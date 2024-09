Kamala Harris dénonce les appels « dangereux et inacceptables » à l’Ukraine pour qu’elle cède ses terres à la Russie

Alors que le soutien américain à l’Ukraine se trouve à la croisée des chemins partisans, la vice-présidente américaine Kamala Harris a critiqué les suggestions selon lesquelles Kiev devrait céder des territoires au nom de la paix avec Moscou, les qualifiant de « dangereuses et inacceptables ».

La candidate démocrate à la présidentielle s’est exprimée aux côtés du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy alors qu’elle déclenchait des critiques voilées à l’égard des pressions du candidat républicain Donald Trump pour que l’Ukraine conclue rapidement un accord pour mettre fin à la guerre.

« Il ne s’agit pas de propositions de paix », a déclaré Harris. « Au lieu de cela, ce sont des propositions de reddition. »

Ses commentaires ont rappelé les enjeux élevés de l’effort de guerre lors des élections de cette année. Trump, pour sa part, a critiqué l’aide américaine à l’Ukraine, a félicité le président russe Vladimir Poutine et a reproché à Zelensky l’effusion de sang en cours.

Tensions entre Trump et Zelensky

Trump a déclaré qu’il rencontrerait Zelenskyy à New York vendredi après des jours de questions sur la question de savoir si les deux dirigeants s’assoiraient l’un avec l’autre. Il a rejeté les critiques de Harris et a insisté sur le fait qu’il voulait seulement arrêter le « spectacle d’horreur qui s’est produit ».

L’ancien président américain Donald Trump s’exprime mercredi lors d’un rassemblement électoral à Mint Hill, en Caroline du Nord. (Brandon Bell/Getty Images)

Lorsqu’on lui a demandé si l’Ukraine devait céder du territoire, Trump a répondu « nous verrons ce qui se passera » et « nous avons besoin de paix ».

Avant d’annoncer la rencontre avec Zelensky, Trump a publié sur les réseaux sociaux un prétendu message du dirigeant ukrainien demandant à le voir. Le message, qui n’a pas été confirmé par les responsables ukrainiens, disait : « Nous devons nous efforcer de nous comprendre ».

La décision de divulguer publiquement ce qui semblait être des communications privées, aussi inoffensives soient-elles, est un rappel de la tension qui couve entre Trump et Zelensky.

« C’est dans notre intérêt stratégique »

C’était une impression bien différente de celle que Harris a donnée jeudi lorsqu’elle a embrassé la défense de l’Ukraine et présenté une vision de politique étrangère plus large ancrée dans « l’ordre, les règles et les normes internationales ». Harris a rejeté les appels visant à ce que les États-Unis abandonnent leur rôle international et a averti que les agresseurs potentiels pourraient s’enhardir si Poutine sortait victorieux.

La vice-présidente américaine Kamala Harris, candidate démocrate à la présidence, s’exprime jeudi lors d’une réunion avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy à Washington. (Jacquelyn Martin/Associated Press)

« Les États-Unis soutiennent l’Ukraine non pas par charité, mais parce que c’est dans leur intérêt stratégique », a déclaré Harris.

Zelensky était à Washington pour présenter à la Maison Blanche et au Congrès ses plans pour atteindre la fin de la guerre en améliorant les chances de l’Ukraine sur le champ de bataille et son éventuel poids à la table des négociations. Il fait pression pour lever les restrictions sur l’utilisation d’armes occidentales à longue portée pour frapper des cibles plus profondes sur le territoire russe.

Aucun progrès sur cette question n’a été visible lors de la visite de Zelensky. Cependant, Biden a annoncé des milliards de dollars supplémentaires en missiles, drones, munitions et autres fournitures. Les armes comprennent une batterie supplémentaire de défense antimissile Patriot et une nouvelle livraison de bombes planantes qui peuvent être déployées à partir d’avions de combat occidentaux, augmentant ainsi leur portée de frappe.

Biden s’est engagé à veiller à ce que tous les financements approuvés soient décaissés avant de quitter ses fonctions, et il a déclaré qu’il prévoyait de convoquer une réunion avec d’autres dirigeants mondiaux axée sur la défense de l’Ukraine lors d’une visite en Allemagne le mois prochain.

« Nous sommes aux côtés de l’Ukraine, maintenant et à l’avenir », a déclaré Biden aux côtés de Zelenskyy dans le bureau ovale.

« La Russie ne l’emportera pas. L’Ukraine l’emportera. »

Kyiv cherche à maintenir de bonnes relations

Les responsables ukrainiens sont soucieux de maintenir de bonnes relations avec celui qui deviendra le prochain président des États-Unis, qui est son principal fournisseur d’armes, d’argent et d’autres soutiens.

Mais cet effort risque de glisser dans le mélange politique de la campagne présidentielle, polarisant le débat autour d’une guerre autrefois bipartite. cause célèbre à Washington.

Le président américain Joe Biden est vu jeudi lors d’une réunion avec Zelenskyy à la Maison Blanche. (Elizabeth Frantz/Reuters)

Jeudi, Zelensky a trouvé un certain soutien bipartisan lors de sa visite au Capitole, où il a été accueilli par le chef de la majorité au Sénat américain, Chuck Schumer, et le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell.

Le sénateur américain Lindsey Graham, républicain de Caroline du Sud, a déclaré que Zelensky avait demandé d’utiliser des armes à longue portée, telles que les missiles Storm Shadow fournis par le Royaume-Uni ou les ATACMS de fabrication américaine, pour « apporter un maximum d’avantages ». [Russian President Vladimir] Poutine à la table » et accroître la position de négociation de l’Ukraine.

« Si nous ne faisons pas ce choix fondamental cette semaine, je pense que l’issue pour l’Ukraine sera désastreuse », a déclaré Graham.

REGARDER | Biden et Zelensky se rencontrent à la Maison Blanche: Le président ukrainien Zelensky se rend à la Maison Blanche pour promouvoir un plan visant à gagner la guerre Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy est à la Maison Blanche pour promouvoir son plan de victoire. Sa visite intervient alors que le président américain Joe Biden annonce une nouvelle aide de plusieurs milliards de dollars pour Kiev.

Conseils des sénateurs

Les responsables de l’administration se sont montrés sceptiques quant à la demande de Zelensky, estimant que les armes pourraient avoir des avantages limités mais augmenter le risque d’escalade du conflit.

Le sénateur américain Richard Blumenthal, démocrate du Connecticut, a déclaré que les sénateurs avaient donné des conseils à Zelensky sur la manière de persuader Biden d’assouplir les restrictions.

Le représentant Jim Himes, un autre démocrate du Connecticut et membre éminent de la commission spéciale permanente de la Chambre sur le renseignement, a déclaré que Zelensky voulait « plus, plus vite ».

« Il était poliment frustré », a déclaré Himes, et a spécifiquement demandé davantage de défenses antimissiles Patriot alors que la Russie intensifie ses frappes contre les villes et le réseau énergétique ukrainiens avant l’hiver.

Le chef de la minorité sénatoriale américaine, Mitch McConnell (à gauche), se rend avec Zelenskyy (au centre) et le chef de la majorité sénatoriale américaine Chuck Schumer (à droite) à une réunion au Capitole des États-Unis jeudi. (Tom Brenner/Getty Images)

Zelensky fait face à une situation beaucoup plus tendue avec Trump.

La dernière vague de tirs isolés a commencé dimanche, lorsque le New Yorker a publié une interview de Zelensky dans laquelle il critiquait Vance, le colistier de Trump, le qualifiant de « trop radical » pour avoir suggéré que l’Ukraine devait céder certains territoires pour mettre fin à la guerre.

Zelensky a également rejeté les vantardises de Trump selon lesquelles il pourrait négocier rapidement une solution, déclarant : « Mon sentiment est que Trump ne sait pas vraiment comment arrêter la guerre, même s’il pense qu’il sait comment le faire ».

Le même jour, Zelensky a visité une usine de Pennsylvanie produisant des munitions pour la guerre. Il a été rejoint par le gouverneur démocrate Josh Shapiro, l’un des principaux substituts de Harris, et les républicains ont critiqué la visite comme un coup politique dans un État de champ de bataille politique.

NOUS. Le président de la Chambre, Mike Johnson, a exigé que Zelensky licencie l’ambassadeur d’Ukraine aux États-Unis, alléguant que la tournée était « conçue pour aider les démocrates et constituait clairement une ingérence électorale ». Le républicain de Louisiane n’a assisté à aucune des réunions des législateurs avec Zelensky jeudi.

Max Bergmann, directeur du programme Europe, Russie et Eurasie au Centre d’études stratégiques et internationales, a déclaré que Zelensky se trouvait dans une « situation sans issue » où il « ne peut même pas rendre visite à un fabricant d’armes américain pour lui dire merci sans être informé ». attaqué. »