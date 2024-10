Kamala Harris accusée de plagiat — RT World News

La vice-présidente américaine et ancienne procureure aurait volé plusieurs sources pour son livre de 2009 sur le maintien de l’ordre.

La vice-présidente démocrate américaine, la vice-présidente Kamala Harris, a été accusée de plusieurs cas de plagiat dans son livre de 2009 sur le maintien de l’ordre, qu’elle a co-écrit avec Joan O’C Hamilton alors qu’elle était procureure de San Francisco.

Selon une enquête menée par Stefan Weber, le « chasseur de plagiat » autrichien autoproclamé, Harris a récupéré au moins 24 fragments d’autres auteurs dans son livre. « Intelligent face à la criminalité » livre. Trois autres fragments ont été « auto-plagiat d’une œuvre écrite avec un co-auteur », selon l’expert.

« Que disent ces découvertes sur Kamala Harris ? Est-elle en partie fausse ? Son nègre a-t-il plagié ? Était-ce juste l’équipe derrière elle ? Je ne sais pas. Je laisse d’autres Américains tirer les bonnes conclusions. » Weber a écrit sur son site Web détaillant tous les cas de plagiat présumé dans le livre de Harris.

Les allégations contre Harris ont également été rapportées par le militant conservateur Chris Rufo. Dans un poste Lundi, sur son site Internet, il a souligné plusieurs passages du livre du vice-président qui semblaient provenir mot pour mot d’autres sources.

Dans plusieurs cas, Harris semblait avoir supprimé des sections entières de Wikipédia, tandis que d’autres passages présentaient des reproductions quasi textuelles d’un reportage de NBC News, d’un communiqué de presse du John Jay College of Criminal Justice et d’un rapport du Bureau of Justice Assistance, entre autres.















« Il y a certainement ici un manquement aux normes. Harris et son co-auteur ont dupliqué de longs passages presque textuellement sans citation appropriée et sans guillemets, ce qui est la définition classique du plagiat. dit Rufo.

L’activiste a noté que même si Harris s’est peut-être appuyée sur un nègre pour rédiger son livre, elle est en fin de compte responsable du plagiat contenu dans le livre, car son nom figure sur la couverture. Rufo a demandé à Harris, ainsi qu’à l’éditeur du livre, de retirer les passages volés et de publier une correction.

« Il devrait y avoir une norme unique – et Kamala Harris n’est pas à la hauteur. » » conclut Rufo.

Bien que Harris n’ait pas personnellement commenté les allégations, sa campagne a rejeté ces allégations, insistant sur le fait que leur candidat « des sources et des statistiques clairement citées dans les notes de bas de page et de fin de document » le livre.