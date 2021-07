Kamala Harris, chef de cabinet, Tina Flournoy, a bloqué les aides et alliés de Bill Clinton

Tina Flournoy, chef de cabinet de la vice-présidente Kamala Harris, s’est forgée une réputation de gardienne coriace, utilisant des tactiques similaires à celles qu’elle a utilisées lorsqu’elle supervisait le bureau de l’ancien président Bill Clinton après la Maison Blanche.

L’approche stricte de Flournoy, qui consiste notamment à empêcher les alliés de longue date de contacter Harris, a suscité à la fois des éloges et des critiques.

Cela a également créé des tensions au sein de l’équipe de la vice-présidente et parmi ses confidents et donateurs extérieurs. Politique signalé mercredi qu’il y a un dysfonctionnement dans le bureau de Harris et qu’une grande partie de la frustration vient de Flournoy. Elle a supervisé environ 10 employés dans le bureau de Clinton, tandis que le bureau du vice-président compte généralement jusqu’à 100 personnes.

Plusieurs personnes qui disent être proches de Clinton avant que Flournoy ne devienne son chef de cabinet en 2013 ont parlé à CNBC après qu’un article publié plus tôt cette semaine décrivait sa gestion de l’accès à Harris.

Plusieurs ont remis en question ses méthodes alors qu’elle travaillait pour Clinton. Certains ont déclaré que Flournoy avait crié après les alliés de Clinton, tandis que d’autres ont déclaré qu’elle limitait l’accès du personnel à l’ancien président et ignorait leurs idées.

D’autres ont fait l’éloge de Flournoy, affirmant que son approche était nécessaire compte tenu de l’ardoise chargée de Harris. Elle a de nombreux défenseurs à Washington, dont l’ancien président lui-même, ses alliés et même un ancien chef de cabinet du chef de la minorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell.

« Tina Flournoy a dirigé mon bureau pendant plus de huit ans, le rendant plus efficient, efficace et transparent. Elle m’a facilité, et non plus, de faire avancer mon travail philanthropique et mes activités post-présidentielles, et de rester en contact avec mes amis », a déclaré Clinton dans une déclaration donnée pour la première fois à CNBC jeudi. « Elle a une capacité unique à se concentrer sur la situation dans son ensemble et à s’adapter aux conditions changeantes. Et elle le fait avec un grand sens de l’humour et une conviction inébranlable que nous avons tous la capacité et l’obligation de faire la différence. C’est une personne extraordinaire. personne, et je suis tellement chanceux et éternellement reconnaissant de l’avoir eue comme chef de cabinet. »

Matt McKenna, qui était le porte-parole de Clinton pendant une partie du mandat de Flournoy, l’a félicitée pour avoir aidé à créer une structure indispensable pour le bureau de Clinton.

« Je pense que Tina a mis une structure et des garde-fous bien nécessaires autour de cette opération et je lui en suis reconnaissant », a déclaré McKenna à CNBC mercredi.

Minyon Moore, qui a travaillé à la Maison Blanche de Clinton et a aidé à présenter Flournoy à Harris, a défendu son amie dans un tweeter: « Tina Flournoy est concentrée, disciplinée, & la personne que je voudrais à mes côtés. » Moore n’a pas renvoyé la demande de commentaire de CNBC pour l’histoire précédente sur Flournoy.