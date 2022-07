Kamala Harris compare la décision de la Cour suprême sur l’avortement à l’esclavage

En savoir plus sur la couverture politique de CNBC:

« Pensez-y : pour la première fois depuis des générations, la Cour suprême des États-Unis – la plus haute cour de notre pays ; l’ancienne cour de Thurgood Marshall – a retiré un droit constitutionnel, qui avait été reconnu, au peuple américain, à les femmes d’Amérique”, a déclaré Harris.

“Nous savons, NAACP, que notre pays a l’habitude de revendiquer la propriété des corps humains”, a déclaré Harris sous les applaudissements.

“Et aujourd’hui, les extrémistes, les soi-disant dirigeants criminalisent les médecins et punissent les femmes pour avoir pris elles-mêmes des décisions en matière de soins de santé – des décisions personnelles qu’elle a le droit de prendre en consultation avec son médecin, son pasteur, son prêtre, son rabbin, son ses proches, et non son gouvernement lui disant quoi faire », a-t-elle ajouté.

“Et ces soi-disant dirigeants – soi-disant – prétendent que” Eh bien, vous savez, nous pensons simplement que c’est une décision qui devrait être prise par les gens des États. Les gens des États peuvent voter là-dessus “. ” a déclaré le vice-président. “N’est-ce pas? Mais en ce moment, bon nombre de ces mêmes soi-disant dirigeants sont les mêmes qui adoptent des lois pour restreindre la capacité des gens à voter.”

Lors d’un briefing plus tard lundi, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré qu’elle n’avait pas vu le commentaire de Harris.

Mais Jean-Pierre a également déclaré: “Elle a raison. Les décisions d’aujourd’hui criminalisent les médecins et enlèvent essentiellement les droits des femmes, enlèvent la liberté aux femmes. Enlèvent vraiment la vie privée des gens. “

“Cela compte. Et c’est important”, a déclaré la porte-parole.