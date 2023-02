Kamala Harris appelle le Congrès à agir sur le maintien de l’ordre

« Nous ne devons pas tarder et nous ne serons pas démentis. Ce n’est pas négociable », a déclaré Harris.

Harris a appelé le Congrès à adopter la George Floyd Justice and Policing Act, qui vise à lutter contre les préjugés de la police, l’usage excessif de la force et le profilage racial.

«Ce n’était pas dans l’intérêt de la sécurité du public, car il faut se demander, n’était-ce pas dans l’intérêt de la sécurité du public que Tire Nichols serait avec nous aujourd’hui? N’avait-il pas aussi droit au droit d’être en sécurité ? Ainsi, lorsque nous parlons de sécurité publique, comprenons ce que cela signifie dans sa forme la plus vraie. Tire Nichols aurait dû être en sécurité », a-t-elle déclaré.

“Nous pleurons avec vous et les habitants de notre pays pleurent avec vous”, a déclaré Harris à la famille de Nichols.

Le révérend J. Lawrence Turner a appelé Nichols “une bonne personne, une belle âme, un fils, un père, un frère, un ami, un être humain” qui est parti trop tôt et “a nié ses droits à la vie, à la liberté et à la poursuite de bonheur, privé de la dignité de son humanité, privé du droit de voir le soleil se coucher un autre jour, d’embrasser sa mère, de passer du temps avec ses amis, de tenir son enfant dans ses bras et le droit de vieillir.

RowVaughn Wells et son mari Rodney Wells arrivent pour le service funèbre de son fils Tire Nichols à l’église chrétienne du boulevard Mississippi à Memphis. Crédit:PA

“Alors que nous célébrons la vie de Tyre et réconfortons cette famille, nous informons cette nation que la rediffusion de cet épisode qui fait des hashtags des vies noires a été annulée et ne sera pas renouvelée pour une autre saison”, a déclaré Turner. “Nous sommes venus et nous vaincrons.”

Au cours des trois semaines qui ont suivi la mort de Nichols, cinq policiers ont été licenciés et accusés de meurtre. Leur unité spécialisée a été dissoute. Deux autres agents ont été suspendus. Deux travailleurs médicaux d’urgence du service d’incendie de Memphis et un lieutenant ont également été licenciés. Et plus de discipline pourrait venir.

Mais mercredi sera consacré à Nichols, un skateur de 29 ans et photographe amateur qui a travaillé à la fabrication de boîtes chez FedEx, s’est fait des amis lors de visites matinales à Starbucks et a toujours salué sa mère et son beau-père à son retour à la maison avec un “Bonjour, parents !”