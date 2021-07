Kamala Harris a critiqué le fait que les lois électorales ne fonctionneraient pas pour les Américains ruraux car ils ne peuvent pas photocopier leurs pièces d’identité

KAMALA Harris a été critiqué pour avoir déclaré que les lois électorales ne fonctionneraient pas pour les Américains ruraux car ils ne peuvent pas photocopier leurs pièces d’identité.

La vice-présidente a tenté de corriger son affirmation en disant que les communautés rurales n’ont pas de Kinkos ou d’OfficeMax.

Kamala Harris a déclaré que les Américains ruraux ne peuvent pas photocopier leurs pièces d’identité Crédit : BETNetworks

Le vice-président a été critiqué pour ses commentaires concernant les lois sur l’identification des électeurs Crédit : Twitter

Interrogée sur le compromis sur les lois d’identification des électeurs lors d’une interview avec BET News, elle a répondu: « Je ne pense pas que nous devrions sous-estimer ce que cela [compromise on voter ID laws] pourrait signifier.

« Parce que dans l’esprit de certaines personnes, cela signifie que vous devrez effectuer un Xerox ou photocopier votre pièce d’identité pour l’envoyer afin de prouver qui vous êtes.

« Eh bien, il y a beaucoup de gens, en particulier les gens qui vivent dans les communautés rurales, qui ne le font pas – il n’y a pas de Kinko, il n’y a pas d’OfficeMax près d’eux. »

« Bien sûr, les gens doivent prouver qui ils sont », a ajouté Harris, mais « pas d’une manière qui les empêche presque de prouver qui ils sont ».

Ses commentaires ont suscité la fureur des utilisateurs de Twitter, beaucoup d’entre eux affirmant qu’ils sont capables de faire des photocopies malgré leur vie dans les zones rurales.

Quelqu’un a tweeté : « Nous avons construit ce pays. Nous pouvons réussir à photocopier nos pièces d’identité. »

Un autre a dit : »QUOI !!!!!!!!! Patriotes ! Calmons-nous de rire et d’aide.

»Prenez votre pièce d’identité, placez-la sur une surface plane de couleur unie bien éclairée, dirigez l’appareil photo de votre téléphone vers elle, assurez-vous qu’elle est alignée et claire, et prenez la photo. téléchargez-le et partagez-le avec votre e-mail ! CLASSE AJOURNÉE! »

Quelqu’un d’autre a dit : »Bonjour, j’habite au sommet d’une montagne à la frontière WV/VA et je peux photocopier ma pièce d’identité.

»Je veux dire que je le fais en faisant briller White Lightning pendant que des duels de banjos jouent en arrière-plan, mais je peux toujours le faire. »

Un autre a ajouté : « J’ai grandi dans une communauté rurale sans OfficeMax ni Kinko et j’ai réussi à faire des photocopies de choses à plusieurs reprises. »

Crédit : Twitter

Harris a essayé de corriger sa demande en disant que les communautés rurales n’ont pas de Kinkos Crédit : AFP

Cela survient alors qu’il y a une bataille sur les lois sur l’identification des électeurs à travers le pays avec certains États comme la Géorgie et le Texas affirmant que les mesures empêcheront la fraude électorale et d’autres les qualifiant de « racistes ».

Pendant ce temps, Harris a été frappé par des allégations de « conflit interne » avec la tentative de la Maison Blanche de mettre fin au récit dysfonctionnel du bureau.

Cela fait suite à des rapports récents selon lesquels certains membres du personnel ont estimé qu’ils étaient traités comme des « merde ».