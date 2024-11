Kamala Harris apparaîtra sur SNL : médias américains

La vice-présidente américaine Kamala Harris s’est rendue inopinément à New York pour participer à l’émission Samedi soir en directs’éloignant brièvement des États du champ de bataille où elle fait campagne à trois jours seulement de l’élection présidentielle.

Harris a décollé sur Air Force Two après un arrêt de campagne samedi à Charlotte, en Caroline du Nord. Elle devait se rendre à Détroit, mais une fois l’avion dans les airs, ses collaborateurs ont déclaré qu’il se rendait en fait à New York.

Son apparition dans l’émission a été confirmée à l’Associated Press par trois personnes proches des projets de Harris et qui n’étaient pas autorisées à en parler publiquement. C’est la finale SNL épisode avant le jour du scrutin de mardi.

D’autres médias américains, dont CNN et le New York Times, ont également annoncé qu’elle apparaîtrait sur SNL.

L’actrice Maya Rudolph a joué Harris pour la première fois dans la série en 2019 et a repris son rôle cette saison, faisant une imitation parfaite du vice-président, notamment en se faisant appeler « Momala ».

Rudolph a ouvert la première de la saison de la série avec la phrase : « Eh bien, eh bien. Regardez qui est tombé de ce cocotier. » Et elle a plaisanté sur le fait de garder le président Joe Biden à sa place.

Le mari de Harris, le second gentleman Doug Emhoff, a été joué par l’ancien membre de la distribution Andy Samberg, et Biden est joué par Dana Carvey, qui a également joué le célèbre président de l’époque, George HW Bush, au début des années 1990.

La performance de Rudolph a été acclamée par la critique et la comédie, y compris par Harris elle-même.

« Maya Rudolph, je veux dire, elle est tellement bonne », a déclaré Harris le mois dernier sur ABC. La vue. « Elle avait tout, le costume, les bijoux, tout ! »

Harris a ajouté qu’elle était impressionnée par les « manières » de Rudolph.

Les hommes politiques ont une longue histoire SNLdont l’opposant républicain de Harris, l’ancien président Donald Trump, qui a animé l’émission en 2015.

Hillary Clinton était candidate à la présidence lors de la primaire démocrate de 2008 lorsqu’elle est apparue aux côtés d’Amy Poehler, qui l’incarnait dans la série et offrait un rire exagéré et caractéristique. La vraie Clinton s’est demandé lors de son apparition : « Est-ce que je ris vraiment comme ça ? »

Clinton est revenue en 2016, alors qu’elle se présentait contre Trump dans une course qu’elle a finalement perdue.

Le premier président en exercice à comparaître Samedi soir en direct était le républicain Gerald Ford, qui l’a fait moins d’un an après le début de la série. Ford est apparu le 17 avril 1976 et a déclaré la célèbre ouverture du spectacle, En direct de New York.

Barack Obama n’était encore qu’un candidat démocrate à la présidentielle lorsqu’il s’est présenté en février 2008, et le républicain Bob Dole a fait une apparition en 1996, à peine 11 jours après avoir perdu les élections de cette année-là face au démocrate Bill Clinton. Dole a consolé Norm Macdonald, qui jouait le sénateur du Kansas dans la série.

Ensuite, il y a eu l’impression que Tina Fey a donnée en 2008 sur la candidate à la vice-présidence Sarah Palin – et en particulier sa blague selon laquelle « je peux voir la Russie depuis ma maison ». C’était tellement bon que Fey a remporté un Emmy Award. Palin elle-même est apparue dans l’émission cette saison-là, dans les semaines précédant les élections.