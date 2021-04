Le vice-président Kamala Harris a été accusé d’avoir supervisé une « panne de courant » à la frontière pour ne pas avoir visité la frontière mexicaine ou avoir tenu une conférence de presse au milieu de la crise des migrants sans cesse croissante.

Harris est plus un «plaignant chronique» qu’un «faiseur», a déclaré mardi Joe Concha, un contributeur de Fox News.

Lorsqu’on lui a demandé quand elle prévoyait de visiter le sud, Harris a répondu: « Pas aujourd’hui, mais je l’ai déjà fait et je suis sûr que je le ferai encore » Crédit: AFP

«Quand vous avez une vice-présidente qui a été sollicitée pour résoudre le problème qu’elle n’a aucun intérêt à résoudre, c’est un problème», a ajouté Concha.

La critique intervient alors que les soldats de l’État continuent de traiter avec des passeurs qui amènent des migrants à la frontière américaine.

Jeudi dernier, un soldat de l’État du Texas a été aux prises avec un trafiquant de personnes pour le contrôle d’un radeau qui transportait des migrants à travers le fleuve Rio Grande.

Une vidéo montrait un officier aidant cinq migrants – deux femmes et trois enfants – à descendre du radeau dans la ville de Roma au Texas, selon le Daily Mail.

L’officier essayait d’amener le radeau vers le rivage, mais l’a ensuite coupé avec un couteau après que le passeur ait refusé de le retourner.

L’officier a coupé le radeau avec un couteau après que le passeur ait refusé de le retourner Crédit: Instagram via Scootercaster / FNTV / Getty Images

Peu de temps après, le trafiquant est retourné dans la rivière avec le radeau en caoutchouc endommagé en direction du Mexique.

Le président Joe Biden « a mis le sucre sur la table pour les passeurs et les enfants qui souffrent », a déclaré mardi la chroniqueuse du New York Post Miranda Devine.

Dans une autre séquence, un trafiquant a été vu en train de pousser un radeau vers le rivage rom avec une dizaine de migrants à bord, mais il a tiré le bateau quand il a vu un officier l’attendre.

«Mec, tu vas faire noyer les enfants? le passeur a dit au flic, selon le Daily Mail.

Le soldat de l’État du Texas tentait de saisir le radeau vers le rivage Crédit: Instagram via Scootercaster / FNTV / Getty Images

L’officier lui a alors demandé de laisser les enfants descendre du radeau, mais le passeur l’a ignoré et a tiré le radeau en direction du Mexique.

La semaine dernière, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a déclaré à Fox News des allégations d’abus sexuels sur des enfants dans un établissement pour migrants à San Antonio, au Texas, qui détient 1300 enfants migrants.

« [It] était une description très précise de la manière dont les enfants étaient agressés sexuellement, de l’endroit où cela se produisait, de qui le faisait et des choses horribles qui étaient commises », a-t-il déclaré.

«L’administration Biden est au courant de cela… et pourtant, rien ne se passe.»

Répondant aux commentaires d’Abbott, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré que ses allégations étaient «ridicules».

La coordinatrice des frontières de la Maison Blanche quittera ses fonctions d’ici la fin du mois Crédit: Instagram via Scootercaster / FNTV / Getty Images

«Le fait est que nous sommes sur la bonne voie à la frontière sous la direction du président Biden.

« Il s’agit de restructurer parce que nous étions dans une très mauvaise situation sous l’administration Trump », a-t-elle déclaré la semaine dernière.

Les États-Unis sont aux prises avec une crise frontalière qui s’intensifie malgré la promesse d’une réforme de l’immigration par l’administration Joe Biden.

La douane et la protection des frontières ont récemment déclaré dans un rapport que plus de 170 000 migrants sont arrivés à la frontière en mars, soit environ 70% de plus qu’en février.

Ces migrants comprennent 18 890 mineurs non accompagnés venus d’Amérique centrale à la frontière sud-ouest, 100% de plus qu’en février, selon le rapport.

Ce chiffre est également cinq fois supérieur à celui de février 2020 sous l’ancien président Donald Trump.

Un autre passeur a changé la direction du radeau après avoir vu un soldat d’état attendre sur le rivage Crédit: Instagram via Scootercaster / FNTV / Getty Images

Vendredi, la Maison Blanche a annoncé que la coordinatrice des frontières, Roberta Jacobson, quitterait ses fonctions d’ici la fin du mois d’avril.

Jacobson a été coordonnateur du président Joe Biden pour la frontière sud-ouest au Conseil de sécurité nationale.

La Maison Blanche a déclaré que le Vice-président dirigerait les efforts de l’administration avec le Mexique et le Triangle du Nord – Guatemala, Honduras et El Salvador.

Les douanes et la protection des frontières ont récemment déclaré dans un rapport que plus de 170000 migrants sont arrivés à la frontière en mars, en hausse d’environ 70% par rapport à février. Crédits: Getty Images – Getty

La Maison Blanche a précisé que la tâche principale de Harris est les efforts diplomatiques dans la région, mais la sécurité des frontières est la responsabilité du secrétaire à la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas, selon Reuters.

Lorsqu’on lui a demandé quand elle prévoyait de visiter la frontière sud, Harris a répondu en riant: «Pas aujourd’hui, mais je l’ai déjà fait et je suis sûr que je le ferai encore.»

Biden a été critiqué pour sa gestion de la frontière américano-mexicaine, un shérif accusant le président d’exposer le pays aux menaces à la sécurité nationale et au trafic sexuel rampant.

«Les shérifs de tout le pays se mobilisent», a déclaré le shérif Thomas M. Hodgson, du comté de Bristol, Massachusetts lors d’une apparition sur Fox & Friends.

« Nous avons vraiment fait valoir ce point à plusieurs reprises et le président Biden le sait – que l’ouverture des frontières ne fonctionne pas. »