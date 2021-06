Kamala Harris border news – La vice-présidente s’envole ENFIN pour visiter El Paso alors qu’elle est trollée pour son retard de près de 100 jours

LE GOUVERNEUR ABBOTT S’APPLIQUE À LA VISITE DE HARRIS

S’adressant à la visite tardive de Harris, le gouverneur Abbott a déclaré: « Le vice-président Harris ignore les véritables zones à problèmes le long de notre frontière sud qui ne sont pas protégées par le mur frontalier et sont envahies par les politiques d’ouverture inconsidérées du gouvernement fédéral. .

« Elle échouera dans sa mission si elle refuse de parler aux habitants du secteur de Del Rio dont les maisons et les ranchs sont envahis par les gangs et les passeurs », a-t-il poursuivi.

« Le vice-président a été nommé tsar des frontières il y a plus de 90 jours, et pendant ce temps, les Texans ont vu leurs maisons cambriolées, leurs biens endommagés et des armes pointées sur leur tête alors que les cartels, les contrebandiers et les trafiquants d’êtres humains profitent de l’ouverture imprudente de l’administration Biden. politiques frontalières. »