avec le vote anticipé en cours. Cela vient aussi au milieu de discussions, alimenté en partie par l’ancien président Barack Obamaà propos du soutien de Harris parmi les hommes noirs.

Harris a fait des incursions directes auprès des hommes noirs à l’approche de la campagne de 2020 qui semblait fructueuse, et la dernière proposition du candidat démocrate à la présidentielle semble conçue pour redoubler d’efforts. Sa proposition, dévoilé lundicomprend :

1 million de prêts entièrement remboursables pouvant aller jusqu’à 20 000 $ pour les propriétaires d’entreprises noires et autres personnes souhaitant créer une entreprise.

Une initiative nationale visant à se concentrer sur les résultats disparates en matière de santé des hommes noirs.

Davantage d’investissements dans les programmes d’éducation, de mentorat et de formation conçus pour orienter les hommes noirs vers des emplois bien rémunérés et très demandés dans des domaines où ils sont sous-représentés et où ils sont désespérément nécessaires, comme enseigner.

Soutenir la réglementation pour protéger les hommes noirs et les autres personnes qui investissent et possèdent des crypto-monnaies.

Légaliser la marijuana récréative et créer des opportunités pour les entrepreneurs noirs dans cette industrie naissante.

Harris a participé à des entretiens avec des médias axés sur les Noirs pour faire passer le message. Lundi, le journaliste Roland Martin a publié une interview il l’a fait avec Harris à Greenville, en Caroline du Nord, tout comme The Shade Room. Harris a répondu aux remarques d’Obama sur la misogyne de certains hommes noirs en disant qu’elle avait l’intention de gagner leurs votes avec sérieux et que les gens devraient écouter les remarques d’Obama dans leur intégralité pour les parties sur le grave danger que représente Trump.

Comme je l’ai noté dans le passéThe Shade Room est un tabloïd en ligne ostensiblement destiné au public noir, bien qu’il soit connu pour colporter des théories du complot et de la propagande d’extrême droite. Alors, certes, je suis un peu déchiré dans mes pensées à propos de la rencontre de Harris avec eux. D’une part, le vice-président contribue, d’une certaine manière, à promouvoir une plateforme connue pour ses propos toxiques et ses mensonges dans les arènes sociales et politiques. Dans le même temps, avec cette interview particulière, elle touchera probablement de nombreuses personnes qui ont été bombardées de désinformation à son sujet et sur le bilan du président Joe Biden.

Une chose est sûre : elle ne néglige aucun effort lorsqu’il s’agit d’informer le public sur qui et ce qu’elle représente.

Cet article a été initialement publié sur MSNBC.com