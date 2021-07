Kamala Harris annoncera un investissement de 25 millions de dollars dans le programme de vote du DNC

Le vice-président Kamala Harris s’apprête à annoncer un nouvel investissement de 25 millions de dollars du Comité national démocrate pour étendre son programme qui aidera à obtenir le vote lors des prochaines élections de mi-mandat.

L’annonce, qui doit avoir lieu jeudi, intervient alors que Harris et son équipe ont été examinés de près par des alliés et certains des siens. aides. Une grande partie de la frustration a été dirigée contre le chef de cabinet de Harris, Tina Flournoy. Cela survient également alors que les républicains rédigent et adoptent des lois d’État qui, selon les critiques, restreignent l’accès aux urnes.

Les détails du programme mis à jour « Je voterai » de la DNC, partagés tôt avec CNBC, suggèrent que le comité essaie de stimuler l’engagement des électeurs avant la mi-mandat de 2022 et l’élection présidentielle de 2024. L’annonce met en évidence l’accent mis par Harris sur les droits de vote en tant que vice-président, y compris des réunions avec des membres du Congrès et des défenseurs tels que Stacey Abrams et Derrick Johnson, le PDG de la NAACP.

Le président du DNC, Jaime Harrison, a vanté les nouvelles ressources dans un communiqué. Harrison avait précédemment annoncé un investissement séparé de 20 millions de dollars par le DNC dans le même programme de vote.

« J’ai dit à maintes reprises que le » D « dans démocrate signifie livrer, et aujourd’hui, nous fournissons des ressources innovantes et historiques pour protéger cette partie fondamentale de notre démocratie », a déclaré Harrison.

Les 25 millions de dollars iront en partie à une nouvelle campagne publicitaire numérique et télévisée qui, selon la DNC, se concentrera, en partie, sur la façon de s’inscrire pour voter. La DNC a annoncé qu’elle s’associerait à des créateurs de médias sociaux sur Facebook, Instagram et TikTok pour souligner ce que le président Joe Biden et les démocrates ont accompli jusqu’à présent.

Le nouveau financement aidera également à financer une composante technologique des efforts d’inscription des électeurs de la DNC.

« L’équipe Biden-Harris financera la plus grande équipe technique de l’histoire de la DNC », indique l’annonce. « L’équipe utilisera des données et d’autres outils pour identifier et contacter les électeurs touchés par les efforts de suppression et de purge des listes électorales, afin de s’assurer que tous les électeurs éligibles disposent des informations dont ils ont besoin pour voter. Ces investissements garantiront que le personnel à travers le pays avoir des rapports faciles à utiliser et exploitables sur les électeurs qui ont été déplacés vers des listes inactives ou retirés des listes électorales. »

Le DNC n’a pas précisé qui fera partie de sa prochaine équipe technique, mais le dirigeant de la Silicon Valley, Reid Hoffman, a organisé un événement virtuel de collecte de fonds pour le comité mettant en vedette Biden lui-même.

« Vous savez, quiconque a contribué et collecté autant de fonds que vous, tout le monde s’attend à frapper à ma porte pour – vous ne m’avez jamais demandé une seule chose. Vous avez collecté une énorme somme d’argent et vous avez dit : « La raison pour laquelle nous ne nous sommes pas réunis, Monsieur le Président, c’est parce que nous ne voulions pas vous distraire. Nous voulons que vous continuiez », a déclaré Biden lors de l’événement de collecte de fonds dirigé par Hoffman le mois dernier.