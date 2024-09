Kamala Harris a copié-collé ses politiques du site de Biden – détectives d’Internet – RT World News

Dans les résultats de recherche de Google, le site de campagne du vice-président a demandé aux internautes de « réélire Joe Biden aujourd’hui ».

La vice-présidente américaine Kamala Harris a finalement révélé ses propositions politiques, mais les internautes aux yeux d’aigle ont découvert que la section « problèmes » de son site Web semble avoir été entièrement supprimée du site du président Joe Biden.

Harris a annoncé sa candidature en juillet, après que Biden – qui est apparu visiblement sénile lors d’un débat avec Donald Trump le mois précédent – ​​a suspendu sa campagne. Si l’entrée de Harris dans la course à la présidentielle a été accueillie avec enthousiasme par les démocrates, la vice-présidente est soumise à une pression croissante pour avoir refusé de donner des interviews improvisées et de publier des propositions politiques sur son site Web de campagne.

La campagne de Harris a semblé rectifier cette dernière préoccupation dimanche, en ajoutant une section « problèmes » au site. Cependant, l’utilisatrice de X, Corinne Green, a découvert que les métadonnées de la section – des informations normalement invisibles pour quelqu’un qui navigue sur le site – indiquaient qu’il s’agissait d’un problème de sécurité. copié du site de campagne désormais disparu de Biden.

À l’intérieur du code de la section, une ligne indiquant « Vous êtes avec nous ? Rejoignez notre campagne pour la réélection de Joe Biden dès aujourd’hui ! » pouvait être vu. Cette ligne était visible lorsque des liens vers la section des problèmes ont été partagés ou consultés dans les résultats de recherche de Google, The New Republic, un site d’information de gauche, noté.















L’erreur a depuis été corrigée et les liens vers la section des problèmes se lisent désormais comme suit : « Le vice-président Harris et le gouverneur Walz se battent pour une nouvelle voie à suivre. »

« C’est un territoire dangereux pour Harris », La Nouvelle République a écrit, soulignant que selon un récent sondage du New York Times, plus de 60 % des électeurs souhaitent un « changement majeur » des politiques de Biden, et seulement un quart d’entre eux estiment que Harris peut apporter ce changement.

Dans la section des problèmes, certaines des propositions économiques de Harris sont énumérées, notamment des subventions de 25 000 $ pour les acheteurs d’une première maison et une interdiction des sociétés « prix abusifs ». La plupart des politiques proposées sont cependant des copies conformes de celles proposées par Biden, le nom et les détails biographiques de Harris étant échangés à la place de ceux du président.

Harris et Trump s’affronteront lors d’un débat sur ABC News mardi soir. sondages récents montrent les deux candidats à un seul point d’écart l’un de l’autre, et dans une égalité statistique dans les États clés de l’Arizona, de la Géorgie, du Michigan, du Nevada, de la Caroline du Nord, de la Pennsylvanie et du Wisconsin.