Kamala Harris dénonce un «acte violent» alors que des milliers de personnes se souviennent de Tire Nichols

Un sombre mercredi, des milliers de personnes en deuil ont assisté aux funérailles de Tire Nichols, un homme noir de 29 ans décédé trois jours après que des policiers de Memphis l’ont battu à la suite d’un contrôle routier le mois dernier. Le passage à tabac de Nichols a choqué de nombreuses personnes aux États-Unis après avoir été filmé et a déclenché une nouvelle introspection sur le racisme et la brutalité policière. Les cinq officiers impliqués ont été accusés de meurtre et d’autres crimes. Funérailles de Tire Nichols: les personnes en deuil se rassemblent à Memphis pour un service commémoratif – le dernier Lire la suite Le révérend Al Sharpton, qui a prononcé l’éloge funèbre au service de Nichols, a partagé sa colère qu’au moins cinq officiers noirs aient été impliqués dans le passage à tabac brutal de Nichols – si près de l’endroit où le Dr Martin Luther King Jr a été assassiné. “Dans la ville où le Dr King a perdu la vie, non loin de ce balcon, vous avez battu un frère à mort”, a déclaré Sharpton. “Tout ce qu’il voulait, c’était rentrer chez lui”, a déclaré Sharpton de Nichols. C’était un thème déchirant repris par la mère de Nichols, RowVaughn Wells, et d’autres membres de la famille, dont les hommages émouvants à leur parent disparu ont également été bordés par des demandes passionnées d’action et l’adoption d’une loi fédérale bloquée visant à réformer la police. “Nous devons prendre des mesures car il ne devrait y avoir aucun autre enfant qui devrait souffrir de la sorte et tous les autres parents ici qui ont perdu leurs enfants. Nous devons faire adopter ce projet de loi parce que si nous ne le faisons pas, le prochain enfant qui mourra aura son sang sur les mains », a déclaré Wells. Le beau-père de Nichols, Rodney Wells, a également appelé à la justice et à l’action, en disant: «Ce qui est fait dans le noir sera toujours révélé, et la lumière du jour est justice pour Tyre, justice pour toutes les familles qui ont perdu des êtres chers à cause de la brutalité de la police. ou n’importe qui. La vice-présidente Kamala Harris a fait de brèves remarques lors du service, condamnant ceux qui soutiennent que les forces de l’ordre agissent pour soutenir la sécurité publique à la lumière des incidents de brutalité policière. “Cet acte violent n’était pas dans la poursuite de la sécurité publique … Tire Nichols n’avait-il pas également droit au droit d’être en sécurité?” dit Harris. “Tire Nichols aurait dû être en sécurité.” Le révérend Dr J Lawrence Turner, pasteur de l’église chrétienne du boulevard Mississippi où se déroulent les funérailles de Nichols, a commencé par des remarques sur le caractère de Nichols. “[Nichols was] une bonne personne, une belle âme, un fils, un père, un frère, un ami, un être humain, parti trop tôt », a déclaré Turner aux quelque 2 500 personnes présentes. “Cette famille a enduré le fardeau non sollicité, injustifié, déraisonnable, injustifiable et massif de pleurer leur être cher et en même temps, de se battre pour la justice”, a ajouté Turner. Tôt mercredi, les responsables de la ville traité les routes près de l’église alors que le mauvais temps hivernal a repoussé le service prévu, avec des pans entiers de l’accord du sud des États-Unis connaissant des conditions routières dangereuses. Mais des milliers toujours assisté ce qui a été décrit comme une chance de célébrer et de se souvenir de la vie de Nichols, plutôt que de se concentrer sur la façon horrible dont il est mort. Mercredi, certains rassemblés devant l’église avec des pancartes lire “Justice for Tire Nichols”, des appels supplémentaires à l’action après la diffusion des images de la caméra de la police il y a moins d’une semaine des coups de la police. Les participants sont venus de partout au pays pour le service de Nichols. Dan Beazley a voyagé de Detroit avec une croix de 10 pieds de haut pour rendre hommage à Nichols et à sa famille. “Quand j’ai vu la séquence vidéo vendredi, j’ai rêvé tout le week-end de la croix ici”, a déclaré Beazley à Appel commercial de Memphis. UN corbillard blanc attendu à proximité, alors que le personnel de l’église salé et poncé trottoirs à proximité pour les invités attendus. Le service pour Nichols a commencé par une procession dirigée par la famille de Sharpton et Nichols. Au début des funérailles, les membres de la chorale ont chanté la chanson gospel de 2013, You Are My Strength. Inscrivez-vous pour Première chose Newsletter quotidienne gratuite Commencez la journée avec les meilleures histoires des États-Unis, ainsi que les lectures incontournables de la journée à travers le Guardian

Après l’éloge funèbre de Sharpton, l’avocat Ben Crump, qui représente la famille Nichols, a donné un discours appelant à l’action.

Avant le service de mercredi, Sharpton a visité le Lorraine Motel de Memphis, où Martin Luther King Jr a été assassiné.

«Alors que nous lançons le Mois de l’histoire des Noirs et que je me prépare à faire l’éloge de Tire Nichols plus tard dans la journée, je voulais venir à l’hôtel Lorraine où le Dr King a été sauvagement tué pour réfléchir. Il doit y avoir une plus grande valeur de la vie des Noirs dans ce pays », a écrit Sharpton sur Instagram.

Les funérailles ont également été suivies par des membres de la famille de Breonna Taylor et George Floyd, victimes de meurtres policiers très médiatisés en 2020 à Louisville et Minneapolis.

Cinq officiers ont été inculpés la semaine dernière de meurtre au deuxième degré et démis de leurs fonctions en raison de leur implication présumée dans la mort de Nichols. Le département a confirmé lundi qu’un sixième officier, Preston Hemphill, qui est blanc, a été suspendu peu après l’attaque du 7 janvier. Il n’a pas été inculpé au pénal.

Après que les images de la rencontre meurtrière ont été rendues publiques vendredi dernier, les appels se sont multipliés pour que les policiers et les procureurs soient plus transparents sur les circonstances de l’incident, étant donné que les rapports de police initiaux ne correspondaient pas à ce qui a été vu sur les images.

Le procureur de district du comté de Shelby, Steve Mulroy, a déclaré mardi que les procureurs pourraient engager de nouvelles poursuites pénales contre des officiers et d’autres personnes en relation avec la mort de Nichols, après des critiques croissantes sur la manière dont le bureau de Mulroy et la police de Memphis ont traité l’affaire.

Crump a déclaré mardi que la police n’avait pas été franche avec la mère de Nichols au sujet d’un incident qu’il a qualifié de “lynchage policier”.

“Elle pensait que c’était un complot pour le dissimuler depuis le début”, a déclaré Crump à CNN.

La famille s’était réunie mardi soir avec Sharpton à l’église Mason Temple de Dieu en Christ à Memphis – où le Dr King a parlé la veille de son assassinat en 1968 – pour parler de Nichols et de l’affaire.

Sharpton a déclaré qu’il voulait que la famille se tienne là où King se tenait.

“Ils se tiennent sur ce terrain parce que nous continuerons au nom de Tyr à nous diriger vers le sommet de la montagne de Martin”, a-t-il déclaré. « C’est pourquoi nous voulions commencer cela directement sur ce terrain sacré. C’est une terre sainte. Et cette famille est maintenant la nôtre et elle est entre les mains de l’histoire.

Beaucoup à Memphis avaient pris des mesures pour commémorer Nichols, tout en appelant à la justice contre les policiers de Memphis qui l’avaient battu.

Un mémorial improvisé d’animaux empaillés et de fleurs marque le site où Nichols a reçu des coups de poing, des coups de pied et des coups de pied par des officiers.

“Quand je l’ai entendu crier pour sa mère, ça m’a brisée”, a déclaré Nita Smith, une habitante de Memphis qui a visité le mémorial, à renard 17.

Deloris Burrow, une autre résidente de Memphis, a ajouté : « C’était juste blessant. Le simple fait de savoir ce qui s’est passé avant même de voir la vidéo m’a fait pleurer.