Kamala Harris attise les critiques en déclarant que le «  manque d’adaptation au climat et de résilience climatique  » est les «  causes profondes  » de la vague de migrants – RT USA News

Le vice-président Kamala Harris a de nouveau abordé la vague de migrants à la frontière sud des États-Unis, citant cette fois le «manque d’adaptation au climat» et la «résilience» comme certaines causes profondes du problème. Ses critiques n’étaient pas convaincus.

S’exprimant lors de la conférence de Washington sur les Amériques mardi, Harris a reconnu la récente flambée à la frontière américano-mexicaine, affirmant que les gens quittaient leurs maisons à « Un taux alarmant. »

«Nous voulons aider les gens à trouver l’espoir chez eux. Nous nous efforçons donc de nous attaquer à la fois aux facteurs aigus et aux causes profondes de la migration. Et je pense que c’est une distinction importante. Nous devons nous concentrer sur les deux », elle a dit.





Aussi sur rt.com

Flip rencontre flop: Biden renverse le cap sur la politique des réfugiés après des critiques, QUADRUPLES CAP à 62500 malgré la crise frontalière







Elle a ajouté que «Catastrophes» aimer «Ouragans, sécheresse et insécurité alimentaire extrême» poussent des gens à traverser illégalement la frontière. Puis elle s’est tournée vers le « causes profondes » qu’elle a nommé «Corruption, violence et pauvreté» aussi bien que «Le manque d’opportunités économiques, le manque d’adaptation au climat et de résilience climatique, le manque de bonne gouvernance.»

Depuis qu’elle a été chargée de diriger la gestion de la crise à la frontière, Harris a été critiquée pour son manque de déplacements physiques et d’adresses directes sur la question. Les conservateurs ont été immédiatement sceptiques quant à ses efforts pour relier la crise frontalière actuelle au changement climatique.

Alors que le changement climatique continue d’être un débat partisan, les experts ont souligné que des événements tels que les récents ouragans comme Eta et Iota au Mexique poussaient les gens à faire le voyage vers le nord, bien que ce soit loin d’être la seule raison. De nombreux critiques ont souligné que la rhétorique et les politiques plus détendues de l’administration actuelle en matière d’immigration étaient également à l’origine de la flambée.

« Cela ne pourrait pas être dû au fait que l’administration Biden a arrêté la construction du mur frontalier ou offert l’asile à des millions d’immigrants clandestins », Représentant Jerry Carl (R-Alabama) tweeté en réponse à une vidéo mettant en évidence les commentaires de Harris sur le climat.

La patrouille des douanes et des frontières américaines a signalé avoir rencontré plus de 170 000 migrants en mars, soit une augmentation de 71% par rapport au mois précédent. Il y a également eu une augmentation record du nombre de mineurs non accompagnés surpris en train de traverser la frontière ces derniers mois.

Les responsables de Biden ont continuellement critiqué les politiques de l’ère Trump à la frontière, et certains ont déclaré que l’administration restrictive avait même créé un «Demande refoulée» pour les migrants.





Aussi sur rt.com

Le Pentagone arrêtera la construction du mur frontalier financé par l’armée de Trump, après l’ordre de Biden







La conseillère administrative de Biden, Roberta Jacobson, a admis le mois dernier que le président «Une politique plus humaine» sur l’immigration illégale peut inciter plus de migrants à faire le voyage aux États-Unis.

«Il y avait un espoir pour une politique plus humaine après quatre ans de demande refoulée, donc je ne sais pas si j’appellerais cela une coïncidence,» dit-elle lors d’un briefing de la Maison Blanche. «Mais l’idée qu’une politique plus humaine serait en place a peut-être poussé les gens à prendre cette décision.»

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!