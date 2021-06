Kamala Harris «a agacé les agents des services secrets lors du défilé de la fierté» lorsque le vice-président riant s’est présenté après avoir refusé de se rendre à la frontière

KAMALA Harris « a agacé les agents des services secrets » lors d’une apparition surprise lors d’un défilé de la fierté après avoir refusé de visiter la frontière sud.

George Conway a souligné que l’équipe des services secrets du vice-président avait l’air irritée lorsque Harris s’est présenté au défilé de DC samedi.

Kamala Harris a visité le défilé de la fierté à Washington samedi Crédit : Getty

La vice-présidente a fait une apparition surprise avec son mari et quelques membres des services secrets à l’air stressé Crédit : EPA

George Conway a souligné que les services secrets n’avaient pas l’air ravis Crédit : Twitter

« Les services secrets ne sont clairement pas contents que le protégé se promène », a commenté Conway, l’un des membres fondateurs du super PAC anti-Donald Trump, le Lincoln Project, sur une vidéo de l’apparition de Harris.

Harris, cependant, était tout sourire alors qu’elle prononçait un bref discours sur l’importance de l’égalité pour tous dans la communauté LGBTQ+.

La nouvelle arrive comme :

« Nous avons encore tant à faire. Nous célébrons toutes les réalisations », a déclaré Harris à la foule.

« Enfin, le mariage est la loi du pays. Nous devons nous assurer que notre communauté transgenre est protégée.

« Il y a tellement plus de travail à faire et je sais que nous sommes engagés. »

Des foules massives sont venues pour le défilé de DC samedi Crédit : EPA

L’apparition de Harris est survenue après son premier voyage international en tant que vice-présidente Crédit : Reuters

Harris a rencontré le président guatémaltèque Alejandro Giammattei pendant le voyage Crédit : EPA

Avant l’apparition impromptue de la vice-présidente à Washington, DC, Pride, Harris recevait un peu de chaleur pour sa gestion de la situation à la frontière américano-mexicaine.

Elle a entrepris son premier voyage international en tant que vice-présidente ce mois-ci, se rendant au Mexique et au Guatemala pour discuter de la recrudescence des tentatives de migration à la frontière sud.

Cependant, la vice-présidente n’a pas encore visité la frontière elle-même et n’a pas fourni de réponse claire quant à la date à laquelle elle envisage de le faire.

Depuis que le président Joe Biden a confié à Harris la tâche de gérer la situation à la frontière, la vice-présidente a maintenu qu’elle souhaitait s’attaquer aux « causes profondes » des raisons pour lesquelles les gens tentent d’entrer illégalement aux États-Unis.

Dans une interview la semaine dernière avec Lester Holt de NBC, Harris a repoussé les critiques selon lesquelles elle n’en faisait pas assez pour régler la situation à la frontière.

Harris a reçu de nombreuses critiques pour ne pas avoir visité la frontière sud Crédit : Getty

« Il y en a peut-être qui pensent que [addressing root causes is] pas important, mais je suis fermement convaincu que si nous nous soucions de ce qui se passe à la frontière, nous nous soucions mieux des causes profondes et nous les abordons, c’est donc ce que je fais », a déclaré Harris.

Harris a déclaré plus tôt dans l’interview: « À un moment donné, vous savez, nous allons à la frontière. Nous devons faire face à ce qui se passe à la frontière; cela ne fait aucun doute. Ce n’est pas un point discutable. »

« Mais nous devons comprendre qu’il y a une raison pour laquelle les gens arrivent à notre frontière et demander quelle est cette raison et identifier le problème afin que nous puissions le résoudre. »

Le président du Guatemala, Alejandro Giammattei, a cependant déclaré mercredi à Fox News qu’il y avait eu un afflux de tentatives de migration parce que Biden et Harris transmettaient aux gens des messages contradictoires.

« Ce qu’ils ont dit [in the US] c’est qu’ils vont promouvoir l’unification familiale – les coyotes ont donc emmené les enfants et les adolescents aux États-Unis, et la commande était pleine, pas seulement avec des gens du Guatemala.

« [That] C’est pourquoi notre proposition est que les messages soient clairs. Mais si vous avez un message tiède, cela ne crée que l’occasion de mal interpréter », a-t-il déclaré.