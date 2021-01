Alexandra Trahan ne l’a pas encore ressenti, ne s’est pas laissée aller, pas au milieu de l’incertitude, de la violence du Capitole, aux tentatives répétées du président Donald Trump pour renverser l’élection. Elle le sentira mercredi, dit-elle, lorsqu’elle entendra ces mots: «Madame la Vice-présidente».

Trahan, junior à l’Université Howard et vice-présidente du College Democrats de l’école, a déclaré que lorsque les élections ont été déclenchées et que Kamala Harris est entrée dans l’histoire en tant que première femme et femme de couleur à accéder à la vice-présidence, tout ce qu’elle pouvait rassembler était un soulagement en sourdine. . Ni la crainte, ni l’exaltation, ni la jubilance qu’elle pensait qu’elle ferait. Une prestation de serment extraordinaire est imminente, mais en cette ère de crises sans précédent, elle estime que cela aussi est ténu.

Lorsque Trahan regarde l’inauguration mercredi, elle espère que cela libérera tout ce qu’elle a eu trop peur de ressentir.

« En tant que femme noire … je sais que c’est incroyablement difficile pour les gens qui me ressemblent de réaliser ce que Kamala a », a-t-elle déclaré. «Ces sentiments de changement, je suppose que vous pourriez les appeler, je ne les ressentirai pas avant l’inauguration, tant que je ne les verrai pas se produire en temps réel, jusqu’à ce que je sache que c’est gravé dans le marbre. est un euphémisme. «

À n’importe quel autre moment, dans n’importe quelle autre année, tout aurait été pour elle: Kamala Harris, la première femme, la première femme de couleur, la première femme d’origine sud-asiatique à occuper le poste de vice-présidente. Harris a augmenté plus haut dans la direction politique du pays que toute autre femme auparavant, mais ce moment en gestation depuis des siècles a été éclipsé par une violente attaque contre le Capitole américain.

« Cela jette définitivement une ombre et nous distrait du fait qu’un événement historique se passe … (qui) est d’une importance capitale pour les femmes noires et en particulier les filles noires à venir », a déclaré Dawn Dow, professeur de sociologie à l’Université. du Maryland-College Park.

L’ascension de Harris marque un moment charnière dans la quête du pouvoir et de la voix des femmes. Certains experts politiques et jeunes femmes de couleur estiment que l’inauguration de Harris pourrait enfin leur permettre de savourer ce qui a été gagné.

«Ce moment, où une femme aura un siège élu à la table la plus puissante du monde, est important à la fois substantiellement et symboliquement», a déclaré Debbie Walsh, directrice du Center for American Women and Politics. « Ces jeunes filles de couleur peuvent se voir en elle, ce qui ouvre un monde de possibilités sur ce à quoi elles peuvent aspirer. »

‘Quelqu’un comme moi’

Neha Aluwalia, une junior de l’Université Rutgers avec une spécialisation en sciences politiques, prévoit d’assister à l’inauguration avec sa sœur jumelle et sa mère à Plainsboro, New Jersey. C’est approprié, étant donné qu’ils étaient tous pratiquement ensemble lorsque Harris a gagné: la dernière fois, sur un texte de groupe, alors qu’Aluwalia faisait ses courses.

«Je pleurais sous mon masque facial», dit-elle. «Et vous pouviez voir que les gens autour de moi le voyaient aussi en même temps. C’était surréaliste.

Mais Aluwalia dit qu’il n’y a pas eu de moment propice pour savourer la victoire et, même si elle a peur de la possibilité de plus de violence, elle espère que mercredi offrira enfin un moment pour se délecter de ce qui a été accompli.

« Nous n’avons pas vraiment pu célébrer », a-t-elle déclaré. « C’était un peu juste, ‘OK, ils ont gagné, passez à la prochaine crise.' »

C’était la première élection présidentielle au cours de laquelle Aluwalia, un Indien américain et immigrant, était assez âgé pour voter. Voir une femme de couleur, quelqu’un dont les grands-parents parlent la même langue que la sienne, accéder à une position aussi puissante lui donne de l’espoir pour son propre avenir. Le discours de victoire de Harris, a-t-elle déclaré, reconnaissait ce qu’elle ressentait profondément:

«À la femme la plus responsable de ma présence ici aujourd’hui, ma mère, Shyamala Gopalan Harris, qui est toujours dans nos cœurs», a déclaré Harris à ses partisans. «Je pense à elle et aux générations de femmes, femmes noires, femmes asiatiques, blanches, latines, amérindiennes, qui tout au long de l’histoire de notre nation, ont ouvert la voie à ce moment.

Aluwalia a dit qu’elle avait pleuré pendant cela aussi.

La victoire de Harris va au-delà du symbolisme. Les experts disent qu’elle apporte à la table un ensemble d’expériences différentes de quiconque a déjà occupé le poste de vice-présidente. Ces expériences, disent-ils, éclaireront la politique, Biden indiquant que la voix de Harris sera influente.

« Il a déjà dit qu’elle serait la dernière personne dans la salle lorsque de grandes décisions importantes seront prises », a déclaré Walsh.

Aluwalia espère être un jour dans l’une de ces pièces. Elle prévoit d’aller à la faculté de droit et éventuellement de se présenter aux élections. C’est significatif, a-t-elle dit, de voir Harris embrasser son expérience sur la scène nationale.

‘Je peux être tout ce que je veux quand je serai grand’

Ava Gripp, 7 ans, portera une tenue spéciale lorsqu’elle assistera à l’inauguration mercredi: des perles – que Harris porte souvent comme un clin d’œil à sa sororité, Alpha Kappa Alpha – et un t-shirt portant la phrase «Je parle», qui Harris avait l’habitude de réprimander le vice-président Mike Pence pour l’avoir interrompue pendant le débat vice-présidentiel.

Gripp se souvient de ce que son père a dit après la victoire de Harris.

« (Il m’a dit) que je peux être tout ce que je veux quand je serai grande, » dit-elle.

Pour les parents d’enfants noirs, les experts disent que les exemples de réussite des Noirs peuvent être difficiles à trouver. La position de leadership très visible de Harris est un marqueur important.

«C’est un exemple très marquant de la réussite des Noirs», a déclaré Dow, auteur du livre «Mothering While Black: The Boundaries and Burdens of Middle-Class Parenthood. « Les parents noirs veulent que leurs enfants «croient qu’ils peuvent faire tout ce qu’ils veulent dans le monde … mais malheureusement, notre société n’a pas nécessairement une tonne d’exemples de cela facilement disponibles».

Les experts politiques disent que les jeunes filles et les femmes regarderont Harris diriger, mais elles observeront également les défis uniques auxquels elle est confrontée en tant que femme et femme de couleur dans une position qui jusqu’à présent a été occupée par une lignée ininterrompue d’hommes blancs.

Lorsque Harris a été annoncé comme colistier de Joe Biden, un quart de la couverture médiatique de Harris était raciste ou sexiste, selon un rapport de Time’s Up Now, qui préconise de mettre fin au harcèlement et à la discrimination sur le lieu de travail.

Un moment historique, mais juste le début

Quand Trahan était jeune, les gens de sa ville de Lafayette, en Louisiane, lui disaient: «Alex va être la première femme noire présidente».

Mais elle a entendu d’autres choses aussi. Comme les Blancs qui disent régulièrement le N-mot.

Le passé de Trahan est emblématique des contradictions que les jeunes filles, en particulier les jeunes filles de couleur, affrontent dans une culture qui encourage leurs ambitions tout en les réduisant.

« Cela n’arrive pas tous les jours où vous pouvez vous connecter à quelqu’un à un niveau aussi élevé, mais en même temps, vous devez en quelque sorte le ramener à la réalité », a-t-elle déclaré. « Vous devez réaliser à quelle heure nous sommes. … Il y a beaucoup de travail à faire. »

Trahan, qui étudie les sciences politiques, le développement communautaire et l’enseignement secondaire à Howard, prévoit de faire partie de ce travail, inspiré par Harris, qu’elle a maintenant rencontré deux fois: une fois dans les couloirs du Capitole, alors qu’elle était en stage pour

Rep. Robert Scott, D-Va., Et une autre fois à Howard, alma mater de Harris, qu’elle a visité pendant la campagne.

Les deux fois, elle a déclaré avoir été frappée par la chaleur et l’authenticité de Harris. Maintenant, à quelques heures de Harris qui prend la deuxième plus haute fonction du pays, elle est frappée par autre chose.

« C’est vraiment inspirant, mais aussi humiliant, de savoir que cette femme que j’ai rencontrée avec désinvolture est maintenant la deuxième personne la plus puissante des États-Unis », a déclaré Trahan. « Cela me montre vraiment que je peux réaliser mes incroyablement grands rêves de devenir éventuellement secrétaire à l’éducation un jour. »

