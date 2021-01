Juste avant que Kamala Harris n’assume la fonction de vice-présidente américaine, elle a posté une vidéo émouvante sur son Twitter en hommage aux femmes «qui l’ont précédée» et à sa mère qui ont déménagé aux États-Unis depuis l’Inde pour poursuivre le grand rêve américain. La vidéo montrait les images de toutes les femmes qui ont influencé Harris, tandis que les mots de son discours après avoir remporté les élections en novembre jouaient en arrière-plan.

«Je suis ici aujourd’hui à cause des femmes qui sont venues avant moi. Et à la femme la plus responsable de ma présence ici aujourd’hui – ma mère, Shyamala Gopalan Harris, qui est toujours dans nos cœurs,» Harris peut être entendu comme le les images s’affichent sur l’écran.

«Lorsqu’elle est arrivée ici d’Inde à l’âge de 19 ans, peut-être qu’elle n’a pas tout à fait imaginé ce moment. Mais elle croyait si profondément en une Amérique où un moment comme celui-ci est possible. Alors, je pense à elle et à la des générations de femmes – des femmes noires. Des femmes asiatiques, blanches, latines et amérindiennes tout au long de l’histoire de notre pays qui ont ouvert la voie à ce moment ce soir, « les paroles de Harris tirées de son discours jouent en arrière-plan. « Des femmes qui se sont tant battues et se sont sacrifiées pour l’égalité, la liberté et la justice pour tous, y compris les femmes noires, qui sont trop souvent négligées, mais qui prouvent si souvent qu’elles sont l’épine dorsale de notre démocratie. »

Harris est entrée dans l’histoire mercredi lorsqu’elle a été assermentée en tant que vice-présidente de Joe Biden, devenant la première femme, la première Américaine noire et la première Américaine d’origine asiatique à occuper le deuxième poste le plus élevé aux États-Unis.

Pour l’avenir, Harris, 56 ans, est considéré comme un candidat évident à la nomination présidentielle du Parti démocrate en 2024 si Biden, 78 ans, décidait de ne pas briguer un deuxième mandat. Harris n’a pas encore pesé publiquement sur de telles spéculations.

Un sénateur américain de Californie au cours des quatre dernières années, Harris a brisé de nombreux plafonds de verre. Elle a été la première femme procureur de district de San Francisco et a été la première femme de couleur de Californie à être élue procureure générale.