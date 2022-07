Kamala Harris annoncera la poussée américaine dans le Pacifique au milieu des inquiétudes de la Chine

Commentez cette histoire Commentaire

SYDNEY – Les États-Unis ont déclaré mardi qu’ils étendraient leur présence diplomatique dans le Pacifique, alors qu’ils cherchent à contrer l’influence croissante de la Chine dans une région où la rivalité entre grandes puissances s’intensifie. Les nouveaux efforts, qui seront annoncés par le vice-président Harris lors d’une allocution virtuelle aux dirigeants du Forum des îles du Pacifique (PIF) à Fidji, comprendront deux ambassades américaines supplémentaires et un triplement de certaines aides, entre autres mesures.

La poussée diplomatique intervient au milieu des craintes que la Chine ait supplanté les États-Unis en tant qu’ami de choix pour certaines nations insulaires du Pacifique. La Chine a conclu un accord de sécurité avec les îles Salomon en avril malgré les objections américaines. Et le ministre chinois des Affaires étrangères a récemment signé plusieurs autres accords bilatéraux lors d’une tournée dans huit pays de la région.

L’administration Biden a cherché à déplacer l’attention américaine du Moyen-Orient vers l’Asie. Il a retiré les troupes américaines d’Afghanistan, intensifié le dialogue quadrilatéral sur la sécurité avec le Japon, l’Australie et l’Inde, et lancé le pacte AUKUS avec la Grande-Bretagne et l’Australie, qui, comme le Quad, est considéré comme une contre-mesure à l’affirmation militaire croissante de la Chine dans l’Indo -Pacifique.

Pourtant, l’accord de sécurité de la Chine avec les îles Salomon – le site d’une victoire militaire américaine clé à Guadalcanal pendant la Seconde Guerre mondiale – a semblé prendre les États-Unis et leurs proches alliés régionaux, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, par surprise.

Les nouvelles initiatives diplomatiques interviennent alors que les États-Unis tentent de restaurer une partie de leur influence dans la région.

“Nous intensifions considérablement notre jeu dans les îles du Pacifique”, a déclaré un haut responsable de l’administration qui s’est adressé aux journalistes sous couvert d’anonymat avant l’apparition du vice-président au PIF. Le responsable a déclaré que les États-Unis ne demandaient pas aux États insulaires du Pacifique de choisir entre eux et la Chine.

“Nous nous concentrons sur notre propre engagement, nos propres intérêts et notre propre soutien”, a déclaré le responsable. « Bien sûr les contrastes [with China] sera faite, et nous aimerions penser que le contraste nous regarde favorablement, où nous avons été un acteur responsable de la sécurité dans la région, en fait, dans tout l’Indo-Pacifique, pendant de nombreuses décennies et avons contribué à préserver un libre et ouvrir l’Indo-Pacifique.

Parmi les mesures que Harris annoncera aux dirigeants du Pacifique, il y aura de nouvelles ambassades américaines à Kiribati et aux Tonga. En 2019, Kiribati et les Îles Salomon ont tous deux transféré leur reconnaissance diplomatique de Taïwan à la Chine, soulignant les percées que Pékin a faites dans la région.

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi s’est rendu dans les deux pays lors de sa tournée dans le Pacifique fin mai et a signé des accords bilatéraux avec chacun.

Kiribati a annoncé cette semaine qu’il se retirait du PIF, prétendument en raison d’un conflit de leadership, bien qu’un chef de l’opposition ait déclaré au Guardian que le retrait était le résultat de la pression chinoise. La Chine a nié cela.

Le responsable américain a déclaré que l’administration Biden était “préoccupée” par le retrait de Kiribati mais que des discussions sur la question sont en cours.

Harris annoncera également que l’administration vise à tripler le financement du développement économique et de la résilience des océans dans la région à 60 millions de dollars par an pour la prochaine décennie, bien que le Congrès devra approuver l’augmentation. Une partie des fonds servirait à lutter contre l’impact du changement climatique sur les nations insulaires du Pacifique, qui sont parmi les plus vulnérables au monde.

Les États-Unis nommeront également leur premier envoyé au Forum des îles du Pacifique, qui, malgré les luttes intestines, est devenu un bloc régional clé. Signe de l’importance géopolitique croissante de la région, l’administration Biden va également concevoir et publier sa première stratégie nationale spécifiquement consacrée aux îles du Pacifique.

Harris annoncera le retour du Peace Corps aux Fidji, aux Tonga, aux Samoa et au Vanuatu après le retrait des volontaires pendant la pandémie. L’administration Biden envisage également d’étendre le programme à d’autres pays insulaires du Pacifique.

“Nous élargissons notre empreinte et nous nous assurons que nous avons les personnes et l’appareil en place pour approfondir notre coopération au jour le jour et pour obtenir des résultats concrets”, a déclaré le haut responsable de l’administration.

Mais les Îles Salomon montrent les limites d’un tel rayonnement. En février, l’administration Biden a annoncé qu’elle rouvrirait son ambassade longtemps fermée dans la capitale nationale, Honiara, uniquement pour que la Chine annonce son accord de sécurité deux mois plus tard.

Cet accord a fait craindre une base militaire chinoise à environ 1 000 milles des côtes australiennes, bien que la Chine et les Îles Salomon aient nié que cela se produise. La Chine a récemment échoué dans sa tentative de conclure un accord de sécurité similaire mais beaucoup plus large avec 10 pays insulaires du Pacifique, mais Pékin a suggéré qu’elle réessaierait.

Le gouvernement travailliste de centre-gauche australien récemment élu a également promis de renforcer la diplomatie, l’aide et les liens militaires avec les nations insulaires du Pacifique pour contrer l’influence croissante de Pékin.

Malgré un léger apaisement des tensions entre les deux pays, souligné par les premières réunions ministérielles depuis trois ans, la Chine n’a pas encore levé les tarifs pénalisants sur l’Australie.