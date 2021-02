WASHINGTON – Vers 5 heures du matin vendredi dans la capitale nationale, des sénateurs aux yeux troubles qui avaient passé des heures à débattre d’un projet de loi de secours COVID ont levé les yeux pour voir la vice-présidente Kamala Harris présider la chambre.

En quelques minutes, elle voterait deux votes décisifs sur une résolution budgétaire, ouvrant la voie à ce que les démocrates espèrent être le passage rapide d’un paquet de secours COVID de 1,9 billion de dollars que le président Joe Biden considère comme nécessaire pour accélérer la distribution de vaccins et obtenir L’Amérique est de retour sur ses pieds économiques.

Le vote de Harris pourrait présager un rôle législatif chargé pour elle: le vote de départage probable dans un Sénat également divisé profondément divisé sur la politique. C’est une action rarement prise au cours de l’histoire, mais qui peut s’avérer être un outil crucial que l’administration Biden utilise pour déplacer les nominations et les priorités à travers le Congrès.

En tant que vice-présidente, Harris détient le titre de présidente du Sénat, ce qui, bien que largement cérémonial, signifie qu’elle peut voter pour rompre les liens sur les projets de loi, les nominés à la cour et les nominations au Cabinet.

Même avant les votes de vendredi, sa présence même avait eu un impact. Lorsque les démocrates Raphael Warnock et Jon Ossoff ont renversé deux républicains lors du second tour des élections en Géorgie le 5 janvier, le Sénat est devenu également divisé entre les deux partis. La position de Harris a automatiquement donné aux démocrates le contrôle de la chambre.

Elle est sur le point de reprendre son rôle de bris d’égalité dans les semaines à venir lorsque la proposition de secours COVID, connue sous le nom de plan de sauvetage américain, sera soumise à un vote final au Sénat 50-50.

Les opportunités de briser l’égalité pourraient être limitées

Bien que Harris ait le vote décisif dans le Sénat divisé, elle n’aura peut-être pas le dernier mot sur grand-chose.

C’est parce que Harris n’a le pouvoir de voter que lorsque le Sénat est dans l’impasse à 50-50. Les mesures controversées telles que la limitation du développement du pétrole et du gaz, les efforts pour inverser des décennies de discrimination raciale systémique ou élargir les soins de santé seront probablement bloquées par des obstructionnistes du Sénat qui nécessitent 60 voix pour être surmontés.

Harris ne pourra pas participer à des votes d’obstruction systématique, même si elle peut faire partie des négociations pour trouver un terrain d’entente.

Le plan de secours COVID est différent car il est passé par une manœuvre budgétaire spéciale connue sous le nom de «réconciliation».

Cela permet au Sénat d’adopter des lois à la majorité simple, en contournant les règles d’obstruction systématique du Sénat. Le mécanisme ne peut pas être utilisé pour faire adopter des projets de loi qui n’ont pas d’impact fiscal direct – donc les opportunités pour le vice-président de rompre les liens d’autres problèmes pourraient être limités.

Harris elle-même a déclaré publiquement qu’elle espérait ne pas rompre trop de liens.

«J’ai l’intention de travailler sans relâche en tant que vice-présidente, y compris, si nécessaire, de remplir ce devoir constitutionnel», a-t-elle écrit dans une récente chronique du journal de sa ville natale, le San Francisco Chronicle. « Dans le même temps, j’espère qu’au lieu d’arriver au point d’égalité, le Sénat trouvera plutôt un terrain d’entente et fera le travail du peuple américain. »

L’importance publique des vice-présidents est en grande partie liée à leur rôle en tant que prochain en ligne si un président décède, démissionne ou est démis de ses fonctions. L’influence qu’ils peuvent exercer en conseillant les présidents sur les principales politiques et nominations est moins apparente et plus inégale.

Mais à une époque hyper-partisane où tant de problèmes majeurs tombent entre les lignes de parti, Harris est sur le point d’émerger comme une veep conséquente sur les questions législatives en respectant personnellement les priorités de l’administration Biden au Sénat.

Mais alors que les votes tôt le matin de Harris ont ouvert la voie à un paquet de secours massif, ils ont également alimenté une plainte croissante du GOP selon laquelle la promesse de Biden d’atteindre l’autre côté de l’allée était une promesse vide.

Le sénateur du Dakota du Sud, John Thune, le deuxième républicain le plus puissant du Sénat, a déclaré qu’il n’était pas nécessaire de bloquer la résolution budgétaire étant donné que le Congrès a négocié et adopté cinq plans de secours COVID antérieurs avec un soutien bipartisan écrasant.

« Le moment est venu pour le président Biden de montrer s’il a vraiment l’intention de tenir sa promesse inaugurale et d’unifier notre nation », a déclaré Thune dans un communiqué quelques heures après le vote du Sénat. « Cela signifie non seulement parler, mais agir. Cela signifie travailler avec les législateurs des deux parties pour élaborer une législation – et non pousser exclusivement des mesures démocrates. »

Biden a répliqué que la crise exigeait une action rapide, déclarant aux démocrates de la Chambre lors d’un appel privé mercredi que réduire son plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars aux 618 milliards de dollars proposés par 10 républicains du Sénat n’était « même pas dans les cartes ».

Les vice-présidents varient selon la fréquence à laquelle ils rompent les liens

Malgré la division du Sénat, l’histoire suggère que Harris pourrait ne pas avoir beaucoup d’occasions d’exercer son vote décisif au cours des quatre prochaines années.

Il y a eu 268 occasions où un vice-président a brisé une égalité, un montant relativement modeste étant donné que la première session du Sénat a eu lieu en 1789. C’est un peu plus d’un vote décisif par an en moyenne, bien qu’il y ait eu environ 37 ans quand la nation n’avait pas de vice-président.

John C. Calhoun, qui a servi sous les ordres de John Quincy Adams et d’Andrew Jackson, a brisé le plus de cravates (31), tandis que John Adams, sous George Washington, s’est rapproché avec 29. Mais 12 n’en ont jamais choisi, y compris Biden qui a passé huit ans comme Le commandant en second de Barack Obama.

Quelques semaines à peine après le début de son mandat, Harris a déjà plus de liens brisés (deux) que Teddy Roosevelt, Harry Truman et Walter Mondale, qui en avaient chacun un.

Le vice-président le plus récent, Mike Pence, a brisé 13 cravates – la plupart par un président du Sénat en près de 150 ans – même si les républicains avaient au moins un avantage de quatre sièges au cours de ses quatre années au pouvoir.

Comme le suggère l’exemple de Pence, les égalités ne se limitent pas aux 50-50 sénats. Seuls deux des huit bris d’égalité du vice-président Dick Cheney ont eu lieu lorsque la chambre a été divisée à parts égales en 2001.

Joel K. Goldstein, professeur à la faculté de droit de l’Université de St. Louis et auteur de «The White House Vice Presidency: The Path to Significance, Mondale to Biden», s’attend à ce que Harris surpasse Pence étant donné la division égale au Sénat, l’augmentation polarisation sur Capitol Hill et la capacité de bloquer la confirmation des candidats à la magistrature et des hauts fonctionnaires nommés.

« Il y a très peu de vice-présidents qui votent plus de votes par an que Pence », a-t-il dit. « Donc, si vous pensez que le Sénat est divisé plus également au moins pour les deux prochaines années, vous pensez que les chances de son élection certains bris d’égalité seraient plus grands. «

Tous les bris d’égalité ne sont pas identiques. Avec un pays sous le choc d’une pandémie et de troubles sociaux, Harris a déjà un impact immédiat avec les votes de vendredi sur l’aide au COVID.

Harris pourrait voter avec un vote décisif sur le soulagement du COVID

Les deux votes décisifs de Harris ont été chacun exprimés vendredi matin, une fois en faveur d’un amendement et de nouveau lors de l’adoption de la résolution budgétaire globale qui a ouvert la voie au plan de relance COVID.

Sa prochaine opportunité de briser une égalité pourrait être encore plus grande: Passage final du paquet de 1,9 billion de dollars, peut-être dans quelques semaines.

Jusqu’à présent, aucun républicain du Sénat n’a exprimé son soutien au plan du président, préfigurant un autre vote divisé et une autre apparition de Harris, qui avec une voix pourrait donner à l’administration Biden sa première victoire législative majeure.

Si cela se produit, Goldstein a déclaré que cela marquerait un vote « très conséquent » par un vice-président dans une chambre qui a connu un certain nombre de moments décisifs importants.

Le vote de Calhoun en 1832 a refusé au futur président Martin Van Buren un poste d’ambassadeur en Grande-Bretagne. Le vote d’Al Gore en 1993 a obtenu l’approbation du budget du paquet économique du président Bill Clinton qui a réduit le déficit et augmenté les impôts des riches. Le vote de Pence en 2017 a permis l’adoption d’une mesure accordant des allégements fiscaux aux familles qui scolarisent à domicile ou envoient leurs enfants dans des écoles privées ou religieuses.

La perspective d’avoir besoin d’Harris pour rompre les liens signifie que les démocrates devront peut-être planifier des votes clés en fonction de la disponibilité du vice-président. Cela pourrait limiter sa capacité à voyager, mais son rôle en tant que présidente du 51e vote du Sénat comporte également des avantages politiques clés, a déclaré Goldstein.

« Si elle parvient à briser un vote sur quelque chose qui est vraiment important pour les électeurs démocrates », at-il dit. « Elle peut mettre cela sur son curriculum vitae politique, même si elle agit simplement en tant que loyaliste de l’administration. »