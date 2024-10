Kamala Harris « a le QI d’un poteau de clôture »

Kamala Harris s’est incontestablement révélée être la candidate présidentielle la plus populaire parmi les talents de l’industrie du divertissement lors de cette élection, avec des apparitions récentes lors de rassemblements électoraux, notamment Bruce Springsteen, Eminem, Julia Roberts et Spike Lee. Mais Donald Trump compte désormais parmi ses partisans un nouveau nom hollywoodien : Mel Gibson. Dans une nouvelle vidéo publié par TMZ Jeudi soir, Gibson a offert une brève interview à un caméraman alors qu’il se dirigeait vers la TSA dans un aéroport.

« Je ne pense pas que cela surprendra quiconque pour qui je vote », a déclaré Gibson. Le caméraman, après réflexion, répond : « Je vais deviner Trump. Est-ce une mauvaise supposition ? »

« Je pense que c’est une assez bonne supposition », a répondu Gibson. « Je sais ce que ce sera si nous la laissons entrer. Et ce n’est pas bon. Un bilan misérable. Aucune politique à proprement parler. Elle a le QI d’un poteau de clôture.

Gibson, l’un des acteurs les plus recherchés de la fin du 20e siècle et réalisateur oscarisé pour « Braveheart », n’a pas été l’esprit politique le plus virulent de la presse ces dernières années, même s’il a été documenté saluant l’ancien président Trump à proximité d’un match de l’UFC en 2021. Le coup de l’acteur contre Harris fait écho à une ligne d’attaque fréquente contre Harris par Trump, qui a eu l’habitude de la qualifier de candidate à « faible QI » lors de ses récentes apparitions en campagne.

Plus tôt cette année, Trump a exprimé son propre amour pour Gibson sur sa plateforme de médias sociaux Truth Social, partageant un mème présentant des images d’une Gibson épurée et le look plus usé de l’acteur dans « Braveheart », sous-titré chacun avec « Je vote pour Trump » en 2016 et 2024, respectivement. Il a ajouté la phrase : « Quoi qu’il en soit, Mel Gibson est SUPER ! »

Après avoir remporté des triomphes au box-office comme « La Passion du Christ » et « Apocalypto », Gibson a largement quitté l’industrie pendant plusieurs années après avoir été arrêté pour conduite en état d’ébriété en 2006 et avoir été enregistré en train de lancer un discours antisémite. Des cassettes divulguées en 2010 ont documenté d’autres remarques racistes de Gibson, y compris l’utilisation d’insultes, à l’égard de sa petite amie de l’époque, Oksana Grigorieva. Elle a ensuite allégué qu’il avait été physiquement violent.

Depuis cette pause, Gibson a continué à travailler régulièrement comme acteur. Il a fait un retour prestigieux en 2016 avec le drame de guerre « Hacksaw Ridge », qui lui a valu une nomination aux Oscars pour la réalisation, ainsi que des nominations pour le meilleur film et le meilleur acteur pour la star Andrew Garfield.